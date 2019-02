Daniel Pastor llama a Jesús León como testigo

Carlos González ya tiene fijada la vista en un juzgado malagueño para la reclamación que hace unos meses interpuso el que fuera administrador concursal del Córdoba, Daniel Pastor, contra el expresidente y antiguo máximo accionista de la entidad blanquiverde, de la que informó este periódico. El fondo de la reclamación, que importa varios millones, sería un supuesto acuerdo que en su día tuvo Pastor con González con la venta del club de por medio.

Ahora, el que fuera administrador concursal del Córdoba ha pedido entre las testificales la comparecencia de Jesús León, actual presidente y máximo accionista del Córdoba. La demanda interpuesta por Pastor, en cualquier caso, no afecta a la entidad blanquiverde en ningún aspecto, aunque sí al propio González, ya que Pastor entiende que se lesionaron sus intereses y siempre la versión del que fuera administrador concursal, dichos intereses estaban respaldados documentalmente, de ahí que haya iniciado el proceso legal en contra de González para reclamarle lo que él entiende por daños y perjuicios. La celebración del juicio está prevista para después del verano y Jesús León está citado a declarar en calidad de testigo, por lo que tanto él como el propio Córdoba CF no son parte del mismo. No es, en cualquier caso, la única demanda a la que habrá de enfrentarse González en los próximos meses, ya que el club tiene ya preparado todo su aparato legal sobre el pasado del Córdoba.