¿Cuál será el descarte del Córdoba CF para el partido del domingo?

Problemas para el Córdoba CF, aunque benditos problemas. En realidad son para el técnico blanquiverde, Juan Sabas, que para el encuentro del próximo domingo dispondrá de 21 futbolistas, por lo que teniendo en cuenta que las convocatorias en esta Liga 20-21 son de 20, deberá realizar un descarte por decisión técnica, personal, obligatoriamente. Y eso que el madrileño ya tiene borrados de la lista a tres jugadores: Miguel de las Cuevas -que ya pisó el césped este miércoles, aunque aún tiene por delante, al menos, un par de semanas-, Djak Traoré -que en el entreno de este jueves en El Arcángel ha vuelto a completar la sesión con el grupo pero aún no está para competir-, y Julio Iglesias, cuyo fuerte esguince de tobillo hace temer en el club que tiene por delante una baja para, como mínimo, tres meses.

A pesar de todo lo anterior, Sabas dispondrá de Edu Frías e Isaac Becerra para la portería, Álex Robles y Farrando para el lateral derecho, Bernardo, Djetei y Xavi Molina para el centro de la defensa -aunque el catalán también se desenvuelve como mediocentro defensivo-, Berto Espeso y Jesús Álvaro para el lateral zurdo, Darren Sidoel y Alberto del Moral para el puesto de centrocampista defensivo, Mario Ortiz y Javi Flores para el eje de la medular también, mientras que en las bandas tiene a Samu Delgado y Carlos Valverde por la diestra y a Alain Oyarzun y a Moutinho para la izquierda. Finalmente, para la vanguardia dispone de Alberto Salido, Luismi Redondo, Willy Ledesma y Piovaccari.

Los jóvenes del filial

Pensando en los dos chavales del filial, no parece probable que el preparador cordobesista prescinda de Alberto del Moral. El de Villacañas no solo fue titular en Yecla, sino que completó una gran actuación, a pesar de la fatalidad de anotar en propia puerta. Asimismo, Luismi Redondo es un atacante que le vale tanto para la mediapunta como en la banda, en donde le hizo actuar en no pocos partidos de pretemporada, por lo que no estaría tan claro su descarte, de ahí que haya que afinar mucho para adivinar por dónde pueden ir los tiros sobre ese hombre que no entrará en la convocatoria de 20 jugadores.

Además, todo ello contando con que Sabas decida realizar una convocatoria con todos los defensas posibles, es decir, que con la zaga y la portería se llevaría a nueve futbolistas de los 20 posibles, prácticamente la mitad, algo también a valorar, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo necesitará más carga en mediocampo y delantera por las características del propio encuentro y del rival.

Tampoco se puede descartar a los últimos incorporados. Xavi Molina ya tuvo minutos en Yecla, mientras que Carlos Valverde es un hombre de velocidad y de carrera al espacio, algo que le vendría de perlas al conjunto blanquiverde ante el UCAM Murcia. Por su parte, Jesús Álvaro se encuentra completamente restablecido y ya lleva más de una semana ejercitándose con el grupo sin ningún tipo de problema.

Por lo tanto, el primer reto se le presenta a Juan Sabas en la tercera convocatoria de la temporada. Deberá dejar fuera por primera vez a un futbolista por decisión técnica. Y no resultará nada fácil, aunque peor lo tendrá dentro de dos o tres semanas, cuando dispondrá de todo el potencial de la plantilla si no hay ningún contratiempo. La pelea por entrar en la lista, entonces, será encarnizada.