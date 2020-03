El Córdoba trabaja con las persianas bajadas

Que no haya partido el próximo domingo ni el siguiente -quién sabe si alguno más- ha contribuido a dar un aspecto aún más raro a la situación del Córdoba CF, que aborda con un nuevo jefe su enésima revolución. En plena crisis mundial por la pandemia del coronavirus, con todo el deporte suspendido, el equipo blanquiverde prepara a puerta cerrada su plan definitivo para derribar la puerta de la Segunda B y retornar al sitio del que hay que decir -por corrección política y piedad, básicamente- que nunca debió salir.

La historia del Córdoba va a cámara rápida, como en aquellas películas antiguas de cine mudo. Qué paradoja en este club, en el que se suceden a diario declaraciones -en público, en privado, con intermediario...- por parte de un elenco de actores en busca de guion. Al Córdoba no le suelen salir las cosas porque lleva mucho tiempo escribiendo primero el final y frustrándose cuando, pese a sus esfuerzos, la historia se le desmanda y termina en manos de las circunstancias. Le ha vuelto a ocurrir otra vez. Pero no pasa nada, el cordobesismo está acostumbrado a que todo suceda sin preverlo ni planificarlo. Porque ha visto lo que ha visto, no se cree ya nada de lo que le cuentan. Solo se fía de lo que ve.

Y lo que ve es diez jornadas por delante, dos puntos por debajo del play off y un entrenador nuevo que tiene dos semanas para apretar tuercas y darle cuerda a la máquina. A ver si tira lo suficiente. Nadie pide exquisiteces. Solo que parezca que puede ser verdad lo que andan diciendo.