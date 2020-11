El Córdoba, con el liderato en el horizonte

El Córdoba CF estrenará este domingo la Ciudad Deportiva nazarí en el debut liguero en esta 2020-21 de su filial, el Recreativo Granada, desde las 12.00 horas (Footters). El cuadro blanquiverde dispone de una oportunidad inmejorable para recuperar el liderato del Grupo 4B de Segunda B ya que los dos equipos con los que empata a siete puntos en lo alto de la clasificación, el UCAM Murcia y El Ejido 2012, se enfrentan entre sí.

El técnico Juan Sabas cuenta con todos los jugadores del primer equipo disponibles. De las Cuevas se ha unido al grupo esta semana y entró en la lista de convocados aunque, en principio, comenzará el partido en el banquillo. El madrileño dejó en Córdoba, por decisión técnica, a Darren Sidoel y Salido.

Una zaga consolidada

Sabas no hará grandes cambios en el once respecto al que dispuso ante el UCAM Murcia. Con Edu Frías en portería, en defensa son fijos Djetei y Bernardo Cruz como pareja de centrales. El joven Berto Espeso, una de las sorpresas positivas de las tres primeras jornadas, seguirá defendiendo el carril zurdo. Más dudas genera el lateral diestro. Manu Farrando sufrió ante el UCAM Murcia y Álex Robles podría relevarle en el once, aunque la incógnita se mantendrá hasta el inicio del partido.

La principal modificación táctica puede llegar en el centro del campo. Sabas ha dispuesto tres esquemas diferentes en las tres primeras jornadas. Un 4-2-3-1, un 4-4-2 y un trivote con un único delantero. En el partido de este mediodía el único fijo en la medular es Mario Ortiz, muy del gusto de su entrenador porque combina un gran trabajo táctico, buen balance defensivo y capacidad para dar el último pase al punta. Alberto del Moral podría volver a actuar como pivote defensivo por detrás de Ortiz y dándole más libertad a Javi Flores en la mediapunta.

Muchas opciones en la medular

Otra variante pasa por situar al de Fátima tirado a banda izquierda para dejar hueco a De las Cuevas, que regresaría para actuar por detrás del punta. En el extremo diestro Sabas cuenta con muchas opciones y todas de calidad: Oyarzun, Samu Delgado, Moutinho y Valverde. No obstante, si De las Cuevas fuese suplente Flores centraría su posición y las bandas podrían ser para Oyarzun en la izquierda y Valverde en la derecha.

Arriba, todo hace pensar que Piovaccari, el pichichi del equipo hasta el momento, repetirá por cuarta vez en el once titular. Sabas se guarda varias armas ofensivas en el banquillo, entre ellas a un Willy que aspira a volver a ver portería tras el gol anotado en la última salida en Yecla.

Un filial con veteranos

Enfrente estará un Recreativo Granada que, al contrario de lo que puede pensarse de un filial, cuenta con varios jugadores veteranos. El mayor es el lateral zurdo Miguel García, jiennense de 29 años con experiencia el Cádiz, el Racing o el UCAM Murcia, entre otros clubs.

El filial nazarí acostumbra a practicar un fútbol elegante, de toque y buscando siempre la posesión del balón. No está exento de jugadores con oficio en el centro del campo y tiene en Nuha Marong, delantero centro de 27 años y doble nacionalidad hispano-gambiana, a su mejor referencia ofensiva.

Alineaciones probables

Recreativo Granada: Joao Costa, Fobi, Morais, Montoro, Miguel García, Aranda, Brunet, Bravo, Jesús Rodríguez, Diego Díaz y Nuha Marong.

Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Djetei, Bernardo Cruz, Berto Espeso, Del Moral, Mario Ortiz, Javi Flores, Valverde, Oyarzun y Piovaccari.

Árbitro: Collado López (castellano-manchego).

Campo: Ciudad Deportiva del Granada.

Horario: Domingo 8 de noviembre a las 12.00 horas.