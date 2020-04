Coronavirus: un domingo sin fútbol... pero con himno

Igual que no hay partido del Córdoba CF en ningún lugar del país sin un aficionado blanquiverde en las gradas, no hay domingo sin que se escuche el himno blanquiverde en la ciudad. Da igual que no haya campeonato de liga y que El Arcángel lleve más de un mes cerrado a la competición por la crisis del covid-19. La imaginación de la afición no tiene límites y su pasión por los colores, como bien es sabido, es infinita.

Los vecinos de la calle Comandante Velázquez salieron a sus balcones para seguir, bajo la dirección de la youtuber local Sandra Ortiz (@SandraDetox), un ritual que va más allá del deporte. La promotora de esta acción pidió a todos que cantaran y dieran palmas en apoyo a los futbolistas, que "no pueden estar haciendo ahora lo que les gustaría". Los cordobesistas tampoco pueden estar en las gradas, pero al entonar el himno se generó esa atmósfera especial del principio de los partidos en el estadio de la ribera del Guadalquivir.

La pandemia del coronavirus ha parado los campeonatos, pero no ha matado la esencia del fútbol. Vecinos con camisetas del club y banderas colgadas en los balcones convirtieron una calle de Córdoba en una sucursal de El Arcángel para tiempos de crisis.