De las Cuevas: "El Córdoba CF es un club especial, hay que quererlo como es"

Miguel de las Cuevas ha comparecido a primera hora de la tarde en la sala de prensa de El Arcángel para valorar el inicio de temporada del Córdoba CF. El alicantino también ha hablado de los problemas extradeportivos que sufre el club blanquiverde, una prolongación de los de la pasada campaña, aunque para él todo club "tiene su historia, su gente, su presidente y su junta. Lo de año pasado no lo he vivido nunca, cosas externas al fútbol que, al final, te afecta. Aislarte de eso es complicado", reconoció el centrocampista. Sin embargo, "este año no estamos en eso. Los nuevos no saben lo que pasó el año pasado" y defendió que "al Córdoba CF hay que quererlo como es. Es un club especial en lo positivo", destacando el ánimo de los aficionados desplazados a Sevilla, el pasado sábado, tras la derrota ante el filial sevillista.

De las Cuevas insistió en que “el ambiente del año pasado es diferente. El equipo está centrado en el fútbol, hubo problemas el año pasado que te daba a pensar otras cosas. Este año vamos al partido pensando cien por cien en ello. No tiene nada que ver. Los chavales están dando una energía positiva muy buena", aseguró el centrocampista blanquiverde, que justificó el arranque del equipo cordobesista en que "es difícil ganar, y cada vez más. Hoy en día los jugadores están más preparados que antes y tienen más medios. No te vale en esta categoría venir de segunda, no te vale de nada. Cada partido tenemos que dar lo mejor de nosotros y cada vez se valora más el acierto en las áreas, que es clave".