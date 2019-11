El Córdoba CF quiere mantener su fortín en casa ante el Villarrobledo

Mientras que el Córdoba CF se adentra en uno de los capítulos más negros de su historia, la competición continua y esta tarde el equipo blanquiverde disputa su partido correspondiente a la jornada 12 de Segunda B ante el Villarrobledo.

Tras la mala imagen ofrecida por el conjunto blanquiverde en Talavera, el conjunto de Raúl Agné regresa a su fortín de El Arcángel, estadio en el que solo ha cedido un empate en lo que va de temporada. Una cosecha de puntos que queda descompensada por la poca cantidad que ha obtenido lejos el estadio ribereño, de hecho todavía no sabe lo que es ganar en un estadio ajeno esta temporada.

Por ello, el conjunto blanquiverde trata de tomar impulso de cara al devenir de la temporada ante el cuarto equipo con más goles de la categoría, pero también el más goleado.

JESÚS LEÓN

No cabía duda de que la detención y posterior liberación con cargos del presidente del Córdoba CF estaría presente durante la rueda de prensa de Raúl Agné previa el encuentro de esta tarde. «Yo, sinceramente, creía que lo había visto pero me acojoné cuando vi a los cinco furgones de la Guardia Civil; estuve pensando si había pagado todos mis impuestos (entre risas)».

El técnico aragonés se mostró cauto ante las preguntas que recibió en sala de prensa. «Yo he vivido muchas de estas y te aseguro que estar en China meses sin cobrar y con dos presidentes en la cárcel es más duro».

Por otra parte, la plantilla lleva dos meses sin cobrar y en el momento que acumulen un tercer mes de impagos, pueden pedir la carta de libertad. «Creo que eso no va a pasar, veo al grupo bien y es un grupo muy sano».

Por último, Agné reconoció que sabía a lo que venía, «pero no me esperaba este desenlace tan pronto». Aunque el técnico quiso lanzar un órdago en favor del club: Un club tan grande como el Córdoba, con esta afición, necesita estabilidad y creo que se va a solucionar, eso me dice la experiencia».

DIGNIFICAR LA CAMISETA

Preguntado de manera sistemática por Jesús León, Agné llegó un momento que se cansó: «Sé que es vuestro trabajo, pero creo que me habéis preguntado siempre por lo mismo y os he contestado, pero mañana (por hoy) hay un partido importante y tenemos el deber de ganar y dignificar este escudo».Agné apuntó que el Villarrobledo «es un equipo alegre, que disfruta de su paso por la categoría, de hecho es el cuarto equipo más goleador y el más goleado, por lo que será un partido abierto».

Sobre el grupo, el aragonés resaltó ayer que «está bien, yo lo he visto animado y con ganas de jugar». Respecto al partido de Talavera, Agné reconoció que «nos pudieron caer cuatro». Por ello, «no sé si cambiaré al equipo entero o nada». El técnico blanquiverde confirmó las bajas de Xavi Molina y Jesús Álvaro, ambos por lesión. Para finalizar, el entrenador cordobesista subrayó que «no soy nadie para decir a la afición nada y creo que vendrá a animar al equipo, he jugado aquí muchas veces y este campo es de lo que aprietan». El Villarobledo llega a El Arcángel con un bagaje de dos victorias, cinco empates y cuatro derrotas. El conjunto albaceteño, pese a ser un recién ascendido, practica un juego que busca el ataque con mucha frecuencia y una presión asfixiante sobre la posesión rival en el centro del campo. Aunque atrás muestra ciertas carencias ya que ha recibido 17 goles en 11 partidos (una media aproximada de 1,55 goles por partido).

En definitiva, Córdoba y Villarobledo buscan tres puntos que les permitan aliviar sus situaciones deportivas y, en el caso del cuadro blanquiverde, rebajar tensiones para lo que se avecina.