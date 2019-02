Creciendo desde la defensa

El Almería, rival esta tarde del Córdoba, basa su buen momento en Liga en la solidez defensiva. El equipo rojiblanco es el quinto menos goleado de Segunda, con solo 23 goles encajados en 25 partidos jugados, menos del doble de los 47 recibidos por el conjunto blanquiverde. En las seis últimas jornadas los hombres de Fran Fernández contaron solo dos tantos en contra, anotados además por dos equipos de la zona alta de la clasificación, Osasuna y Málaga. El equipo almeriense, sin embargo, solo ha marcado 27 goles -cuatro menos que el Córdoba- y ello explica, junto a su buen hacer defensivo, que lleve diez empates, el 40% de los encuentros disputados.

JUAN CARLOS REAL, PIEZA CLAVE EN EL ATAQUE

Precisamente en su balance ofensivo es una pieza fundamental Juan Carlos Real. El mediapunta gallego se ha asentado en el esquema del Almería después de llegar el pasado verano procedente del Tenerife y es indiscutible para su técnico, Fran Fernández. Aprovecha los espacios generados por el punta, Álvaro Giménez, y combina su técnica, inteligencia posicional y disparo para tratar de rematar todo balón que le cae dentro o al borde del área. Y ya lleva siete dianas. Cuenta con dos escuderos a sus lados, el sevillano Luis Rioja en banda izquierda y el jiennense José Corpas en banda derecha, encargados de surtir de balones a Giménez y Juan Carlos.

Aunque no es un equipo con grandes estrellas, el Almería se mantiene décimo en la tabla y más cerca de la promoción de ascenso que del descenso por la solidaridad e intensidad de todos sus jugadores. Es un equipo bien trabajado, que presiona desde el primer hombre y que coordina bien sus líneas para asfixiar al rival y tratar de robarle la pelota en el centro del campo, cuando sus dos extremos tiran de velocidad para romper las defensas rivales. No es casualidad que el equipo rojiblanco haya perdido solo uno de sus últimos 12 partidos -sin contar el no jugado ante el Reus, por los problemas económicos del equipo catalán-. La defensa formada por Romera, Saveljich, Ibiza y Martos se mantiene con el paso de las jornadas y cuenta con la estabilidad del doble pivote conformado por De la Hoz y Erice.

LA POSESIÓN, RELATIVA

El equipo de la costa mediterránea no tiene miedo de tener el balón y ello lo demuestra el 60% de posesión logrado ante Osasuna y el 64% frente al Cádiz, en dos de sus últimos partidos en casa. Pero también sabe jugar dejando que el rival tome el protagonismo con el esférico y juntando sus líneas, como hizo en su última victoria, por uno a cero ante el Numancia, en los Juegos del Mediterráneo, cuando los sorianos tuvieron el 60% de la posesión pero apenas tiraron dos veces entre los tres palos.

El equipo de Curro Torres deberá plantear un partido eléctrico, desordenar la red táctica dispuesta por Fran Fernández y disponer del esférico en zonas adelantadas del campo. El acierto en las dos áreas será definitivo para dilucidar el ganador esta tarde.