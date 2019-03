Las cuentas de la salvación

No lo tendrá nada fácil el Córdoba, pero el reto que tiene por delante el equipo entrenado por Rafa Navarro es perfectamente conquistable. Eso sí, el cambio que ha de experimentar el equipo, a los mandos del técnico de Ciudad Jardín, debe ser equiparable, como mínimo, a lo visto el pasado sábado, ante el Málaga y traducirlo en puntos, lógicamente. Este Córdoba necesita sumar de tres en tres como no ha hecho en toda la temporada. De hecho, ha calcado el primer y segundo tercios de Liga, con 11 puntos en cada uno de ellos, por lo que tendrá que lograr el doble como mínimo en el último tercio de competición. Esos 44 puntos pueden estar en la frontera de la salvación, por lo que teniendo los tres puntos ante el Reus como comodín, seis victorias le dejarían al borde de un año más en Segunda y siete triunfos le garantizarían esa continuidad.



MEDIAS

NÚMEROS Y DEFENSA / En el primer tercio de Liga, el Córdoba sumó esos 11 puntos merced a dos victorias y cinco empates más siete derrotas cosechadas. Anotó 16 goles y encajó nada menos que 30. La salvación, entonces, se situaba a dos puntos. En el segundo tercio (13 partidos a cargo de Curro Torres y uno de Rafa Navarro), el balance goleador fue mucho más equilibrado: 17 a favor y 21 en contra. Se sumaron también 11 puntos y en la particular Liga de Torres y Navarro la salvación se situaba a un solo punto. Al igual que en la pasada campaña, las posibilidades de este Córdoba pasan por reducir los goles encajados hasta llevarlos a una media en torno al gol por encuentro, no más, debido a que su capacidad goleadora no se ha visto mermada y, de hecho, es de las más productivas del campeonato. Así lo ha entendido Rafa Navarro, que deberá buscar ese punto de equilibrio entre la mayor capacidad defensiva sin perder demasiado poder ofensivo.

EL CALENDARIO

EL ARCÁNGEL, DECISIVO / Irremediablemente, y como en tantas otras ocasiones, la afición deberá concienciarse de que tiene responsabilidad en la salvación del equipo, ya que seis encuentros de los 14 que restan se disputarán en el coliseo ribereño, ya que el séptimo, ante el Reus, sumará los tres puntos correspondientes. Los de Navarro recibirán al Sporting, al Mallorca, al Lugo, al Zaragoza, al Nástic y al Osasuna. Ninguno de esos seis equipos están entre los más destacados visitantes de la categoría, siendo el mejor de ellos el Osasuna, que es el octavo mejor equipo lejos de casa. Pero evidentemente, de esos 18 puntos en juego en El Arcángel el conjunto deberá lograr al menos el 80% de esa puntuación si pretende mantener las aspiraciones de salvación. Lejos de casa, el Córdoba inicia su periplo el próximo domingo, en Almendralejo, para viajar luego a Cádiz, Elche, Oviedo, Las Palmas, Majadahonda y La Coruña. De esos siete viajes hay tras marcados en rojo: el primero, el de Elche y la visita al Rayo, mientras que a Cádiz, Oviedo, Las Palmas y La Coruña se tendrá que viajar con la intención de pescar algún punto. Esos seis partidos en casa más los tres como visitantes contra rivales directos son los duelos clave para los de Navarro. Estos últimos cuatro deben servir como alternativa para robar algún punto que no se haya conseguido en los anteriores.



QUÉ HIZO EN EL PASADO

MEDIA DE CASI 20 PUNTOS / En general, la actuación del Córdoba en las dos últimas décadas en la fase final del campeonato ha sido buena, en lo que a puntuación se refiere, aunque la media lograda en todas esas temporadas en la categoría de plata no le daría para la salvación, ya que se queda en algo menos de 20 puntos, que sumados a los 22 actuales mostrarían una puntuación final de 42 puntos. Hay una temporada especialmente llamativa, la 2004/05, que significó el descenso de categoría. Entonces, el Córdoba sumaba 24 puntos en la jornada 28 (dos más que en la actualidad) y sumó en el último tercio 22 puntos, lo que le mandó a Segunda División B. Sin embargo, aquellos 46 puntos tienen visos, en esta temporada, que darían la salvación. Quizá algún puntos menos, incluso. Las campañas en las que más puntos se sumaron en el último tercio de campeonato fueron las dos últimas: 29 en la 2017/18 y 25 en la 2016/17, y los 23 que se lograron en la temporada del ascenso, la 2013/14. Las que menos, la 2012/13, influida por la llegada de Esnáider, en la que se lograron tan solo 13 puntos; la 2003/04, en la que se obtuvieron 14, y la 2007/08, en la que se consiguieron 15 puntos, el último, en aquel partido agónico en Anoeta. El Córdoba deberá estar en la media de aquella temporada del ascenso a Primera, cuando en las diez últimas jornadas se consiguieron seis triunfos, tres empates y una sola derrota.

¿Y LOS RIVALES?

DURO PARA TODOS / Los demás también juegan y también deben cruzarse con los favoritos al ascenso o con rivales directos. El Zaragoza debe recibir al Nástic, al Alcorcón, al Deportivo, al Sporting y al Numancia y debe visitar al Mallorca, al Cádiz, al Extremadura, al Málaga, al Tenerife y también jugar en El Arcángel. Lejos de La Romareda, bastante complicado. El Elche ha de recibir al Cádiz, al Alcorcón, al Córdoba, al Osasuna, al Rayo Majadahonda, al Tenerife y al Deportivo de La Coruña, mientras que viajará a Las Palmas, Zaragoza, Albacete, Gijón, Almería, Tarragona y Málaga. Por su parte, el Lugo suma esta semana los tres puntos de su duelo ante el Reus y deberá recibir al Albacete, Osasuna, Granada, Almería, Deportivo de la Coruña y Tenerife, mientras que viajará a Cádiz, a Alcorcón, a Córdoba, a Las Palmas, a Gijón, a Almendralejo y a Tarragona. El Tenerife recibirá al Numancia, al Osasuna, al Sporting, al Almería, a Las Palmas, al Oviedo y al Zaragoza, mientras que visitará al Alcorcón, al Albacete, al Rayo, al Extremadura, al Granada, al Elche y al Lugo. Finalmente, el Extremadura recibirá al Córdoba, al Almería, al Tenerife, al Zaragoza, al Lugo y al Mallorca y viajará a Albacete, a Pamplona, a Málaga, a La Coruña, a Tarragona, a Alcorcón y a Cádiz. Repasando el calendario de unos y otros está claro que la Liga será dura para todos, tanto para los que pretenden subir de categoría como para los que pretenden mantenerla. De ahí que el Córdoba deba hacer valer el peso de El Arcángel y, con su nueva idea, rascar puntos lejos de él. Empezando por el próximo domingo.