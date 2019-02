Curro: "La afición en casa es fundamental y nuestra gente nunca nos abandona"

El técnico del Córdoba, Curro Torres, ha pasado este jueves en sala de prensa para analizar el partido de este viernes ante el Granada, aunque varias preguntas versaron sobre las sensaciones tras la victoria de la pasada jornada en Tenerife. "Hemos afrontado la semana con alegría, después de haber roto la racha de no haber ganado fuera toda la temporada", ha afirmado Torres, que ha añadido que "nos quitamos un peso de encima". Eso sí, ha alertado que "el Granada es un equipo con muy buenos futbolistas, hecho exclusivamente para ascender".

-¿Cómo han sido las sensaciones durante el entrenamiento de esta semana?

-Hemos entrado con alegría, contentos. Después de haber roto la racha de no haber ganado fuera toda la temporada nos quitamos un peso de encima. Pero tenemos la mayor calma, conseguimos tres puntos importantes, sobre todo por la manera en que se consiguieron, pero hay que seguir trabajando. Ha ido una semana muy corta pero estamos confiados en que tendremos la energía suficiente para afrontar los próximos partidos con la máxima seguridad.

-¿Cuándo se gana es mejor jugar el próximo partido cuanto antes?

-Todo el mundo, ahora mismo, ve las cosas de una manera mucho más positiva. No nos queda otra que seguir, nos viene pronto el partido ante el Granada pero debemos continuar en la misma línea, tenemos que seguir mejorando, no podemos estancarnos en lo que hicimos en Tenerife porque tenemos un partido complicado ante un equipo hecho para estar arriba. Tenemos que ser exigentes para seguir creciendo, seguir sumando puntos y salir cuanto antes de la situación d la que estamos.

-¿Es un buen momento para jugar ante el Granada?

-Ellos llevan varios partidos sin tener la racha que querían, no sé si tendrán dudas pero sí tienen bajas que pueden afectar a su alineación. A mí me preocupa que mi equipo compita bien, estamos en casa y tenemos que hacerlo valer.

-El Granada es el equipo menos goleado de Segunda. ¿Se decantará el partido a balón parado?

-El Granada es un equipo con muy buenos futbolistas, hecho exclusivamente para ascender, independientemente de que lleve tres partidos sin marcar. Sabemos la clase de equipo al que nos enfrentamos y va a ser un partido muy competido. No sé si se decantará balón parado, pero tendremos que estar muy bien para poder superarles. Nosotros estamos en un proceso en el que somos capaces de competir el partido, y así lo vamos a hacer.

-¿Con qué bajas afronta el partido?

-Menos Piovaccari, están todos disponibles.

-Miguel Flaño dijo este jueves que la idea prima sobre le sistema, pero al Córdoba le funcionó bien el sistema de tres centrales y dos carrileros en Tenerife. ¿Cómo lo analiza usted?

-Miguel es una voz más que autorizada por la experiencia que tiene en situaciones de este tipo. Siempre he dicho que para mí la idea es más importante que el sistema elegido, ahora llevamos dos partidos con el mismo sistema y veremos a ver lo que planteamos mañana (por este viernes) para sacar el máximo rendimiento.

-El club ha potenciado esta semana la asistencia a El Arcángel con precios populares en las entradas. ¿Cree que el factor ambiental será importante ante el Granada?

Para nosotros, nuestra gente es importantísima. La afición en casa es fundamental, el jugador siempre lo va a notar y nuestra gente nunca nos abandona. Nosotros somos los responsables de darle continuidad a la ilusión y al llamamiento que se ha hecho. Mañana tenemos que competir para que la gente esté orgullosa de los jugadores y para conseguir tres puntos que le debemos a la afición.

-¿Está de acuerdo con que la próxima temporada se utilice el VAR en Segunda?

Depende del momento en que te coja, tienes una opinión. Toda la tecnología que pueda mejorar y ayudar a que las decisiones sean mejores, es buena. Si el año que viene el VARestá en Segunda División es un avance bueno para el fútbol. Pero los demás tenemos que ayudar para respetar las decisiones que se tomen.

-¿Se plantea algún cambio en la alineación o en la convocatoria?

-Estoy muy contento con el rendimiento de todos los jugadores en Tenerife, los que jugaron y los que salieron de refresco. La que gente que se quedó fuera no fue porque no esté al nivel para competir. Ya sabéis los problemas que tuve para hacer convocatorias en jornadas anteriores, afortunadamente ahora puedo elegir y me acertaré o me equivocaré. Cada partido tendrá su espacio para cada futbolista. Esta semana hemos preparado el partido, y cada vez mis jugadores lo entienden mejor, de manera más fluida. Además estamos más limpios de cabeza y eso es positivo para afrontar los partidos.