Cuanto más conocimiento, mayores dudas en el banquillo del Córdoba CF

Aristóteles dejó escrito que los grandes conocimientos engendran las grandes dudas y el sofisma podría aplicarse perfectamente al entrenador del Córdoba CF, Pablo Alfaro. El técnico blanquiverde ha dejado en la memoria el gran arranque con su equipo en las primeras jornadas ligueras en las que lo dirigió, combinadas con las dos jornadas coperas, ante el Albacete y el Getafe, saldadas con éxito. Sin embargo, aquellos tiempos prenavideños empezaron a caer en el olvido justo tras la reconexión liguera, con aquella victoria en el Artés Carrasco (0-1) de la que solo se obtuvo, como positivo, el triunfo. La imagen dada por el Córdoba CF en el campo murciano fue muy floja y levantaba sospechas de un posible final -o principio del fin- de aquel buen rendimiento del equipo, no solo en resultados, durante el mes de diciembre y principios de enero.

El domingo no lo sabían

La línea temporal, al menos en la primera fase de Alfaro como técnico del Córdoba CF, era esa, a la que habría que añadir el mensaje que dejó el propio Alfaro nada más llegar. El aragonés reconoció que no era amigo de repetir equipo titular, que le gustaba cambiar nombres y hombres de un partido a otro, que nadie podía sentirse seguro en su puesto. Y lo ha cumplido relativamente. De hecho, en el encuentro del pasado fin de semana, ante el Real Murcia, había jugadores que el domingo por la mañana no sabían si serían titulares o no. Pero esa línea de actuación de Alfaro tiene matices. No es el mismo Alfaro del primer mes o mes y medio en el Córdoba CF al Alfaro del mes de febrero y marzo.

Buen debut y cambios

Alfaro se estrenó como técnico blanquiverde en Liga con la visita al Enrique Roca de Murcia, que se saldó con triunfo por 0-1. El maño alineó a Becerra, Farrando, Djetei, Bernardo, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Carlos Valverde, Javi Flores, Alain Oyarzun y Willy Ledesma. En realidad, la única sorpresa que se podría denominar así, y destacada, fue la de otorgar la titularidad a Willy Ledesma en lugar de Piovaccari, entonces, el máximo goleador del equipo. El extremeño le dio la razón, ya que en los primeros minutos de la segunda parte anotó el tanto de la victoria blanquiverde.

En cualquier caso, había que prestar atención a la jornada 8, la siguiente, ya que se iba a comprobar por dónde pretendía ajustar Alfaro al equipo. Con respecto al once de su debut como técnico del Córdoba CF, el maño hizo tres cambios para enfrentarse en la jornada 8 al CD El Ejido 2012 en El Arcángel. Álex Robles por Farrando en el lateral derecho, Piovaccari por Willy -que estaba lesionado- y Moutinho -que había dado la asistencia en el gol del triunfo en Murcia- por un Alain Oyarzun que ya enfilaba la puerta de salida del Córdoba CF. El conjunto blanquiverde anotó una goleada ante los ejidenses, por lo que el futuro pintaba esperanzador tras el 4-0 en casa, alineando de inicio a Becerra, Álex Robles, Djetei, Bernardo, Jesús Álvaro, Alberto del Moral, Mario Ortiz, Valverde, Javi Flores, Moutinho y Piovaccari, siendo estos dos últimos y Robles, las únicas novedades con respecto al partido anterior, como se ha comentado.

Trivote y un claro aviso

Tras el parón navideño, tocaba visita en la jornada 9 al Betis Deportivo y Alfaro solo hizo dos cambios, uno de ellos obvio, por el rendimiento, y que no afectaba a la estructura del equipo: recuperado Willy, el extremeño retomó la titularidad en detrimento de Piovaccari. Además, el técnico introdujo a Djak Traoré. Eran los dos únicos cambios con respecto a la goleada a El Ejido y la inclusión del africano estaba justificada debido al buen rendimiento que en Copa había dado el trivote conformado por él junto a la pareja fija en esta campaña: Alberto del Moral-Mario Ortiz. El Córdoba CF arrancó un empate sin goles y la primera parte del conjunto blanquiverde fue buena, con control del partido y dos ocasiones claras. La segunda, sin embargo, fue más plomiza y, aunque la estructura del equipo mostraba que este carecía de la suficiente profundidad, al menos, se garantizaba estar más protegido defensivamente. Así, el Córdoba CF mantenía la racha invicto (10 de 12 puntos) e imbatido (cinco partidos, sumando Copa, sin encajar gol).

Llegaba la jornada 10 y el Córdoba CF visitaba al colista, el Lorca Deportiva. Alfaro deshizo el trivote «copero» de Sevilla, a pesar de los resultados y del rendimiento, y para ello introdujo a De las Cuevas en la mediapunta (Flores estaba recién salido de una lesión, aunque tuvo minutos) y a Xavi Molina, que entró por el también lesionado Djetei. A pesar de la victoria por la mínima, la imagen del equipo decayó varios enteros con respecto a los anteriores compromisos, algo que Alfaro achacó, tras el encuentro, al césped («muy alto y muy lento», dijo) y a que el Córdoba CF estuvo «espeso» y le costó «ejecutar el pase», pese a regresar al doble pivote y tener en el campo a un jugador como el alicantino.

Un cambio y frenazo

El quinto encuentro liguero de la etapa Alfaro y cuarto en el que había que comprobar sus cambios en el once titular era el de la jornada 11, en la que el Córdoba CF recibía a una, en teoría, víctima propiciatoria. El Yeclano no había ganado lejos de La Constitución y los blanquiverdes llegaban a El Arcángel con una racha de 10 puntos sumados de 12. Alfaro, pese al aviso en forma de juego del conjunto blanquiverde en el Artés Carrasco y aunque ha demostrado ser un técnico propicio a los cambios solo realizó uno: solo introdujo a Oyarzun por Valverde cuando, además, ya era prácticamente público que el vasco saldría de la disciplina cordobesista. El frenazo en seco fue notable. La racha sin encajar se acabó, se sumó la primera derrota en la etapa Alfaro y de estar en disposición de asaltar el liderato se pasó a estar a tres puntos del Linares Deportivo.

¿Etapa ‘valle’?

El golpe fue mayúsculo y los cambios aumentaron ligeramente, a tres en la jornada 12 y a dos con respecto a esta en la jornada 13. Los resultados no terminaron de llegar. Primero, se igualó a un gol en El Arcángel ante el Recreativo Granada y después se cayó en el Jesús Navas ante el Sevilla Atlético (1-0), una derrota más clara de lo que reflejaba el marcador. Sirva como detalle que, pese a estar amonestado desde los primeros minutos, Farrando terminó el encuentro gracias, principalmente, a Ruiz Aguilera, árbitro del encuentro. Un detalle que se repetiría jornadas después con peor suerte.

Las tres últimas

En las jornadas 14, 15 y 16, las últimas, Alfaro parece buscar las sensaciones del principio regresando también a sus orígenes, aunque por la vía rápida. Si en su segundo, tercer y cuarto partido en el Córdoba CF los cambios en el once sumaban en total siete, a una media de dos por partido, en las tres últimas jornadas se ha ido hasta los 12, a cuatro de media por partido. De hecho, en el encuentro contra el Real Murcia realizó cinco con respecto al equipo que se impuso al Linares (2-1) dos semanas antes: Álvaro, Willy, Valverde y el doble pivote Del Moral-Mario. En 10 jornadas todos los jugadores actuales del Córdoba han sido titulares en Liga con Pablo Alfaro menos Sidibé y Luismi.

Así, Becerra, Edu Frías, Álex Robles, Farrando, Álvaro, Espeso, Djetei, Xavi Molina, Bernardo, Del Moral, Mario, Traoré, Valverde, Ródenas, Moutinho, Nahuel, Oyarzun, Javi Flores, Ródenas, De las Cuevas, Willy y Piovaccari han sido titulares al menos en una ocasión. 22 jugadores. Hay dos salvedades a ese carrusel: Alberto del Moral y Mohammed Djetei. Son los únicos jugadores que han perdido la titularidad por lesión o por sanción. En cuanto han estado disponibles, Alfaro ha confiado en ellos plenamente y los ha hecho volver a la titularidad inmediatamente. Un carrusel que ha girado más cuanto más tiempo ha estado Alfaro en el banquillo.