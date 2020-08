Cuando El Arcángel subió a Primera

Era el mismo El Arcángel sin terminar de siempre, pero lucía diferente. No había reivindicaciones. Había que acordarse de los que no llegaron a verlo. En ocasiones, en Segunda B, no hacía falta ni llevar entrada, con un “buenas tardes”, al empleado de la puerta, con el partido empezado, era suficiente. “Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos”, escribió el poeta. Primer gol de Primera en El Arcángel tras 42 años de ausencia. En realidad, primer gol en el Nuevo El Arcángel en su historia. La grada corea “¡Fede!, ¡Fede!, ¡Fede!” alargando la primera vocal del que debía ser uno de los ídolos blanquiverdes en Primera División. José Juan Luque y Martín de la Virgen retrataban en estas páginas cómo fue ese estreno del Córdoba CF y El Arcángel en la máxima categoría del fútbol nacional tras más de cuatro décadas de ausencia de los blanquiverdes.

Una vista de El Arcángel, aquel 30 de agosto del 2014. SÁNCHEZ MORENO

En la retirada de los equipos, tras el empate a uno, una imagen que decía mucho del Córdoba CF del lustro que derivó con el ascenso a Primera. Borja García y López Silva eran abrazados por Charles, entonces en el Celta de Vigo, el rival en el estreno dorado.

Una semana antes el Córdoba CF se había estrenado en uno de los templos mundiales del fútbol y, aunque se impuso la lógica, la imagen del equipo y, sobre todo, la de sus aficionados en las gradas indicaban que podía ser un buen año. Luego todo se truncó. Pero una semana después de enfrentarse al Real Madrid en el Santiago Bernabéu había que celebrar el recibimiento de El Arcángel a Primera División. Era un 30 de agosto del 2014. Hace seis años 16.000 espectadores se dieron cita para asistir en directo a un partido tan remarcado en el calendario y en la historia blanquiverde.

Xisco ensaya un disparo ante el Celta con las gradas repletas. SÁNCHEZ MORENO

El Córdoba CF de Albert Ferrer salió al campo con Juan Carlos, Gunino, Íñigo López, Pantic, Dani Pinillos, López Garai, Rossi, Fede Cartabia, López Silva, Ryder Matos y Havenaar. También jugaron Borja García, Ekeng y Xisco, mientras que el Celta alineó a Sergio Álvarez, Jonny, Cabral, Fontás, Radoja, Krohn-Dehli, Álex López, Orellana, Marrivey y Nolito, dando entrada Berizzo durante el encuentro a Augusto Fernández, Charles y Pablo Hernández.

Los aficionados celebran el tanto blanquiverde, obra de Fede Cartabia. SÁNCHEZ MORENO

Es tradicional que los grandes éxitos y los mejores recuerdos blanquiverdes se hayan formado lejos de casa. Aquel 2014 dejó para el recuerdo el ascenso en el Gran Canaria, ocurrido apenas dos meses antes. O el mencionado estreno en el Santiago Bernabéu. Era el momento de que también El Arcángel disfrutara, de que el inacabado coliseo ascendiera también a la máxima categoría del fútbol español.

Hoy hace seis años de aquel estreno ilusionante en Primera División. Una efemérida que se produce apenas 24 horas antes de que el Córdoba CF celebre otro gran día.