Curro Torres: "Me preocupan las bajas, pero debo mirar adelante"

El entrenador del Córdoba, Curro Torres, ha ofrecido sus impresiones de cara al encuentro de mañana, a las 16.00 horas, ante el Elche en El Arcángel y ha analizado el trabajo de su plantilla y otros aspectos en torno al club blanquiverde acaecidos esta semana.

¿Cómo está la enfermería?

Como sabéis el tema de Agudo es la única baja que tenemos nueva y la recuperación de Jaime y Andrés. Por otra parte, esperemos que Jovanovic en los próximos días se pueda incorporar.

Mañana es un partido clave.

Lógicamente, para nosotros es importante, lo afrontamos en casa con nuestra gente y sobre todo el objetivo de sumar los tres puntos. Es importante ir sumando de tres en tres y ser más regulares en cuanto a puntos.

¿Cómo ve al Elche?

Lo he visto en directo, por vídeo me parece un equipo complicado, muy intenso, que sabe a lo que juega. No pasa por un buen momento de resultados, pero nos lo va a poner complicado. Debemos estar al 200% y manejar los tiempos dentro del partido. El equipo ha hecho muy buena semana y esperamos ponerlo en práctica mañana

¿Qué espera de su primer partido en casa?

Cada día que pasa te encuentra gente por la calle. En un acto ayer tuve la suerte de estar con gente que lleva viviendo situaciones buenas y no tan buenas durante muchos años y ahí te das cuenta del cordobesismo. Tienes una gran responsabilidad. Debemos dar motivos a la gente apra que esté con nosotros. Con ellos seremos mucho más fuertes y debemos ser capaces de adrle sensaciones y este equipo va a salir siempre a ganar. Trataremos enderezar, desde mañana, la situación en la que nos encontramos.

¿Qué puede aplicar de lo visto en el duelo ante el Lugo? ¿Tiene el once definido?

Me sirvió para darnos cuenta de que si no trabajamos juntos, pasamos problemas. Me sirvió para ver que el equipo tiene carácter, orgullo, hicimos una gran segunda parte. Necesitan mucho para conseguir resultados. El equipo me gustó en la asegunda parte.

Respecto al once, lo tengo claro. Ya me iréis conociendo. Muchas veces trato de dar la menos información posible, tengo un rival e igual que ellos, que tengan la menor información posible.

¿Le preocupan las numerosas lesiones musculares?

Tuvimos dos lesiones musculares antes de llegar. Cuando comenzamos tuve otras dos y cuando se comienza a trabajar el equipo puede tener más molestias de lo normal. Pero bueno, hay que tratar de que todos estén bien, necesito de todos pero si hay un jugador lesionado, como es el caso de Aguado, debo asegurarme de que todos estén bien.

¿Cómo valora la baja de Manolo en el Elche?

Tienen también a Xavi Torres, sí que es verdad que cuando juega regularmente y es baja, es importante. El mundo del fútbol se acaba y tiene que anteponer su vida después. Si lo han sopesado, pues ya está.

¿Cómo define su estilo de trabajo?

Tengo una idea de trabajo. No suelo variarla bajo ningún concepto, por identidad. Estamos creando una idea de juego y el equipo tiene capacidad de sobra para adaptarse a esa forma de jugar. Ahora eso se tiene que ver en el campo. Te exiges o exiges a la gente del alrededor a que las cosas salgan bien. Busco la forma no solo de ganar mañana. Los partidos muchas veces pueden ir variando, debemos ser capaces de vivir situaciones con balón o sin balón.

¿El precedente de Copa ante el Elche se puede tener en consideración o es simplemente un partido aislado?

El Elche es un equipo muy difícil, intenso y nos van a hacer sufrir mucho. A nosotros no nos sirve de mucho pese que fue un gran partido, ni a ellos tampoco. Todos los partidos son diferentes.

¿Le preocupan bajas como las de Lara o Aguado a la hora de mover el balón?

Me preocupa cualquier jugador que no pueda disponer, puesto que no hay alternativas. Nos vendrían bien que estuvieran, pero no me da tiempo a pensar eso. Solo quiero ver los futbolistas que tengo y mirar hacia adelante.