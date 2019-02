El Córdoba pretende puntos blanquiverdes en la provincia

El Córdoba también estudia ampliar su llegada a la ciudad y a la provincia a través de diversas estrategias de márketing de las que se verán beneficiados sus abonados y aficionados en general. La entidad blanquiverde ha solicitado al Ayuntamiento permiso para utilizar el quiosco situado en Las Tendillas, junto a la calle Gondomar, con la intención de transformarlo en punto blanquiverde.

La idea que se maneja en las oficinas de El Arcángel es que dicho quiosco no solo sirva como elemento para la venta de camisetas y diverso merchandising, sino también que sea utilizado para la venta de entradas, evitando de esta manera a los abonados y a los aficionados en general el desplazamiento hasta las taquillas de El Arcángel a lo largo de la semana. Asimismo, también serviría para hacer más visible la presencia del club en la ciudad, algo en lo que también se lleva trabajando desde hace pocas fechas con la campaña Entre Todos, en la que azafatas en bicicleta reparten pulseras con elementos del club blanquiverde a los viandantes. Inicialmente, la petición por parte del Ayuntamiento podría no demorarse en exceso. Por un lado, dicho quiosco lleva tiempo cerrado y, por otro, no se necesita de una licencia, sino de un permiso administrativo por parte del Consistorio, lo que reduce el tiempo para el trámite.

El club tiene pensado vender camisetas y ‘merchandising’, pero también entradas

El Córdoba pretende con esta primera petición hacer un estudio de campo para ver la aceptación y el funcionamiento de dicho punto blanquiverde en los próximos meses, una idea que en El Arcángel se cree que puede ser muy beneficiosa, tanto para el club como para sus abonados y aficionados en general. En caso de que el espacio tenga la respuesta que en el Córdoba esperan en el club blanquiverde no descartan ampliarla a otras zonas de la ciudad e incluso extenderla a algunos pueblos de la provincia.

Ante las dificultades para encontrar locales bien situados y que fueran rentables económicamente, en el Córdoba se ha optado por la idea de establecer dichos puntos, aunque todo quedará a expensas del resultado del primero.