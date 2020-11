El Córdoba CF tuvo que confinar a seis juveniles y recibió una reclamación

El Córdoba CF también ha estado, en este inicio de temporada, en el otro lado del debate, es decir, que no solo ha tenido que aislar hasta a seis jugadores, sino que también ha recibido una reclamación de un rival.

En el primero de los casos, la entidad blanquiverde debió vigilar el confinamiento de seis jugadores juveniles, la mayoría de ellos titulares en el equipo de Liga Nacional y alguno, integrante del División de Honor, después de declararse un positivo en la residencia en la que viven. De esta manera, el Liga Nacional tuvo que jugar el encuentro correspondiente, el primero de Liga, en Coria, sin varios de sus teóricos titulares y en el que cosechó una derrota por 2-0, la única en las tres primeras jornadas de competición. Una vez pasada la correspondiente cuarentena, los jugadores volvieron a los entrenamientos con normalidad tras pasar las pruebas pertinentes.

También recibió el Córdoba CF una reclamación del Gerena, que se enfrentó al filial blanquiverde en la primera jornada de Tercera División con empate a cero en el marcador final. El club sevillano alegaba que distintos jugadores del segundo equipo cordobesista no cumplieron la normativa covid tras haber disputado días antes diferentes amistosos con la primera plantilla y no guardar la cuarentena correspondiente. En este caso, la RFAF alegó que no había lugar a la reclamación y atendió la respuesta del Córdoba CF al recurso del Gerena.

Los jugadores del Granada están confinados desde este lunes durante diez días a contar desde el pasado viernes después del viaje de la primera plantilla a Chipre, por el compromiso de Europa League.