Un Córdoba "con cara de tonto"

FECHAS: 18 de abril de 1987 (jornada 34 de Liga, Segunda División B, campaña 1986/87). 3 de abril del 2016 (jornada 32 de Liga, Segunda División A, campaña 2016/17)

LUGARES: Nou Estadi y El Arcángel.

PARTIDOS: Córdoba CF-Polideportivo Almería (4-4) Gimnástic Tarragona-Córdoba CF (4-4).

La situación

La sensación de un final de Liga abrupto, inesperado a todos los efectos y con un resultado nada favorable a los intereses del Córdoba CF debe ser parecida a la de anotar cuatro o más goles y no llevarse el triunfo. Según datos de bdfútbol.com, el conjunto blanquiverde ha anotado cuatro o más goles en 131 ocasiones a lo largo de su historia, 111 en El Arcángel (tanto en su antigua versión como en la actual) y 20 como visitante. El conjunto blanquiverde se llevó el triunfo siempre que anotó cuatro goles en más, salvo en dos ocasiones, una como local y otra como visitante, con casi 30 años de diferencia entre una y otra. Y ambas, dejando el mismo aire de frustración.

¿Qué ocurrió?

La primera de ellas sucedió en la temporada 1986/87, cuando el Córdoba CF recibía al Poli Almería. Una temporada en la que no habría descensos porque en la siguiente campaña, la 1987/88, la categoría de bronce pasaría a tener cuatro grupos. Los blanquiverdes estaban en la recta final de Liga y estaban situados a mitad de tabla y, en un partido loco remontaron el gol inicial visitante con un doblete de Mariano Mansilla. No dolió el exceso, aunque 29 años, en la siguiente ocasión, sí que generaría dificultades y algún enfado. El Córdoba CF peleaba por meterse en los play off de ascenso a Primera en la 2015/16 y a falta de 10 jornadas para el final visitaba Tarragona. Se adelantó en el marcador hasta en cuatro ocasiones, con triplete incluido de Florin Andone, pero un penalti a cuatro minutos del final, con expulsión de Deivid, supuso el 4-4 final, después de transformar la pena máxima Achille Emaná.

¿Qué pasó después?

Florin Andone, siempre tan directo, manifestó tras el choque: “No sé lo que tenemos que hacer para no recibir tantos goles”. El Córdoba CF entró finalmente en la lucha por el ascenso, pero sin el rumano, con compromisos con su selección. Pero a pesar de haber anotado en aquel partido tres goles para los cuatro en total del Córdoba CF no sirvieron para llevarse la victoria. “Se te queda cara de tonto”, reconoció el rumano.