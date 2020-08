El día en el que se echa de menos la casa

El Córdoba CF vivió este viernes su penúltima jornada de su primer ‘stage’ veraniego con la misma tranquilidad que ha predominado el entorno blanquiverde en esta semana en Torrox. Tanta, que Juan Sabas decidió dar la tarde libre a sus jugadores después de que en el entrenamiento de la mañana volviera a predominar el balón, destacando los partidillos de cinco contra cinco, en donde de nuevo volvió a aparecer la competitividad, incluso algún pique con alguna jugada dudosa o el resultado. Algún gran gol de Piovaccari, más de una buena acción de Julio Iglesias o de De las Cuevas y Moutinho transmitieron, de nuevo, las ganas de fútbol que se palpa en el plantel cordobesista.

Algunos de sus miembros, sin embargo, apenas han podido disfrutarlo. Además de la consabida lesión de Iván Robles, que tendrá para un mes, como mínimo, después de la operación de menisco que le espera, Álex Robles y Samu Delgado apenas han podido tener continuidad a lo largo de la semana. Posiblemente, para dentro de diez días, cuando está previsto el segundo ‘stage’ veraniego del Córdoba CF en Montecastillo (Jerez), puedan estar más integrados en el grupo de lo que han estado en Torrox. Inicialmente, el plan previsto es regresar hoy a mediodía a Córdoba y dar descanso a la plantilla, el resto del día, así como el domingo y el lunes, por lo que el martes, si no hay cambio de planes, el Córdoba CF regresará a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva, a puerta cerrada, como es habitual debido a la pandemia de coronavirus. Eso sí, para ese entreno ya está previsto que se incorporen los dos últimos fichajes del Córdoba CF: Bernardo Cruz y Mario Ortiz.

Está claro que esta primera semana de concentración ha servido, principalmente, para que el grupo se conozca. Algunos jugadores aún no están ni siquiera en el punto mínimo necesario, no se sabe aún la fecha exacta de inicio de la competición liguera, por lo que los planes de los profesionales no pueden concretarse y, aunque ese inicio se conociera, también parece evidente que faltarían en torno a dos meses para que la competición arrancase. Demasiadas semanas. En cualquier caso, la semana en Torrox sí que habrá servido para hacer grupo. Así, Juan Sabas dio la tarde libre en Torrox, la última que vivía el conjunto blanquiverde en la localidad de la Costa del Sol. Tiempo para poder desplazarse a alguna localidad cercana o para comer algo «fuera de carta» en el hotel de concentración. Lo que tampoco ha variado durante la semana ha sido la cercanía de la cúpula blanquiverde con la plantilla. González Calvo ha sido un fijo todos los días, así como Juanito. Miguel Valenzuela acudió varios días a la concentración del Córdoba CF y también Adrián Fernández Romero ha estado prácticamente toda la semana. El rumor contínuo del mar de fondo de la inscripción en la RFEF ha sonado durante la semana y los dirigentes no querían dejar nada al azar, transmitiendo siempre la seguridad en el futuro que parece confirmarse cada vez con más fuerza a medida que han pasado las jornadas.

Hoy llega por fin el momento de dejar atrás definitivamente la primera de las dos concentraciones veraniegas. El Córdoba CF no ha movido excesivamente conceptos de fútbol en sí. Algo de gimnasio, mucho de relaciones y aún más de conversaciones. Tanto deportivas como institucionales. Así, normal que ahora el Córdoba CF eche de menos la casa propia. Hoy regresa tras un partidillo en el Enrique López Cuenca, de Nerja. Punto y final del primer ‘stage’ veraniego.