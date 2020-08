Un Córdoba con el sello de Sabas

Es el primer entrenador al que el Córdoba CF renueva su contrato sin haber ganado ningún partido. Tampoco perdió. Ni siquiera le dio tiempo. Juan Sabas (Madrid, 1967) llegó a mediados de marzo para reactivar a un equipo desnortado tras dos derrotas enlazadas en El Arcángel -contra Algeciras y Cartagena- pero apenas dirigió un par de sesiones de entrenamiento. La crisis del covid-19 lo rompió todo. Ahora, casi cinco meses después, retoma la actividad con el mismo reto de entonces pero en unas circunstancias repletas de incógnitas. No se sabe aún cuándo empezará la Segunda B ni cómo se jugará. El Córdoba, además, tiene encima su drama personal: la inscripción en la competición -la RFEF cierra el plazo el 17- y el modo en que lo hará. En la entidad se declaran tranquilos, en el entorno esperan ver para creer y todo apunta a que habrá que buscar una fórmula. Eso será cuestión de Infinity y Unión Futbolística Cordobesa (UFC). Sabas, mientras tanto, irá a lo suyo. Este miércoles saldrán a correr a la Ciudad Deportiva.

Sabas actúa con la confianza plena de la dirección general deportiva cordobesista. "Sabe un montón de fútbol", dice Miguel Valenzuela a propósito del técnico, que "detectó perfectamente el problema que tenía el equipo el año pasado". Tanto el máximo responsable de la política deportiva como Juan Gutiérrez, encargado de la primera plantilla, lo tienen meridianamente claro. Como Sabas, que después de su aventura en el Extremadura -al que ascendió- quiere repetir el episodio en El Arcángel. "El reto es grande, porque todo lo que no sea ascender es un fracaso, pero lo asume totalmente y es consciente", explica Valenzuela.

A Sabas le van a dar un grupo con mucha calidad... y muchos años. La llegada de futbolistas jóvenes, con vigor físico y experiencia en Segunda B, resultará clave para poder sacar partido de un caudal de talento que, según los constructores del grupo, "no tiene nadie" en la categoría de bronce. El entrenador blanquiverde tendrá en su batallón a soldados conocidos de su etapa en Almendralejo, como Valverde o Willy Ledesma. Tipos curtidos y con callo, gente de oficio. Como Javi Flores, De las Cuevas o Piovaccari. Con ellos, el equipo quedó quinto y no entró en los play offs, pero los jefes actuales aseguran que saben la receta para dar el paso siguiente. "Ha hecho un análisis del equipo excelente, sabe dónde hay que actuar, y a mí eso me gusta; esto es como el médico: si hay un buen diagnóstico es más fácil curar, porque si no es así estás todo el rato dando pastillas", explica Valenzuela, que ha traído nuevos ingredientes para multiplicar los efectos en el Córdoba. Básicamente, músculo y resistencia; el trabajo sucio pero imprescindible para recuperar el balón y llevarlo a las zonas donde las estrellas cordobesistas sí son capaces de hacer daño.

¿El sistema? El que funcione. "No tiene uno irrenunciable, se adapta a las circunstancias",indica Valenzuela, quien apunta que si Sabas "tiene que cambiar un 4-4-2 por un 3-5-2 lo hace" porque en Segunda B "esto es así: hay que ganar un partido, otro y otro".