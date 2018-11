Curro Torres: "Tenemos una plantilla amplia para competir en Lugo"

El entrenador del Córdoba, Curro Torres, ha pasado por sala de prensa para analizar su primer partido a los mandos del club blanquiverde, que se disputa este sábado ante el Lugo. Curro Torres ha asegurado que "tenemos una plantilla amplia para ir con un buen equipo a competir a Lugo", y ha rechazado que las bajas de Jaime Romero, Jovanovic y Luis Muñoz, además de los problemas en el gemelo de Javi Lara, puedan influir en el resultado en el Anxo Carro.

Curro Torres ha respondido a las siguientes preguntas:

-¿Cómo gestiona las bajas del equipo?

-Estamos en espera, esperemos a mañana para ver cómo llegan los tocados. Pero tenemos una plantilla amplia para ir con un buen equipo a competir a Lugo. Hemos trabajado con buena predisposición, he tratado de inculcar lo que he podido en tan poco tiempo, pero estoy contento con el recibimiento que me han dado los jugadores. Esperaremos a mañana para ver a los tocados, y a partir de ahí tomaremos una decisión sobre la convocatoria.

-¿Cómo analiza al rival, el Lugo?

-Han cambiado de entrenador hace poco. Está pasando una época complicada, con necesidad de puntos. Es un muy buen equipo pero trataremos de hacer un buen partido. Será complicado pero tenemos nuestras armas y trataremos de usarlas.

-Ahora llega un calendario con varios equipos de la zona baja de la tabla.

-Soy de las personas que se fija solo en el partido más cercano que tiene, no pienso en lo que puede venir después. Nos preocupamos solamente del Lugo y luego miraremos el siguiente partido. Lo que quiero es un equipo competitivo, que vayamos allí y tengamos las opciones de conseguir los tres puntos. El rival también trata bien el balón y tiene la misma necesidad que nosotros. Espero un partido igualado en el que cada uno utilice sus armas y que sea a favor nuestro.

-¿Tiene ya pensada una alineación?

-Tenemos nuestra idea, trataremos de adaptarla y que se vean cosas de las que queremos llevar a cabo ya el sábado. Hemos tenido poco tiempo para inculcar los conceptos que queremos pero los chicos están receptivos y trataremos de hacerlo bien en Lugo.

-¿Por qué le llaman Curro, si su nombre es Cristóbal?

-Ni yo lo sé, me pusieron Curro de pequeño y así se ha quedado, desde que jugaba en el barrio.

-¿Cómo va a trabajar para mejorar el bagaje defensivo del Córdoba?

-Hago hincapié en lo defensivo pero no solo por los goles recibidos. En Segunda es importante tratar de recibir los menos goles posibles. Pensamos de una manera y tratamos de que los jugadores estén concienciados de nuestra manera de trabajar

-¿Qué estilo de juego pretende implantar?

-Queremos tener personalidad e identidad claras, que nos haga competir. Mantendremos una intensidad alta el mayor tiempo posible. Me gusta que mis equipos sepan lo que tienen que hacer en cada fase del partido. Estoy contento con lo que hemos trabajado y espero que tengamos personalidad

-¿Por qué ha planeado esta semana dobles sesiones?¿Cree que al equipo le falta fondo físico?

-Es simplemente por la semana que es, para transmitir los conceptos necesarios a los futbolistas.