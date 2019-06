El día de Andrés Martín

Si no hay ningún contratiempo -algo que no se espera, por otra parte-, el Córdoba CF y el Rayo Vallecano anunciarán hoy de manera oficial el traspaso del delantero blanquiverde al club de la franja. Las últimas horas fueron intensas en clave cordobesista, ya que el Córdoba tenía cerrado el acuerdo -y el contrato- con el Rayo Vallecano. Sin embargo, la entidad blanquiverde volvió a repetir el mismo error que ya demostró en el pasado mercado invernal con Álvaro Aguado y, al igual que con el jiennense, no llevaba de la mano a los representantes del jugador y al mismo jugador, que tenían otros planes. Entre ellos, esperar al Deportivo, por si terminaba ascendiendo a Primera División, algo que finalmente no ocurrió, pero que obligó al Córdoba a esperar al lunes, hoy, para recibir la respuesta del futbolista.



Tal y como informó este periódico en su edición de ayer el Córdoba se reserva el 15% del futuro traspaso del jugador, mientras que la transferencia a Vallecas se realizará por 2,5 millones de euros que se recibirán en El Arcángel en apenas diez días, según estipula el acuerdo alcanzado entre ambos clubs. Además, la entidad blanquiverde recibirá otros 500.000 euros de variables, pagaderos cuando Andrés Martín anote 15 goles en partidos oficiales con el Rayo Vallecano, con el que firma para las próximas cuatro temporadas. Siendo un variable previsiblemente más que cumplible, no es aventurado afirmar que el club blanquiverde ha traspasado al jugador por tres millones y ese 15% de un futuro traspaso. El Córdoba prefería el acuerdo con el Rayo por diversos motivos: ha sido el club que más ha peleado por él y más interés ha mostrado, de ahí que haya presentado la mejor oferta; también por la forma de pago de los vallecanos, prácticamente al contado. Además, el destino no deja de ser atractivo para el propio futbolista. Paco Jémez ya mostró interés en hacerse con el jugador hace varios meses y ha sido el que más ha insistido en su fichaje para el proyecto de regreso a Primera División. Y el extécnico del Córdoba ya ha demostrado en el pasado que no mira en absoluto el carné de identidad a la hora de dar responsabilidad a jugadores. Asimismo, Andrés Martín puede embarcarse en un proyecto y con un técnico en el que pueden destacar de manera especial sus características, por lo que la operación encaja en los intereses de todas las partes. Ahora solo falta que a lo largo de la jornada de hoy ambas entidades anuncien de manera oficial el traspaso.



Andrés Martín se ha destapado esta temporada, a sus 19 años, como una gran promesa del fútbol y un jugador que en Segunda puede encontrar su mejor escenario para seguir creciendo. Aunque con alguna convocatoria anterior, Sandoval le hizo debutar esta temporada, en la que ha jugado 29 partidos (18 de ellos como titular) para anotar seis goles. Un gran disparo con la zurda, velocidad, oportunismo y asociado con el gol, a Andrés Martín se le adivina un gran futuro que empieza hoy. Debe ser su día.