Curro Torres: «La segunda parte es el camino, ahora toca otra guerra»

El entrenador del Córdoba, Curro Torres, diferenció claramente en rueda de prensa la primera y la segunda parte de su equipo, ya que «a raíz del gol de Andrés nos costó ajustar la circulación del Granada, que estuvo jugando demasiado cómodo». Torres reconoció que «sufrimos en la primera mitad, donde no acabamos de encontrarnos, aunque tuvimos un par de llegadas para poner el 2-2 en el marcador».

Preguntado sobre si veía similitudes entre la remontada en cuatro minutos anoche, del Granada, y la conseguida dos semanas antes por el Albacete, el técnico de los blanquiverdes no quiso mojarse. Insistió en que «la primera parte es consecuencia de que nos costó ajustar en la presión, y por ello ellos llegaban por fuera», añadiendo que «no supimos manejar esas situaciones». «En la segunda parte estuvimos más intensos y apretamos mejor», dijo Curro, que aseguró que «buscamos tener el balón y llegar por fuera, tuvimos algunas ocasiones, pero no las materializamos». Se lamentó de que, a pesar de que «mostramos más carácter», finalmente «nos faltó meter las dos o tres ocasiones que tuvimos». No quiso individualizar en los fallos en defensa en los dos goles del Granada, aunque reconoció que «nos costó tener comunicación en la presión y los mediocentros no podían saltar hacia los del rival, no supimos solucionar esa situación». Torres indicó que «la entrada de Blati Touré en la segunda nos dio energía, y la de Jaime algo más de profundidad». Sobre el cambio de Carrillo por Neftali, añadió que «Carrillo se encontraba mal y ya en el descanso nos lo advirtió. Veíamos que no estaba cómodo en el terreno de juego y pidió el cambio».

El de Ahlen se queda con la imagen tras el descanso: «Ese el camino que tenemos que seguir y la siguiente es una nueva guerra en Almería que tenemos que ir a ganar». Manifestó que «lo intentamos hasta el final, buscando el empate por todos los medios», aunque afirmó que «la derrota es un golpe y una decepción, pero no nos queda otra que levantarnos, seguir trabajando y pensar en la próxima semana». «Ni la pasada jornada éramos un equipo totalmente nuevo ni en esta hicimos tantas cosas mal para recibir tanto castigo», sentenció Curro Torres.