El Córdoba echa un guiño a la afición

El Córdoba CF y su principal gestor, Javier González Calvo, juegan el papel que les corresponde en unas circunstancias como las actuales. La tercera semana de junio va de poner nuevas piezas en la construcción de la nueva entidad. Toca el primer test para la afición. El club tiene previsto presentar este jueves la campaña de abonos de una temporada insólita: no se sabe aún con certeza cómo ni cuándo se iniciará. Habrá quien añada que ni siquiera se sabe si el Córdoba estará ahí, incluido en el cuadro de jornadas de uno de los grupos -cinco esta vez- de una remodelada y cruenta Segunda División B. Esa duda -la de si el club blanquiverde estará inscrito- la trató de disipar una vez más González Calvo. "El Córdoba jugará", apuntó. "Si lo viéramos complicado no habríamos seguido trabajando, poniendo dinero todos estos meses, haciendo acuerdos con patrocinadores ni lanzando esta campaña", declaró el CEO de Infinity en comparecencias en Radio Marca y la SER.

Tan seguro se muestra González Calvo que avanzó una medida impactante: los aficionados podrán renovar sus abonos sin pagar ni un solo euro hasta que el equipo haya formalizado su inscripción. Esta se podría hacer hasta el último día, pero la idea es "hacerlo en cuanto se abra el plazo", expresó el rector blanquiverde, que insistió en manifestarse "completamente tranquilo" sobre el tema del beneplácito de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) a la operación de traspaso definitivo de derechos deportivos por la adquisición de la unidad productiva del Córdoba CF SAD por parte de Unión Futbolística Cordobesa (UFC) a través del grupo Infinity, con capital de Baréin.

Un punto clave sigue estando en el nombramiento del juez Fernando Caballero García como sustituto de Antonio Fuentes Bujalance, que fue quien firmó el auto de la venta al grupo inversor bareiní. Fuentes fue apartado del 'caso Córdoba' tras prosperar una recusación impulsada por la abogada Magdalena Entrenas. Caballero está pendiente de que el Pleno del Consejo General del Poder Judicial refrende la propuesta realizada por el TSJA para tomar en sus manos el auto. "Si tenemos el auto en firme ya, nos inscribiremos con toda la normalidad", explica González Calvo, quien subraya que "si el auto aún no fuera firme, aunque desde el principio es ejecutivo, esperaríamos unos días más".

"La Federación es una casa amiga"

Con respecto al anuncio de la retirada de Iker Casillas de su candidatura a la presidencia de la Real Federación Española de Fútbol, lo que garantiza la continuidad de Rubiales, Javier González expresó que no considera que esta circunstancia afecte a la situación. "La Federación es una casa amiga y apoyamos el trabajo que se ha hecho con Rubiales", dijo el mandatario, que entiende que si permanecen los mismos jefes en la RFEF, "la única ventaja es que ya conocen el caso de primera mano, porque hemos hablado muchas veces con ellos". También han dialogado con el presidente de la Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) y vicepresidente de la Española, el cordobés Pablo Lozano, quien se muestra entre cortés y esquivo cada vez que le sacan a relucir -y es muy a menudo- la cuestión del Córdoba y sus derechos deportivos.

Para encender luces en medio de la incertidumbre, el Córdoba CF va a poner ya a la vista del público su plan para captar abonados. Será un anuncio de condiciones, porque lo de expedir carnés va para largo. El plazo de inscripción en Segunda B aún se desconoce y la competición no terminará hasta que concluyan en Málaga los play off exprés de ascenso a finales de julio. También lo condicionan todo la situación de seguridad necesaria por el covid-19, algo que aniquila por completo escenas legendarias de seguidores haciendo cola desde la madrugada o apiñados en los bajos del estadio.

Se sabe que habrá precios más baratos que la temporada pasada, bonificaciones en televisión y alguna que otra sorpresa para fidelizar a la legión blanquiverde. El Córdoba perfila la opción 'on line' para hacer más cómodos los trámites a quienes quieran abonarse. Aunque no se pudieran formalizar por completo los abonos, sí se activaría una plataforma para la reserva de plazas. Si se tiene en cuenta que no sería posible emplear todo el aforo del campo -estaría entre el 30 y el 50 por ciento de los algo más de 21.000 plazas-, el hecho de asegurar los asientos será fundamental porque todo apunta a que habrá que hacer reubicaciones de forma necesaria. Los abonados con antigüedad tendrán, por lógica, una ventaja.

Este jueves, en horario de tarde, las instalaciones del Estadio El Arcángel acogerán un acto que significará el pistoletazo de salida para el proyecto Infinity desde cero en el Córdoba CF. "Estoy seguro de que la campaña va a satisfacer a nuestros aficionados", insistió Javier González, que habló de una media de coste inferior a los cinco euros por partido. Si se ratifica el formato que baraja la Federación para la nueva Segunda B, el Córdoba jugaría 9 partidos en El Arcángel en la primera fase -en subgrupos de 10-, para luego abordar una segunda en la que -de haber quedado situado en los puestos de arriba- lucharía por el ascenso a Segunda División o a situarse en la Segunda B Pro. Huir de este segundo supuesto, y ni que decir tiene que de cualquier otro, es la prioridad del Córdoba. "El objetivo es ascender, no hay otro", reitera González Calvo.