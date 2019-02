El Córdoba de Navarro

Llevaba un solo entrenamiento con el Córdoba y, además, con la mitad de la plantilla, ya que el resto de jugadores -titulares en Almería- realizaron trabajo específico en El Arcángel, pero Rafa Navarro ya apuntó en su presentación oficial algún esbozo del Córdoba que quiere. Hay algunos aspectos, como el mental, actitud o intensidad que podrían requerir algo más de tiempo, pero en lo táctico su equipo ya deberá verse el sábado, ante el Málaga.

ESQUEMA

DEFENSA DE CUATRO / «El cambio más significativo es que seguramente pasemos a línea de cuatro en defensa, porque creo que es un sistema que van a entender mucho mejor los jugadores. En función de los partidos iremos cambiando a un 1-4-1-4-1 o un 1-4-2-3-1, o volveremos a línea de tres si el partido se complica o en función de lo que marque el rival o el resultado», avanzó un Rafa Navarro, que tendrá que analizar e intentar corregir muchos defectos en este equipo, como por ejemplo, el de la falta de profundidad, que se hizo patente en la segunda parte en Almería.



LÍNEAS

UN EQUIPO MÁS CORTO / «Nos hacen muchísimo daño con muy poco y vamos a intentar mejorar algunos aspectos defensivos, jugar mucho más juntos y no ser un equipo tan largo como estamos siendo hasta ahora», avanzó el nuevo técnico blanquiverde. Un sistema de tres centrales y dos carrileros en el que el centro del campo no tenga un buen trabajo físico y de ayudas deviene, precisamente, en ese «estiramiento» del propio equipo, de ahí que la defensa de tres solo la contemple el de Ciudad Jardín en caso de ir por detrás en el marcador. Pero si nos atenemos a la configuración de plantilla y los deseos del nuevo entrenador, tendrá que utilizar en más de una ocasión a jugadores fuera de su puesto natural o, incluso, utilizar el sistema de doble lateral en alguna de las bandas.

ACTITUD Y MÉRITOS

JUGADORES / «Yo miro a todo el mundo por igual. Se lo he dicho hoy al entrar -a los jugadores-, que parte todo el mundo de cero, el que haya jugado más y el que haya jugado menos. Donde me tienen que demostrar que quieren jugar es en el verde, es lo único que no engaña. Las malas caras porque no jueguen no tienen sentido, donde se ganan los puestos es en el terreno de juego. Ellos son trabajadores, a los que se les paga por entrenar, y jugar es un premio que les da el entrenador», aseveró el nuevo técnico en toda una declaración de meritocracia sin atender a partidas de nacimiento o peticiones de la grada, para lo que deberá regresar a lo manifestado por él mismo, en la comparecencia, sobre los problemas defensivos de su equipo: «Quiero plantear un equipo aguerrido, que gane los duelos, segundas jugadas y no tenga miedo a perder, porque si lo tienen es lo más lógico que pueda pasar», avisó el de Ciudad Jardín.



REFERENTES

MATIZ DEFENSIVO / Ha de regresar este Córdoba a una idea más defensiva, de mayor consistencia del grupo en el campo. Y los referentes reconocidos ayer por Rafa Navarro no son, precisamente, malos. «He tenido entrenadores que me han marcado, como Caparrós y Tolo Plaza, un hombre que me marcó muchísimo, porque era directo. Y eso es lo que quieren los jugadores, que les hablen claro y no les engañen nunca». Desde hoy podrá ponerlo en práctica con sus nuevos futbolistas. Será el primer paso para reconocer y luego recordar al Córdoba de Rafa Navarro.