Darren Sidoel: "Cuando me enfrento a los mejores estoy feliz, así es como progreso"

-Qué te hace venir aquí, a España y al Córdoba CF, a jugar en Segunda B?

-Vine por Juanito, que coincidió conmigo en Bélgica y me explicó el proyecto del Córdoba CF. Cuando me lo explica, me motiva y decido venirme para Córdoba, porque creo que es una buena oportunidad para un jugador joven, como soy yo.

-Es un escapararte para usted para mostrarse con vistas a otras categorías o también para subir con el Córdoba CF, ¿no?

-Considero que es una gran oportunidad, porque la forma de juego en España se adapta muy bien a mis condiciones de juego. Creo que sería un paso importante subir de categoría, a Segunda, y creo que ahí me adaptaría bien.

-¿Qué referencias tenía para venir al fútbol español?

-LaLiga gusta mucho en Holanda, muchos jugadores de allí han jugado aquí, conzoco bien la Segunda y la Primera de España, se ve mucho en mi país.

-Definase como jugador.

-Mi posición principal es mediocentro defensivo. Destaco por mi trabajo defensivo, pero tengo técnica, me crié en la cantera del Ajax, todo el trabajo que hice fue con balón y ahí destacan siempre las condiciones técnicas. La filosofía de Johan Cruyff en el Ajax es con la que me he criado, por lo que combino el trabajo defensivo y el nivel defensivo también con la calidad técnica. En el Ajax también jugué un poco de lateral derecho y de central. Puedo jugar en varias posiciones. Soy capaz de defender, pero también puedo jugar el balón, para mí es fácil combinar ambas cosas. Si hay momentos en los que hay que ser duro pues serlo y si toca jugar el balón, no tengo ningún problema para hacerlo.

-Holandés, pero de origen asiático.

-Nací en Holanda, pero mis padres son de Surinam y mi abuelo paterno es de Indonesia. Solo tengo la nacionalidad holendesa. En el futuro parece que la selección de Indonesia quiere que hable con ellos para formar parte de la selección.

-¿Le ha llamado algo la atención de Córdoba en las pocas semanas en las que lleva viviendo en España?

-Me gusta mucho salir con mi novia a pasear por Córdoba y me ha gustado mucho la construcción de la Mezquita. Me llama la atención la iglesia dentro de la Mezquita. Me sorprende mucho que haya una iglesia, pero yo me he criado en el católico dentro de Holanda y me sorprende esa construcción.

-¿Cómo lleva su adaptación y cómo ve al equipo?

-Los primeros días fueron difíciles porque tuve una pequeña lesión, no entrené los primeros dos días, pero ya estoy recuperado, estoy bien preparado y puedo entrenar a tope. Todos están dando el máximo porque todo el mundo quiere mostrar lo mejor de si mismo. Todo me parece bien, tanto el hotel como los entrenamientos de los compañeros.

-¿Qué le parece Juan Sabas?

-Es diferente a los entrenadores que he tenido antes, es un tipo relajado. Mis anteriores entrenadores gritaban mucho (sonríe). Nos va conociendo cada día, poco a poco. Cada vez que juguemos más tiempo juntos nos conoceremos mejor y, en general, yo veo la estancia aquí, en Torrox, muy positiva.

-¿Le ha llamado la atención especialmente alguien del equipo?

-Nadie me ha llamado la atención excesivamente fuera del campo, pero tengo una buena relación con Djetei y me ha sorprendido él mismo, tanto dentro como fuera del campo.

-A eso me refería. ¿Le ha llamado la atención algún compañero como futbolista?

-Muchos jugadores me han llamado la atención. Pero ya sabía que el Córdoba CF era un gran equipo, aunque no sabía lo que me iba a encontrar. Hay bastantes jugadores con calidad en el equipo. Siendo el Córdoba CF es normal que tenga buenos jugadores, no ha sido una gran sorpresa para mí. Lo que sí ha sido una gran sorpresa es el alto nivel que ha encontrado en los compañeros.

-¿Hay algún compañero del que piense que no le gustaría tener que defenderlo en caso de estar en un rival?

-No puedo decirte a nadie, me gusta mucho cómo juegan y sería complicado elegir a uno. Son buenos todos y sería complicado elegir a uno. Aunque la verdad es que no le temo a nadie. Cuando me enfrento a los mejores jugadores me siento feliz porque puedo mostrar también lo mejor de mi. Mi padre siempre me decía que si entrenas bien podrás mostrar lo mejor de ti frente a los mejores. Es la única manera de ser mejor.

-¿Tiene antecedentes futbolísticos en la familia?

-Mi hermano mayor tiene 26 años y también era futbolista. Pero lo dejó cuando fue cumpliendo años. Mi padre era futbolista en Surinam y me comentaban que era un buen jugador allí, en Surinam. Pero no lo sé, porque yo no lo vi (ríe). Cuando yo era más joven siempre entrenaba con mi hermano y mi padre. Creo que soy buen futbolista porque siempre jugaba con mi hermano, con gente mayor, y eso me hizo mejor jugador. Con esa mentalidad he crecido, la de no tener miedo a nadie, a pesar de ser mayor que yo o ser mejor que yo. Enfrentarme a ello.

-¿La obligación de ser campeón o de ascender puede pesar al equipo?

-Yo siempre quiero jugar al máximo nivel y mi idea es la de que el Córdoba CF sea campeón y ascender a Segunda División. Esa es otra de las razones por las que he decidido venir: Juanito me lo comentó y a mí me gustó el reto. Cuando jugaba en el Ajax la expectativa siempre era salir campeón. La presión no es un problema para mí, siempre he jugado con presión y para ser campeón.

-El Ajax, donde se formó usted, es una gran escuela de fútbol.

-Sí siempre tiene la misma estructura la academia del Ajax: desde el primer equipo hasta abajo tienen las mismas estructuras para que cuando crezcan los jugadores tengan esa uniformidad. Tras los partidos, siempre era una obligación dejar limpio el vestuario después de jugar. Para crear esa responsabilidad de equipo y crear equipo. Cuando tú, fuera del campo actúas como un equipo, dentro del campo también lo haces como un equipo.

-En el Ajax habrá jugado al menos con un futbolista con nombre en la actualidad.

-No solo con un jugador, sino con varios, Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, Donny Van de Beek, muchos… He aprendido mucho de todos ellos. Había algo que me gustaba mucho en el Ajax, y es que todos los entrenadores habían sido jugadores. Reiziger, Witschge, Ronald De Boer, Bogarde.. Todos ellos son entrenadores en el Ajax. Algunos son entrenadores de equipo y otros de apartados específicos, como Bogarde, que es entrendor de defensas. Eso es muy bueno para el club y para los jugadores, que los entrenadores tengan esa experiencia en el fútbol. Ellos han jugado en otros países y ayudan también traspasando información de cómo se juega en esos países. La Academia es de las mejores de Europa, incluso del mundo. Por eso salen tan buenos jugadores, porque el nivel de jugadores y de fútbol es muy alto.

-¿Cómo consideraría usted que la temporada 20-21 es un éxito, tanto para usted como para el equipo?

-Para mí, jugar cuantos más partidos mejor, todo lo que pueda. También en lo personal, mostrar mis cualidades y con ellas poder ayudar al equipo. Y para el equipo, jugar buen fútbol, ganar partidos… Y por supuesto, subir. Un objetivo puede ser campeones, pero el objetivo real es el de ascender.