"Creo sinceramente que León ha salvado los problemas del Córdoba"

En la segunda parte de su entrevista, el director general corporativo de LaLiga, Javier Gómez, personaliza en Jesús León y Alfredo García Amado, explica el margen de maniobrabilidad del Córdoba en Segunda B y las posibilidades que tiene de acudir al mercado de fichajes para hacer un proyecto atractivo de cara a la lucha por el ascenso.

-Hay que personalizar con el Córdoba empezando por García Amado y su cercanía con LaLiga.

-Si no fuera como es ahora te lo diría igualmente. A Alfredo lo conozco. Estoy en el fútbol desde el 99 y él estaba antes. En el Sporting adquirió mucha experiencia y luego fue al Córdoba. Él había hablado con Jesús León, me llamó y me dijo: que sepáis que voy a trabajar aquí, en el Córdoba. Si me preguntas que qué me parece a mí, pues a mí, perfecto. Porque tiene mucha experiencia, a pesar de los palos lógicos que vienen de la opinión pública. Porque a veces no damos la información que tenemos que dar para que la gente entienda por qué se hacen las cosas. En mi opinión, Alfredo ha ayudado muchísimo al Córdoba. LaLiga no ha recomendado a Alfredo García Amado, pero si me hubieran preguntado lo hubiera recomendado.

-Quizás ahora, con el Córdoba en Segunda B, fuera del fútbol profesional, su papel queda diluido.

-Hombre, tiene que haber hombres que tomen decisiones duras, que reciban las críticas correspondientes, que a eso está acostumbrado él y no todo el mundo es capaz de asumir eso. Y te digo una cosa: igual que desde el punto de vista deportivo Curro Torres es un grandísimo entrenador, a veces hay que tener personas que conozcan el negocio, que la gente del negocio se fíen de él, que es importante. Que un operador financiero adelante dos millones no lo hace cualquiera. Ha hecho lo que tenía que hacer y eso no está bien visto a veces. Y también lo digo como autocrítica: a veces hay que explicarle a los medios de comunicación ciertas cosas porque si no, la gente deduce cosas sin tener toda la información. Y en ocasiones tienes que decir: mira, esto es así por esto, por esto y por esto. E incluso a veces hay que decirle a algún medio: mira, esto no se puede publicar ahora, al menos hasta dentro de un mes, porque perjudica al Córdoba. Y entonces la otra parte lo entiende cuando la explicas todo. Si solo ves una caja, haces suposiciones. No lo recomendamos -a Alfredo García Amado- pero si lo hubiéramos tenido que hacer, lo hubiéramos hecho.

-Me refería a que su papel, en el fútbol profesional, encaja. Pero quizás en Segunda B no tanto.

-En Segunda B a lo mejor hay que hacer un enfoque de distinta manera. Los recursos de un club de Segunda B ya no son los mismos. El fútbol profesional es distinto al que no es profesional.

-Hábleme ahora del presidente, Jesús León.

-Creo que hay un cambio en el enfoque del Córdoba. No sé quién se lo dijo, si se lo dijo el de la ferretería o fue cosecha suya propia. Pero igual que los palos van al presidente, cuando las cosas van bien también hay que dárselas al presidente. Aquello de que el presidente ha perdido pero han ganado los jugadores...Será siempre el mismo, ¿no? Bajo mi punto de vista, en la temporada 17/18 no se hace una gestión afortunada global. Se logra mantener el equipo en Segunda, pero a nivel económico-financiero no es una gestión adecuada, bajo mi punto de vista. Y en la 18/19 hay ahí unos cambios internos, porque salen unos y entran otros, y afortunadamente es distinto. Recuerdo que en la 17/18, para obtener información del Córdoba, había que insistir reiteradamente para obtenerla. Y a partir de la 18/19 es totalmente lo contrario. Todo lo contrario. Libros abiertos, esto es lo que hay, esto es lo que queremos hacer…Y esa es la realidad. Jesús León era el presidente en la 17/18 y es el presidente a día de hoy. Ha habido un cambio de enfoque y ha elegido a García Amado. Y León, creo sinceramente que ha salvado -al Córdoba- o ha disminuido considerablemente los problemas del Córdoba. Aún quedan algunos y esperemos que lo haga. Pero yo distinguiría esas dos etapas de Jesús León. En esta última, el club se queda muy cercano a la normalidad.

-¿Cuál es la maniobrabilidad del club en Segunda División B?

-El club en Segunda B autónomamente te puede gestionar dos millones de euros de ingresos. No todos los clubs tienen esa capacidad, ¿eh?. Abonados, 700.000 euros, ticketing, 200.000, patrocinadores, 500.000… Dos millones de euros. Además, el Córdoba es una plaza deportiva muy interesante para cualquier jugador. Entre ir al Córdoba y a otro club de Segunda B se van a ir al Córdoba, incluso algunos cobrando menos. ¿Por qué? Porque sus aspiraciones deportivas, porque como dicen en Argentina, la “vidriera” es distinta, el escaparate es distinto. Eso debe aprovecharlo el Córdoba y le puede dar esa posibilidad de cumplir sus aspiraciones de ascender de nuevo a Segunda. Si tú tienes deuda normal, te has deshecho de mochilas y tienes ingresos de al menos dos millones de euros para plantilla…

-Más los 1,35 millones que ha mencionado antes.

-Efectivamente. Temporalmente puede manejar ese 1,35, pero lo digo suponiendo que se pagara a todo el mundo. Evidentemente, la estructura debe adaptarla también. Los gastos de estructura de la 17/18 a los de la 18/19 han bajado muchísimo. Claro, debido a que en la 17/18 subieron una barbaridad.

-Gastos de estructura.

-Sí. (Sonríe).

-Además de las salidas en esa estructura también se tomaron decisiones duras.

-En el plano económico-financiero la gestión de la 18/19 es más que un notable. Se han tomado decisiones muy duras: vender a Javi Galán, Guardiola, Aguado, Jovanovic y finalmente Andrés Martín. Claro, tú dices: yo no vendería a Andrés Martín porque en el futuro puede valer más. Pero claro, si tú tienes una casa que no puedes pagar la tienes que vender. Ha tomado decisiones muy dolorosas -León- pero son las decisiones que han hecho que el club gane dinero.

-En ese déficit tiene que ver esa estructura de la que habla.

-Sí, sí. Sí.

-Llegó a haber rumores de que el club podía descender dos veces.

-Por no pagar, ¿no? A día de hoy eso no va a ocurrir. Está al día con los jugadores, con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.

-Un cambio de actitud de Jesús León.

-Yo me estoy remitiendo a los datos. Según los datos se percibe un cambio completo: transparencia total y absoluta y “hacemos lo que tengamos que hacer” para reequilibrar la economía del club. Pensando siempre en la subsistencia del club. Pensando en el largo plazo y no por el corto plazo. Sí, vamos a pasar por Segunda B, pero si no pasamos por Segunda B y no cumplimos nuestras obligaciones nos pueden expulsar de nuestro entorno, de nuestra competición.

-Y garantizar que, en caso de regresar a Segunda, pueda hacerlo de verdad.

-Efectivamente. Ha reducido los problemas y espero que termine eliminándolos.

-Se puede decir que el Córdoba tiene ahora los problemas que tenía en la 16/17?

-¿Antes de lo ocurrido en la 17/18? Sí, efectivamente. Más o menos es así. Con la información que tenemos, obviamente. Los problemas de hace 12 meses a la actualidad no tienen nada que ver. Ahora, si se presenta un proyecto atractivo, quizás pueda incluso encontrar el club a alguien que quiera apoyar dicho proyecto.