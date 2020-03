Coronavirus: Javi Flores asume que "la vuelta se hará complicada"

Javi Flores, capitán del Córdoba CF, se ha mostrado "emocionado" por la respuesta de la afición en la subasta de camisetas para ayudar al Hospital Reina Sofía en su lucha contra la pandemia de coronavirus, en la que se han recaudado más de 3.000 euros. El de Fátima, en unas declaraciones facilitadas por los medios oficiales de la entidad blanquiverde, se muestra convencido de que "lo más justo es jugar" las diez jornadas de Liga que aún restan, que para él son "las más importantes". Además, no duda de que "nuestro Reino" será básico para lograr "el objetivo de entrar en play off y luego ascender".

¿Qué le ha parecido la respuesta de la afición a la subasta de sus camisetas?

-La reacción de la gente ha sido magnífica. No esperábamos recaudar tanto, pero sabiendo la gente que era una causa muy importante ha respondido bien. Al final, el coste de la camiseta es importante para lo que va, no por la camiseta. Es otra manera de poder ayudar y así la gente sabe que el dinero va para una causa bonita y que a día de hoy es súper importante. Y si lleva una camiseta de un jugador que le guste, mucho mejor. Estoy muy emocionado por la respuesta de la gente y muy agradecido.

-¿Qué le parece el pique sano que hubo por su camiseta, la de De las Cuevas y la de Piovaccari?

-Bueno, no hay en estos momentos un pique sano. En estos momentos la gente sabe de la importancia que hay por ayudar y bueno, al final el nombre de la camiseta no es algo objetivo. Lo importante es la ayuda que hacemos y la verdad es que han pagado una cantidad por algunas camisetas que, probablemente, si no fuera para el Reina Sofía, sería algo desorbitado, bajo mi humilde opinión. Por eso hay que estar muy agradecido a la gente que ha aportado su granito de arena con ese dinero.

-¿Cómo surgió esa idea?

-La iniciativa fue de mi mujer. Lo habíamos hablado un poco los dos, se le encendió la bombilla de cómo podíamos ayudar nosotros. Luego lo hablamos con todos los compañeros y demás. Teníamos a mi suegra en el hospital que era lo que faltaba, en qué podíamos echar una mano y la verdad es que ha sido bonita esta iniciativa y estamos contentos con ella.

-¿Cómo está llevando la cuarentena?

-La cuarentena, un poco pesada, como en todas las familias. Sobre todo los peques, que necesitan salir, moverse y desfogar para quemar, y pasando tiempo en familia. Personalmente, ya paso mucho tiempo en familia, pero ahora hago más todavía. Intentando mantener una rutina, unos horarios para no perder la forma y para que los niños tampoco se vuelvan locos, dentro de la gravedad de la situación. Intentando llevarlo lo mejor posible y no pensando mucho.

-¿Cómo lleva los entrenamientos? ¿Y la dieta?

-Bastante bien, porque estamos haciendo entrenos colectivos por videoconfierencia marcados por el preparador físico y son mucho más amenos y llevaderos. Entrenando un poco con el material que tenemos y con lo que se puede. No hay mucho donde elegir y hay que adaptarse a las circunstancias. Y la dieta, bueno, intentando cuidarnos lo máximo posible, privarse de cosas que, aún estando en casa, es dificil pero intentando cuidarnos para que cuando volvamos estemos lo mejor posible.

-Se habla de que por mucho que se intente no perder la forma, luego harán falta dos semanas al menos de trabajo en grupo y entrenos para volver. ¿Qué piensa al respecto?

-Está claro que cuando te tiras dos semanas parado, y otra dos que nos quedan, es como unas vacaciones de verano. Por mucho que hagas, cuando vuelves siempre cuesta. Sí que es evidente que cuando haces pretemporada suele costar, mes y medio para ponerte bien, y si ahora estás parado y más parado que vas a estar, pues será más difícil. Pero bueno, todos partimos de las mismas circunstancias. Está todo por ver, pero lo importante es que se reduzca la pandemia y empiecen a haber menos casos y podamos pronto a hacer vida normal y corriente.

-En su caso, como jugador veterano, ¿puede afectar más o menos este parón?

-Los jugadores, con la edad, cogen una experiencia y llevan mejor su cuerpo, aunque estar parado a nadie le viene bien. Evidentemente, un chico de 20 años pues recupera y tiene mejor vitalidad que otro de 34 o 35, pero lo importante y lo bueno es que uno con la edad se conoce, se cuida y sabe cómo llegar en las mejores circunsancias. Esto nadie lo esperaba, al fin y al cabo, muchas horas en casa, poco material y espacio para poder entrenar bien y probablemente la vuelta se haga un poco complicada. Pero bueno, habrá que adaptarse lo más rápido posible.

-¿Es diferente la situación del Córdoba al tener que adaptarse a las ideas de un nuevo entrenador ?

-Está claro que al tener un nuevo entrenador, con tres entrenamientos nada más, tendremos que recuperar muchas cosas a la vuelta. Adaptarnos a conceptos nuevos muy rápido y según vaya la competición. A día de hoy todo es verdad que es un enigma todo. No sabemos cómo irá todo, no sabemos cómo se reconectará la competición. Pero intentaremos adaptarnos con victorias, si se reanuda la Liga, a las cosas del míster nuevo.

-¿Cree que hay que acabar la temporada como sea, como parece ahora la tesis del fútbol europeo, o cuál es tu opinión al respecto?

-Bueno, yo creo que sería muy importante terminar la competición porque sería lo más justo. Al final los clubs hacen esfuerzos económicos muy grandes para intentar cumplir sus objetivos y creo que mi pensamiento es que sería lo más justo. Ahora sería imposible ascender y descender a los equipos quedando tantas jornadas por delante. Sería muy injusto. Lo más justo sería terminar de la mejor manera posible la competición. Esperemos que así sea.

-¿Cómo ve esas diez últimas jornadas para el Córdoba?

-Son las más importantes. Ahí es donde los equipos buenos y los que saben lo que se juegan aprietan y empiezan a sacar partidos y victorias. Esa debe ser nuestra idea, buscar victorias para llegar lo más fino y lo mejor posible al play off, si entrásemos. Que yo creo que llegar bien al final y entre los cuatro primeros, en buena dinámica, es muy importante en este tipo de ligas. Porque luego hay unas eliminatorias muy largas y sería muy importante llegar con buenas sensaciones al final.

-Por último, ¿qué mensaje manda a la afición en estos momentos?

-Me gustaría mandarle un mensaje de tranquilidad en estos momentos. De ser responsables y asumir lo que nos está tocando vivir, porque no es nada fácil vivir estas circunstancias. Córdoba y los cordobeses creo que lo estamos haciendo muy bien. En cuanto a fúbol, está claro que estamos deseando volver a nuestro estadio, nuestro Reino, escuchar el himno y ellos volver a cantarlo. Pronto estaremos de vuelta y juntos haremos una piña aún más fuerte de lo que hemos hecho este año. El objetivo está en meternos entre los cuatro primeros y luego subir. Muchos ánimos a todos y pronto nos vemos en nuestro Reino.