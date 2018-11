Curro Torres: "Tenemos una plantilla amplia para ir a competir ante el Lugo"

El entrenador del Córdoba, Curro Torres, pasó ayer por sala de prensa para analizar el que será su primer partido como entrenador blanquiverde, mañana a las 18.00 horas ante el Lugo, en el estadio Anxo Carro. Curro Torres no quiso poner excusas sobre las bajas con las que cuenta para este compromiso (Jaime Romero, Jovanovic, Javi Lara y Luis Muñoz no podrán estar en Lugo por lesión), además de las dudas de Alejandro Alfaro, Andrés Martín y Marcos Lavín. De hecho, Curro Torres aseguró que «tenemos una plantilla amplia para ir con un buen equipo a competir a Lugo».

Sobre los tocados que aún tienen opciones de viajar a tierras gallegas, el técnico del Córdoba dijo que «estamos en espera, esperemos a mañana (por hoy) para ver cómo llegan los tocados y a partir de ahí tomaremos una decisión sobre la convocatoria». Eso sí, quitó hierro al problema de la enfermería blanquiverde, ya que en su opinión «tenemos una buena plantilla y hemos trabajado con buena predisposición. He tratado de inculcar lo que he podido en tan poco tiempo, pero estoy contento con el recibimiento que me han dado los jugadores».

sandoSobre el rival, el Lugo del técnico Alberto Monteagudo, Torres manifestó que «han cambiado de entrenador hace poco. Está pasando una época complicada, con necesidad de puntos». Y añadió que «es un muy buen equipo, pero trataremos de hacer un buen partido. Será complicado, pero tenemos nuestras armas y trataremos de usarlas». Cuestionado sobre el calendario del Córdoba, que se enfrenta ahora a varios equipos de la zona baja, el míster dijo que «soy de las personas que se fija solo en el partido más cercano que tiene, no pienso en lo que puede venir después. Nos preocupamos solamente del Lugo y luego miraremos el siguiente partido. Lo que quiero es un equipo competitivo, que vayamos allí y tengamos las opciones de conseguir los tres puntos».