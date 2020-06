Cuando a Pedro Ríos le dio el aire

FECHA: 20 de diciembre de 2016

LUGAR: La Rosaleda

PARTIDO: Málaga - Córdoba CF (partido de vuelta de la eliminatoria de dieciseisavos de final de la Copa del Rey, 3-4 y 3-6 global para los blanquiverdes, que se clasificaron para octavos).

LA SITUACIÓN

Al Córdoba empezaban a torcérsele las cosas en el campeonato de Liga 16-17. A Oltra lo acababan de echar porque el equipo no estaba arriba en Segunda División y aterrizaba en el cargo Luis Carrión, procedente del filial. Iban 16 jornadas y aquello no pitaba. El catalán había debutado en Copa del Rey con un solvente e inesperado triunfo ante el Málaga, por entonces en Primera, al que doblegó por 2-0. Tenían los blanquiverdes que visitar La Rosaleda para culminar la tarea. No había demasiada presión -la Liga quemaba más- y el Córdoba se plantó en Málaga con una formación repleta de suplentes y con una dupla de ataque canosa: Piovaccari y Pedro Ríos.

El jerezano había llegado a El Arcángel en la temporada anterior, justo después del desastre del año en Primera y el gran batacazo. No le fueron mal las cosas: jugó 37 partidos y el grupo de Oltra llegó hasta el play off de ascenso, siendo eliminado en la prórroga en Montilivi por el Girona. Con 35 ya, no había jugado ni un partido completo en la 16-17. Pasó por una lesión importante. Trece apariciones sin concluir, la mayoría saliendo desde el banquillo... hasta que llegó ese partido ante el Málaga.

¿QUÉ OCURRIÓ?

Carrión presentó un once compuesto por Razak, Caro, Héctor Rodas (Luso, m. 21), Bijimine, De Los Reyes, Caballero, Edu Ramos, Guille (Moha, m. 71), Esteve Monterde (Alfaro, m. 71), Pedro Ríos y Piovaccari. Fue una gran noche para todos, con la banda sonora del aullido victorioso de dos perros viejos. El italiano y el jerezano se marcaron una actuación soberbia, firmando un doblete cada uno.

Abrió el marcador Sandro (18') y Piovaccari (27') replicó. Volvió a batir Sandro (39') a Razak y el italiano respondió con el empate (40'). Tras el intermedio, llegó el turno de solista a Pedro Ríos. Marcó el 2-3 (67') de penalti y el 3-4 en el último minuto para romper el equilibrio al que había llevado un tanto de Chory Castro. Los blanquiverdes -vestidos aquel día de amarillo fosforito- lo festejaron con rabia contenida. A Juande Ramos, técnico malaguista, le despidieron unos días después. Y en el Córdoba se reivindicó Carrión, que logró terminar la temporada salvando al equipo con cierta holgura. No fue para tirar confettis, aunque esa situación vista con la perspectiva del tiempo se podría considerar un auténtico paraíso. Dejó un récord. Nunca había eliminado en la historia de la Copa a un rival de Primera División ganándole los dos partidos.

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?

El Córdoba vio frenado su camino en la Copa por el Alcorcón, en lo que supuso una bofetada a la ilusión: 0-0 en Santo Domingo y 1-2 en El Arcángel. ¿Y los héroes goleadores de aquella noche? Piovaccari terminó marchándose a China, regresó al club cordobés en Segunda, descendió, se fue al Rayo Vallecano y ha vuelto hace unos meses como revulsivo aunque no marcó ni uno. Lo intentará de nuevo a partir de octubre, si nada se tuerce.

¿Y Pedro Ríos? Acabó la temporada jugando 28 partidos y terminó su vínculo con el Córdoba. Lleva tres cursos actuando como titular y referencia ofensiva en el CD San Fernando, en el grupo 4 de la Segunda B. A sus 38 años, es vecino de un Córdoba que ahora anda lejos de los escenarios en los que Ríos brillaba. Como aquella noche de invierno en la que al experimentado extremo de Jerez le dio el aire de Málaga y llevó al Córdoba a octavos de la Copa.