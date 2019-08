El Córdoba negocia el traspaso de Pedro Martín, delantero del Lleida

Las dificultades institucionales y económicas que está viviendo el Córdoba en este verano del 2019 también se trasladan de alguna manera a lo deportivo. O al menos, al cierre de la plantilla para la próxima temporada, que comenzará en apenas diez días. Porque la entidad blanquiverde ha vuelto a tomar contacto desde hace una semana con el Lleida y con Pedro Martín para incorporar al delantero malagueño a la disciplina cordobesista.

Pedro Martín, que fue compañero de Juanto Ortuño la pasada campaña en el Lleida, equipo para el que anotó 16 goles, ha vuelto a ser el objetivo blanquiverde en los últimos días, pero la dificultad es económica, ya que el delantero tiene una cláusula de rescisión de 150.000 euros. El Córdoba ha planteado al club catalán una cifra alternativa o, en cualquier caso, que el abono de la misma sea en dos plazos. Los contactos se mantienen y no es descartable que, finalmente, Pedro Martín vista de blanquiverde en la próxima temporada, pero todo se resolverá en muy pocos días.

Pedro Martín se formó en las categorías inferiores del Atlético de Madrid, desde donde salió cedido en la temporada 2012/13 al Numancia, en Segunda División. Su periplo en la categoría de plata del fútbol español incluyen equipos como el Tenerife y el Mirandés. Con los rojillos llegó a anotar un gol al Córdoba en Anduva en la temporada 2016/17, lo que significó el empate de los locales ante los blanquiverdes, que anotaron por mediación de Juli.

Delantero de los que busca el club, de casi 1,90 de altura y 80 kilos de peso, Pedro Martín destaca por su fortaleza física y envergadura, aunque también es un punta que gusta caer a banda. En cualquier caso, el estilo de juego que busca Enrique Martín es el de un nueve de referencia y Pedro Martín está catalogrado como uno de los mejores de toda la Segunda División B.

Mucho influirá en la llegada final de Pedro Martín a El Arcángel el desbloqueo económico en la entidad blanquiverde, que se espera que se produzca en pocos días y que sería clave para que el delantero malagueño ocupe la plaza que se busca: un nueve determinante en la categoría.

CARLOS VALENZUELA, DIFÍCIL

Otro de los delanteros que están en la agenda cordobesista es Carlos Valenzuela. Tal y como adelantó este periódico, el argentino, jugador sub 23, busca jugar en Europa, aunque los propietarios de su pase han propuesto al Córdoba que la cesión se inicie en diciembre y no ahora, en agosto, algo que no convence en El Arcángel, que estudia otras opciones para la delantera.

Delantero zurdo formado en Racing, en cuyos escalafones inferiores destacaba como uno de los talentos con mayor proyección de futuro, Valenzuela, sin embargo, no pudo acceder con continuidad al primer equipo, por lo que emigró a Nueva Chicago, primero, y a Barracas Central, el pasado verano, club con el que logró el ascenso a la Primera B del país sudamericano y en donde se ha erigido en uno de sus hombres destacados.

Su estado de forma derivó en su convocatoria para formar parte del combinado albiceleste sub 23 que ha logrado hace unos días la medalla de oro los Juegos Panamericanos en Perú. Precisamente, Valenzuela fue uno de sus hombres destacados en todo el campeonato. Anotó uno de los goles (de penalti) de la semifinal ante Uruguay, a la que derrotó por 3-0 y disputó la final ante Honduras, que derrotó en la tanda de penaltis a México en semifinales. Argentina goleó a los centroamericanos (4-0) para adjudicarse la medalla de oro, con gol de Valenzuela incluido, el cuarto en su haber en los Juegos Panamericanos, que han provocado el lógico interés de otros clubs.

Sin embargo, el Córdoba mantiene contactos para intentar incorporarlo para la próxima temporada en calidad de cedido con un porcentaje de derechos económicos en un posible traspaso futuro, pero es un jugador más que interesante para la Segunda B y, por lo tanto, para el conjunto blanquiverde.

Valenzuela se desenvuelve, principalmente, por la banda izquierda, aunque también puede actuar como segundo delantero, detrás de un punta de referencia y su progresión se ha reactivado en la última temporada, por lo que desea dar el salto al fútbol español.

La cesión a partir de diciembre no convence al club de El Arcángel, aunque las negociaciones continúan abiertas y habrá que esperar a su desenlace.