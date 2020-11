El Córdoba CF viajará con la máxima prudencia a Granada

El Córdoba CF tendrá opción de dar continuidad a su buen arranque liguero el próximo domingo en la Ciudad Deportiva del Granada, en donde le espera el filial nazarí, que debutará en la Liga 20-21 contra el equipo de Juan Sabas. A pesar de que en la propia entidad blanquiverde no se tenía la seguridad de que el encuentro se disputase, ayer se confirmó lo que el martes transmitía el propio Recreativo Granada, que no era otra cosa que el deseo de jugar el próximo domingo contra el Córdoba CF después de sufrir tres aplazamientos de partidos en otras tantas jornadas de Liga: ante el Real Murcia, en la Nueva Condomina, en casa ante el Sevilla Atlético y en Linarejos, contra el Linares Deportivo, la pasada semana

Al menos hasta ayer, el Recreativo Granada solo tenía un positivo, perteneciente a un miembro de su staff y que no ha tenido contacto cercano con los jugadores en los últimos días, por lo que en el filial nazarí se daba por hecho que el domingo debutarán contra el equipo de Juan Sabas. A pesar de esa disposición del Recreativo Granada, el Córdoba CF se toma el encuentro de una manera algo diferente que en su viaje a Yecla o incluso a cualquier otro encuentro que ha disputado durante el verano. Por un lado, el historial del último mes del filial nazarí está ahí.

Aún mantiene ese positivo de un miembro de su staff y, para colmo, tanto el entrenador del primer equipo, Diego Martínez, como el preparador de porteros de la primera plantilla quedaron aislados y no viajaron a Chipre al compromiso del equipo rojiblanco en Europa League. Asimismo, Granada es la segunda ciudad de España con mayor incidencia del covid-19, con más de 1.500 casos por cada 100.000 habitantes, por lo que en el Córdoba CF lo tienen claro: el el equipo viajará en la misma mañana del domingo a la Ciudad Deportiva granadinista. De hecho, en la entidad blanquiverde no se descarta por completo reservar un hotel en la ciudad y que tanto el cambio de indumentaria de los jugadores como la ducha tras el encuentro se realice en esa instalación hotelera. Es un plan que aún se está estudiando en El Arcángel ante la preocupación por un posible contagio.

Salvo que la RFEF dictamine lo contrario -decisión que no se espera-, el Córdoba CF disputará el encuentro del próximo domingo (12.00 horas) en la Ciudad Deportiva del Granada contra el filial nazarí. Un partido en el que el Córdoba CF puede dar continuidad a su buen inicio liguero ante un rival que no ha competido y casi no ha entrenado. La expedición hará el viaje de ida y vuelta con la máxima prudencia.