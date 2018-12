Curro Torres: «Necesitamos mucho para obtener resultados»

El entrenador del Córdoba, Curro Torres, valoró ayer el estado de su plantilla de cara al duelo de esta tarde ante un Elche (16.00 horas) que ocupa puestos de descenso. Sobre su rival, el técnico cordobesista apuntó que es «un equipo complicado e intenso; no está atravesando un buen momento en cuanto a resultados, pero nos hará sufrir muchísimo».

Ante esta circunstancia, Curro Torres valoró que «el equipo está entendiendo esta forma de jugar, han hecho muy buena semana y esperamos poder llevarlo a la práctica mañana (por hoy)». En ese sentido quiso hacer mención a la segunda parte de su plantel el pasado sábado ante el Lugo, pues «el equipo me gustó, me demostró que tiene carácter, entrega y capacidad para revertir la situación, aunque necesitamos mucho para obtener resultados, ellos también lo saben», insistió el preparador blanquiverde.

Por otra parte, el de Ahlen hizo referencia a las numerosas lesiones musculares que ha sufrido el plantel cordobesista en los últimos días. «Cuando un equipo cambia de dinámica de entrenamiento, puede sufrir lesiones debido al estrés de trabajo que sufren los jugadores para adaptarse», apuntó un Curro Torres que le preocupan las bajas, «ya que son jugadores que no tengo para hacer una convocatoria o alternativas en el juego que pierdo», destacó. El entrenador blanquiverde hizo énfasis en la lesión de Aguado, ya que «ofrece esas cualidades para mover el balón, pero yo debo mirar adelante con los jugadores que tengo». Aun así, el propio Curro Torres no olvida que «debo asegurarme de que todos los jugadores estén bien».

En cuanto a su rival, una baja sensible para el conjunto de Pacheta es la del cordobés Manuel Sánchez, que en la mañana de hoy va a presentarme al examen de oposición al cuerpo de Policía Nacional. Al respecto, Curro Torres destacó que «el mundo del fútbol se acaba y debe anteponer su futuro posterior; si tanto el club como él lo han sopesado y él ha tomado una decisión, pues ya está». Sobre esta ausencia, el técnico cordobesista señaló que «ellos tienen a Xavi Torres en esa posición».

Por último, el entrenador del Córdoba quiso destacar el acto de entrega de insignias a aquellos socios con, al menos, 50 años de antigüedad. «Tuve la suerte de estar con personas que han vivido durante muchísimos años situaciones buenas y no tan buenas; ahí te das cuenta del cordobesismo», destacó el de Ahlen, quien enfatizó en su idea de «dar motivos a la gente para que esté con nosotros, pues seremos más fuertes».