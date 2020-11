El Córdoba CF tendrá un déficit cercano a los cinco millones

El Córdoba CF cerrará el presupuesto de esta temporada 20-21 en una cantidad "cercana a los nueve millones" y que el déficit del club se elevará "por encima de los 4,5 millones", ha desvelado el consejero delegado de la entidad blanquiverde, Javier González Calvo.

El dirigente cordobesista, ha explicado en el programa La Jugada de Canal Sur Córdoba que el club blanquiverde, en Segunda B, "es deficitario claramente", aunque también advirtió de que el de Infinity "es un proyecto de ciudad y vamos a intentar hacerlo, tanto de la mano de las instituciones públicas como de firmas privadas", aunque admitió que "con el covid todo es más difícil". En cualquier caso, González Calvo remarcó que el fondo de Baréin "va a seguir apoyando mucho tiempo" el proyecto del Córdoba CF y vaticinó que "dentro de meses o un tiempo más estaremos bastante satisfechos de lo que haga Infinity en la ciudad".

La Ciudad Deportiva y El Arcángel

En el apartado de infraestructuras, el consejero delegado blanquiverde indicó que mantuvo reuniones con la propietaria de los terrenos sobre los que se asienta la Ciudad Deportiva, Tremon, y que tiene previsto mantener más junto a la Gerencia de Urbanismo,, aunque recordó que "la actual ciudad deportiva está fuera de ordenación y, por lo tanto, es ilegal, no solo estamos en precario sino que no podemos hacer nada" en las instalaciones. Esa cita pendiente a tres bandas tiene como objetivo "ver qué vía darle a la Ciudad Deportiva y, si no, nos veremos obligados a salir", explicó González Calvo. Pero el extremeño explicó que han transmitido a la constructora que "todo el tiempo" que el Córdoba CF ha estado utilizando dichos terrenos bajo el paraguas de UFC pagarán "lo que acordemos o alguien dictamine". Mientras, el Córdoba CF ha pasado una "propuesta bastante ajustada al mercado, de alrededor de 75.000 euros anuales" y "si no puede legalizarse nos tendremos que marchar", indicó el dirigente cordobesista. Marcharse a otros terrenos que ya han estudiado y visitado, "tanto públicos como privados", reconoció.

También habló González Calvo sobre el estadio El Arcángel, que tiene pendiente una reforma que habrá que hacer "con sentido. No es solo levantar una tribuna nueva, sino que se le pueda dar uso. Hay que fijarse en otros clubs, lo que están haciendo, y le están sacando rendimiento al estadio", señaló el consejero delegado del Córdoba CF. "No se trata solo del estadio, sino también de todo lo que lo rodea, sin tocar la Feria, que es un activo de la ciudad", advirtió. Por ello, volvió a reclamar que "hay que darle un sentido" a la instalación "y disfrutar de algo más que un simple estadio que utilizan los aficionados cada 15 días". Para ello, aseguró González Calvo, Infinity se ha puesto en manos de "estudios internacionales, para que veais la envergadura del proyecto", pero también reclamó la colaboración de todos, algo en lo que está inmerso el propio dirigente, que valoró que "en las relaciones con el Ayuntamiento y los partidos, todos nos transmiten estar a favor y por la cesión del estadio a UFC y al Córdoba CF, en este caso".

El inicio de los de Sabas y Djetei

En el apartado deportivo, el consejero delegado reconoció que el Córdoba CF le ha hecho una oferta de renovación a Mohammed Djetei "de tres temporadas". "Nos encantaría que renovara con nosotros", reconoció González Calvo, ya que considera al camerunés "un activo del club y creemos que es jugador de otra categoría, por eso queremos quedarnos con él. Le hemos hecho una propuesta generosa, por tres años, abierta a que si no asciende el club él pueda salir a un club de otra categoría", informó el dirigente, ya que entiende que el club no puede "cortar la proyección de un futbolista, y si el club no sube y el jugador da todo lo que tiene, pues que pueda salir del club y fichar por otro de superior categoría".

Prosiguiendo con el aspecto deportivo, González Calvo se mostró satisfecho con el arranque liguero del conjunto blanquiverde, ya que antes de iniciarse la Liga, él hubiera "firmado" el inicio de los de Sabas.Para el extremeño, el Córdoba CF "ha llevado el peso de los cuatro partidos y, además, salvo en el partido contra el UCAM, en el que no metimos gol, hemos ido siempre por delante en el marcador. Eso también lo hubiéramos firmado", aseguró. "Cierto es que después de dos o tres meses de pretemporada hay un pelín de bajón físico, pero se nota que el equipo ya empieza a recuperarse y va a seguir recuperándose", valoró el dirigente, que lamentó la lesión de Miguel de las Cuevas, entre otros motivos porque "el equipo echará de menos sus goles".

La alineación indebida del Recreativo Granada

Metido de lleno en la actualidad blanquiverde, González Calvo también habló sobre la reclamación a la RFEF para que dé por ganado el partido al Córdoba CF ante el Recreativo Granada, el pasado domingo. El dirigente insistió en que "estos tres futbolistas que viajaron a Chipre deberían estar confinados como el resto de compañeros, si tienen que estar confinados no pueden salir a jugar un partido de fútbol y, por lo tanto, no se les puede alinear". Además, remarcó que no solo lo señala LaLiga, sino también la Junta de Andalucía, cuya norma "es superior a todo esto". Además, explicó que "si hoy han confinado a estos chicos -Torrente, Joao Costa y Arnau-, entedemos que tenían que haberlos confinado el mismo viernes, como el resto del equipo", es decir, días antes de la celebración del encuentro, ya que "la Junta de Andalucía lo establece así", aunque el consejero delegado del Córdoba CF descartó que se haya pedido cualquier otro tipo de sanción para el Granada. "No creo que hubiera mala fe o negligencia", afirmó González Calvo, pero insistió en que "las normativas y las leyes están para todos".