El Córdoba pierde ante un Granada espoleado por Vadillo (1-2)

No pudo ser. El Córdoba se va de vacío en su partido ante el Granada, aunque hizo una segunda parte más que decente, en la que pudo empatar si Neftali hubiese estado más acertado. El equipo blanquiverde comenzó el partido de la mejor manera posible, con un golazo de Andrés Martín a los dos minutos del inicio. El canterano recogió un balón dentro del área, controló bien de pecho y lanzó un derechazo inapelable para Rui Silva.

Con el 1-0 en el marcador el Granada, lejos de amilanarse, se volcó para lograr pronto el tanto del empate. Los nazaríes se conjuraron en Álvaro Vadillo, muy veloz y desequilibrante por la banda izquierda. En el minuto 24 un fallo en la marca de Loureiro lo aprovechó el extremo de Puerto Real para llegar a línea de fondo y trazar un pase atrás que, el propio Loureiro, remató en su propia portería. Tras el empate, y con el Córdoba muy desubicado en el centro del campo, el Granada hizo más sangre. Nuevamente Vadillo recogió una pelota en banda izquierda, libre de marca. Quintanilla acudió en la cobertura pero perdió el duelo con el extremo del Granada, cuyo pase atrás lo remató a gol Fede Vico. La pelota besó la red de la portería de Carlos Abad y Vico, excordobesista, pidió perdón a la grada por su tanto.

En la segunda parte el Córdoba mostró un buen nivel, se adueñó de la pelota y, espoleado por los jugadores que salieron de refresco -Neftali, Blati Touré y Jaime Romero-, buscó sin prisas la portería de Rui Silva. Neftali tuvo varias ocasiones para marcar el empate, la más clara un remate en el minuto 76, dentro del área y sin oposición de defensas del Granada, pero chutó demasiado alto.

Al final, victoria del Granada en el partido con más asistencia en El Arcángel esta temporada. Más de 14.000 cordobesistas asistieron a la derrota de su equipo, que continúa en puestos de descenso, a cinco de la permanencia, a falta de que transcurra el resto de la jornada.

Final del partido. El Granada vence 1-2 al Córdoba en El Arcángel.

90+4’ Despeja Rui Silva.

90+4’ Última falta del partido, a 30 metros de la portería, y sube todo el Córdoba a rematarla. Incluido Carlos Abad.

90+3’ Falta de San Emeterio en el centro del campo para evitar una subida por banda de Menéndez.

90+2’ Montoro le saca una falta a De las Cuevas y pierde tiempo en el suelo. Estuvo muy listo el centrocampista del Granada.

90+1’ Pelea Neftali con Germán en el borde del área, y la pelota acaba en los dominios del portero Rui Silva.

90’ Se decretan cuatro minutos de descuento.

88’ Mano de De las Cuevas en el centro del campo que provoca la pérdida de posesión del balón.

86’ Disparo de Jaime Romero demasiado alto. Luego un centro al segundo palo lo despejan a córner los defensas del Granada.

86’ Se marcha Vadillo y entra Puertas. Es el último cambio del partido.

85’ El Córdoba asedia al Granada en su área en busca del gol del empate.

84’ Sensacional carrera y pase atrás de Jaime Romero, pero Martínez despeja a córner, lanzado sin consecuencias.

83’ El árbitro es muy riguroso y pita faltas que son demasiado blanditas. Ello genera protestas en los jugadores del Córdoba y pérdidas de tiempo en los del Granada.

81’ Jugada individual de Neftali, que se marcha con calidad de dos rivales en el centro del campo, pero que llega muy ahogado al borde del área. Disparó sin fuerzas y la pelota se marcha desviada. Tenía a su lado con espacios a Jaime, que le protesta su decisión.

80’ Fuera de juego de Rodri en una falta ensayada del Granada.

79’ Jugada ensayada que acaba en un disparo alto, muy alto, de Menéndez.

78’ Fuerza el córner Menéndez. Está firmando una buena segunda parte el Córdoba.

76’ Madre mía la ocasión que ha tenido Neftali. Muy buen pase atrás de Menéndez a Neftali, que en el punto de penalti y con tiempo para pensar, acaba disparando alto de primeras.

74’ El Granada recurre a continuas faltas en el centro del campo para trabar los intentos del Córdoba de armar una jugada en ataque.

72’ ¡Neftali! Cabeceó en el primer palo el córner y la pelota se marcha muy cerca de la portería de Rui Silva. Fue una peinada de cabeza buscando el segundo palo. No entró por poco.

72’ Buena acción de Blati para provocar un saque de esquina.

71’ Tarjeta amarilla a Víctor Díaz por un empujón sobre Menéndez.

70’ Error de De las Cuevas en la finalización de una contra. Tardó mucho en dar el pase, aunque tenía a varios compañeros dentro del área.

70’ Sensacional Luis Muñoz para evitar una contra muy peligrosa del Granada con una acción de mucha clase.

68’ Se retira del campo, con pitos y aplausos, Fede Vico. Y entra al terreno de juego Pozo.

67’ Centro de De las Cuevas que no puede rematar Neftali, aunque lo intentó con un raro escorzo. El Córdoba, espoleado por los jugadores que han salido en los últimos minutos, monopoliza el balón y se acerca al área el Granada.

65’ Y último cambio en el Córdoba. Se va Andrés Martín y entra al campo Jaime Romero.

64’ Cambio en el Granada. Se retira Ojeda y entra Azeez. Es el primer cambio de los nazaríes.

64’ Centro defectuoso de Vadillo, que estaba ahora en banda derecha.

63’ Segundo cambio de Curro Torres. Blati Touré sustituye a Aguado.

62’ Tarjeta amarilla a Bodiger por protestar una decisión arbitral.

61’ Buena jugada del Córdoba, pase de Aguado a Loureiro y el centro del gallego se lo queda Rui a Silva, que vuelve a chocar con Neftali.

59’ Buen centro de Menéndez y sale de puños Rui Silva, que choca con Neftali y se duele en el suelo.

57’ El Granada está bien plantado en el campo, deja que el Córdoba toque y toque la pelota pero, en cuanto la roba, busca la velocidad de sus mediapuntas para salir a la contra.

56’ Centro muy malo de Loureiro, directo a los aficionados del fondo norte.

54’ Centro de la muerte de Montoro al que no llega ningún rematador del Granada. Posteriormente Rodri intenta un nuevo pase al punto de penalti, pero sale bien Abad. El equipo nazarí aprieta para conseguir su tercer gol.

54’ La asistencia a este partido es de 14.242 espectadores.

53’ Se duele en el suelo Andrés Martín por un golpe de cabeza con Germán. Ya se levanta el canterano.

52’ Tarjeta amarilla para Neftali, que ha tardado algo más de un minuto en ver la amonestación.

51’ ¡La tuvo el Granada! Error defensivo del Córdoba, disparo de Fede Vico dentro del área que rechaza Abad y el rechace le cae a Ojeda que, con todo de cara, la manda arriba.

51’ Primer cambio del Córdoba, delantero por delantero. Se marcha Carrillo y entra al campo Neftali.

50’ Combinación entre Ojeda, Vadillo y Rodri que no llega a buen puerto.

48’ Dispara Vadillo, pero se le va la pelota muy alta.

48’ Falta algo inocente de Loureiro sobre Fede Vico, que provoca un libre directo a dos metros del área del Córdoba.

47’ Loureiro trata de marcharse de Vadillo pero no lo consigue. El Córdoba trata de ganar el centro del campo, que tuvo perdido ante los mediocentros del Granada en la primera parte.

45’ Comienza la segunda parte. El Córdoba busca darle la vuelta al partido, que actualmente vence por 1-2 el Granada.

Asi lucía El Arcángel durante la primera parte:

45’ Fuera de juego de Carrillo y el árbitro decreta el final de la primera parte. Descanso en El Arcángel, pierde por 1-2 el Córdoba ante el Granada.

44’ El Córdoba mueve la pelota de una banda a otra, pero el Granada está bien plantado en defensa.

43’ Nuevo fuera de juego de Vadillo tras pase de Fede Vico.

42’ Centro defectuoso de Loureiro que atrapa Rui Silva.

41’ Fuera de juego de Vadillo, que se quedó solo delante de Abad. Tiró bien el desmarque pero tardó mucho en verle su compañero.

40’ Al suelo Quintanilla para cortar un nuevo intento de Vadillo por la banda zurda. La pelota toca finalmente en el extremo del Granada. Balón para el Córdoba, al que de nuevo le dura muy poco la pelota.

37’ El Granada trata de dormir el partido, mientras el equipo blanquiverde adelanta sus líneas y presiona la salida del balón del equipo visitante.

36’ El Córdoba no se arredra por los dos goles del Granada y ahora busca llevar la pelota, tocando en raso, al área nazarí.

35’ Fuera de juego de Menéndez, que ya había disparado a puerta con fuerza, aunque Rui Silva respondió bien.

34’ Cesión de cabeza de Castellano a Rui Silva que por poco no se lleva Carrillo. Rozó la pelota el delantero del Córdoba.

34’ De las Cuevas busca a Andrés en el borde del área, pero el canterano estuvo desacertado en el control.

32’ Insiste el Granada buscando su banda izquierda, donde cada vez que Vadillo toca el balón se genera peligro. Tiene mucha clase el de Puerto Real.

30’ Buena carrera de Andrés Martín y pase atrás que buscaba a Carrillo, con la caña a un metro de la línea de gol. Acabó despejando Germán, una pena, porque la oportunidad era muy clara a favor del Córdoba.

28’ Gol de Fede Vico, que le da la vuelta al partido. Recogió un pase de Vadillo, que volvió a hacer lo que quiso por banda izquierda. Pide perdón a su antigua afición Vico.

27’ El Córdoba trata de deshacerse de la presión del Granada con balones hacia De las Cuevas, que cae hacia la banda izquierda.

24’ Gol de Loureiro en propia puerta, tras un pase atrás de Vadillo, libre de marca. Empata a uno el Granada. El Gallego tuvo dos fallos, primero, no marcar bien a Vadillo, y segundo, marcarse el gol en su propia portería.

22’ Buena jugada de Vadillo por la izquierda, aunque acaba despejando la defensa del Córdoba. El Granada tira muy bien los pases interiores a las bandas, donde aparece Vadillo, que se cambia de posición de vez en cuando.

20’ Tarjeta amarilla a Rodri por controlar un balón dentro del área con la mano. Protesta mucho Rodri, que está muy acelerado y discutiendo las acciones del árbitro. La afición blanquiverde le dedica pitos al que un día fue su delantero.

16’ Cae Rodri dentro del área del Córdoba, y el árbitro le dice que se levante. Flaño se encara con el exdelantero del Córdoba y la tensión crece. Pero el colegiado indica que siga el partido.

15’ Jugada entre Andrés y Carrillo que acaba en saque de esquina para el Córdoba, botado sin consecuencias.

14’ El Córdoba busca siempre que puede los balones en largo a la carrera de Andrés Martín, que lleva 15 minutos notables, coronados por su gol, anotado a los dos minutos de juego.

13’ El partido se vive con mucha intensidad, tanto en el campo como en la grada. Anima la afición blanquiverde.

12’ Buena jugada de Ojeda por la izquierda y su pase atrás lo despeja como puede Flaño. El Granada tiene mucha calidad arriba.

12’ ¡Tuvo el segundo gol Andrés Martín! Sensacional pase en largo de Luis Muñoz, falla la defensa del Granada y el canterano, delante del portero, dispara demasiado flojo. La pelota se la queda Rui Silva.

11’ Poco a poco va haciéndose con el balón el equipo de Curro Torres.

10’ Quintanilla, Flaño y Loureiro tienen que trabajar bastante para despejar los centros laterales de Vadillo. El Granada aprieta mucho y el Córdoba trata de tapar los espacios para no conceder ocasiones claras.

7’ Zurdazo de Montero desde la frontal, que se marcha desviado. Antes hubo un barullo dentro del área cordobesista que no acabó en jugada de peligro para el Granada.

6’ El Granada no acusa el golpe del gol de Andrés y ataca con insistencia, especialmente por la banda derecha, con un muy activo Vadillo.

5’ Primer saque de esquina del partido, a favor del Granada. Despejó de cabeza a córner Miguel Flaño, tras una falta lateral colgada al área local.

2’ ¡Gooooool del Córdoba! Gol de Andrés Martín. Buen control de pecho dentro del área del canterano y posterior disparo con mucha potencia ante el que poco pudo hacer Rui Silva. En solo dos minutos el Córdoba ya tiene ventaja ante el Granada.

1’ Centro desde la derecha de Loureiro que despeja a banda Germán. El Córdoba ataca con insistencia en los primeros compases del partido.

0’ Comienza el partido con el saque de centro del Granada, que viste con camiseta a rayas horizontales rojiblancas y calzonas y medias rojas. El Córdoba, con su clásica indumentaria blanquiverde.

20.58: Los capitanes, junto al árbitro, dedicen en el sorteo de campos el equipo que sacará de centro.

20.50: Ambos equipos se marchan al túnel de vestuarios. ¡Quedan solo diez minutos para que comience el partido!

20.45: El goteo se produce porque hay colas para acceder a las zonas de tribuna y anfiteatro del coliseo ribereño.

20.40: Los jugadores de ambos equipos ya calientan en el césped de El Arcángel. El estadio va llenándose poco a poco.

20.35: También es interesante analizar el once titular del Córdoba en la primera vuelta, en la derrota por 4-2 en Los Cármenes. Tanto ha cambiado el equipo tras el mercado invernal que solo tres titulares aquel día -Carlos Abad, Quintanilla y Aguado- repiten en el once hoy. Jugadores como Jovanovic, Bambock o Aythami salieron a otros equipos y otros, como Javi Lara, siguen pero no entraron en la convocatoria.

20.30: El anterior precedente histórico se remonta al año 2015, en concreto el 5 de enero, en un partido que acabó con victoria por 2-0 del Córdoba ante el Granada. Djukic y Caparrós eran los entrenadores, y los goles los marcaron Florin Andone y Ghilas. Ninguno de los 18 jugadores blanquiverdes convocados aquel día sigue hoy en el equipo. Pero el extremo izquierdo titular, Fede Vico, viste ahora los colores del Granada. Vico saldrá de inicio en media hora y ya le marcó al Córdoba en el partido de la primera vuelta.

20.25: El Córdoba dio a conocer su convocatoria para hoy hace unas horas, y en virtud de la alineación dispuesta por Curro Torres, los suplentes esta noche son: Marcos Lavín, Fernández, Vallejo, Blati Touré, Carbonell, Jaime Romero y Neftali.

20.20: El último precedente de Córdoba-Granada en El Arcángel no es halagüeño para los blanquiverdes. La pasada temporada -2017/18-, en la jornada 27, el equipo nazarí venció por 1-2, con goles de Darwin Machís y Pierre Kunde, que dieron la vuelta al tanto inicial de Alejandro Alfaro. Fue el primer partido de Sandoval en el banquillo cordobesista.

20.07: También conocemos la alineación del Córdoba de Curro Torres, que salta con Carlos Abad; Loureiro, Luis Muñoz, Quintanilla, Miguel Flaño, Menéndez; Bodiger, De las Cuevas, Álvaro Aguado; Andrés Martín y Carrillo.

No hay sorpresas ni en la alineación del Córdoba, que jugará un 5-3-2, ni en la del Granada, con su clásico 4-2-3-1.

20.05: El último precedente liguero entre Córdoba y Granada es el partido de la primera vuelta, jugado el 29 de septiembre en el estadio Los Cármenes. El equipo blanquiverde, entonces entrenado por Sandoval, cayó por 4-2, tras una primera parte de las peores que se le recuerdan en los últimos tiempos. Marcaron para el Granada Fede Vico, Álvaro Vadillo, Montoro y Rodri, todos titulares hoy.

20.00: Ya tenemos la alineación del Granada, que sale con Rui Silva; Víctor Díaz, Germán, J.A. Martínez, Adri Castellano; Montoro, San Emeterio, Vadillo, Fede Vico, Dani Ojeda y Rodri Ríos.

Dos excordobesistas, Fede Vico y Rodri, saltarán de inicio esta noche en El Arcángel.

19.55: Las menos de 1.000 entradas disponibles este mediodía, las colas desde las siete de la tarde y el recibimiento al equipo hacen pronosticar que el ambiente será más que interesante en las gradas de El Arcángel. Se espera, además, a unos 300 aficionados del Granada.

19.45: El interior del recinto blanquiverde luce este aspecto, a una hora y cuarto de que dé comienzo el choque ante el Granada. Los aficionados disfrutan aún en los aledaños del coliseo ribereño, mientras los jugadores se preparan en los vestuarios antes de saltar a calentar.

19.40: ¡Buenas noches! Hoy comenzamos nuestra retransmisión en directo unos minutos antes de lo habitual. La afición, en número superior a los 200 cordobesistas, ha recibido a sus jugadores en las cocheras de El Arcángel.

Algo más de 200 aficionados del Córdoba, ataviados con banderas y bufandas, han recibido alrededor de las 19.00 horas de este viernes al equipo, a la llegada del autobús a las cocheras del El Arcángel. Los hinchas acompañaron con cánticos y bufandeo los últimos metros del recorrido del vehículo, antes de que se introdujese en el estadio. El partido ante el Granada comienza a las 21.00 horas.

Los aficionados cordobesistas, frente al autobús del equipo blanquiverde, a su llegada a El Arcángel.

La afición responde así al llamamiento del club, dentro de las acciones promovidas durante esta semana para que el ambiente en el coliseo ribereño sea multitudinario ante los nazaríes. Hay que destacar que al mediodía quedaban menos de 1.000 entradas disponibles y no había billetes ni en los dos fondos ni en preferencia.

Colas de aficionados del Córdoba ante las taquillas, hora y media antes del partido ante el Granada.

Desde las siete de la tarde comenzaron a formarse colas para retirar las últimas entradas, por lo que se prevé un gran movimiento en las taquillas hasta los minutos previos al inicio del partido ante el Granada.