El Córdoba CF sufre su primera derrota

El Córdoba CF sufrió su primera derrota de la pretemporada en Sanlúcar de Barrameda, en un encuentro que los locales plantearon casi como si fuera de temporada, más que amistoso, en el que aplicaron mucha presión y en que los de Juan Sabas casi nunca estuvieron cómodos.

El conjunto blanquiverde inició el encuentro sufriendo, posiblemente, los quince minutos más incómodos de lo que se lleva de temporada. El Atlético Sanluqueño aplicó una presión alta desde el inicio, llamando la atención que veteranos como Geijo o Cervero se aplicaran tan bien en el trabajo sin balón. Los de Sabas no estuvieron nada fluidos. Salvo una jugada casi completa iniciada desde Edu Frías claramente y en la que Mario Ortiz tomó la manija, el resto del tercio inicial del primer tiempo fue una pesadez para los blanquiverdes. A pesar de ello, no perdieron la cara al choque y lograron un par de acercamientos, uno a través de De las Cuevas tras error en el despeje de Álex Cruz y otro de Moutinho, con un disparo raso que atajó sin problemas Isma Gil.

También los verdiblancos (de negro en esta ocasión por la camiseta verde del Córdoba CF) llegaron por las inmediaciones de Edu Frías, principalmente a cargo de Marcos Torres. El extremo izquierdo del Sanluqueño, así como Carrión, hicieron trabajar desde el inicio a Manu Farrando en su “estreno” como lateral derecho.

Sin embargo, el gol lo encajó el Córdoba CF por la otra banda, en donde Espeso ya había tenido un susto por parte de Álex Geijo. En esta ocasión fue superado por Adrián Armental, quien, en carrera, lanzó un centro al segundo palo en donde Cervero, de volea, anotaba el primer gol del partido, un tanto de bella factura.

Era el minuto 21 y apareció, incluso, algún gesto de tensión de Mario Ortiz con Facu Ballardo. No funcionaba bien el Córdoba CF, al que la presión de los verdiblancos se le atragantó desde el principio. Pese a todo, los de Sabas intentaron tirar de casta y también de calidad. Una buena jugada entre Mario Ortiz, Samu Delgado y De las Cuevas terminó con un disparo mordido que no tuvo mayor relevancia, pero fue un espejismo.

El duelo seguía atrancado para el Córdoba CF, que no veía la forma de llegar por las inmediaciones de Isma Gil, mientras que tenía que emplearse a fondo atrás para que la distancia en el marcador no aumentara. Para colmo, al filo de la media hora, Sabas perdía por lesión a Samu Delgado, por lo que dio entrada a Javi Flores por el conquense para intentar tener posesión y retener balón ante la presión que aún mantenía el Atlético Sanluqueño y que le impedía construir juego con claridad. El de Fátima apenas logró construir una jugada, apoyándose hasta en tres compañeros para pisar el área rival con cierto peligro, pero poco más hizo el conjunto blanquiverde.

El duelo siguió siendo de los locales, que a punto estuvieron de anotar el segundo por medio de Adrián Armental. Primero, con un disparo desde 25 metros que tuvo que desviar Edu Frías por línea de fondo, concediendo el consiguiente saque de esquina (37’). Y posteriormente, al filo del descanso, al profundizar hasta la línea de fondo -de nuevo llegó tarde Espeso- para lanzar un centro que desvió con dificultad a córner Bernardo cuando Geijo y Cervero esperaban para fusilar a Edu Frías.

Terminó el primer tiempo en El Palmar y se confirmaba: los 45 minutos más complicados del equipo de Sabas en lo que se lleva de pretemporada se reflejaban en el marcador y en algunas sensaciones: faltaba velocidad y claridad de ideas al recuperar el balón y, además, no se lograba superar la presión del Atlético Sanluqueño cuando se pretendía iniciar jugada desde el área propia.

Sabas recompone filas

Recompuso Sabas tras el descanso tras la defensa, formando una línea con Álex Robles, Djetei, Farrando y Jesús Álvaro. Además, introdujo a Piovaccari por Willy Ledesma y el italiano marró la primera gran ocasión como tal del Córdoba CF en todo el partido. Una jugada iniciada por Javi Flores y en la que participaron Moutinho y De las Cuevas finalizaba con un pase a la espalda de la defensa verdiblanca. Piovaccari, con todo a favor, cruzaba demasiado el balón ante Isma Gil (50’).

Un ejemplo de que el Atlético Sanluqueño no se había tomado el encuentro, ni mucho menos, como un amistoso, fue la tangana mediada la segunda mitad. Un balón dividido entre Djetei y Geijo terminó con ambos en el suelo, en la banda. Romerito, técnico verdiblanco, también se topó con el camerunés y, a partir de ahí, el lío. Al final, amarilla para el entrenador del Sanluqueño y para el segundo de Sabas, Robles. Pero la realidad es que el partido se había vuelto un sinapismo para el Córdoba CF. Los locales ya no mantenían la presión alta de la primera parte, algo lógico, pero sí el espíritu competitivo y combativo. Los de Sabas intentaron tirar de detalles de calidad, a cargo sobre todo de Javi Flores, pero quedaron en simples destellos. Uno de ellos, tras error de Isma Gil, tampoco fue suficiente y Piovaccari se topó con el larguero (81’). De hecho, en los últimos 10 minutos de partido los blanquiverdes generaron más ocasiones que en los 80 anteriores. Jesús Álvaro, Iván Navarro y Javi Flores obligaron a Isma Gil a lucirse, pero incluso así resultó demasiado poco para un Córdoba CF que sufría así la primera derrota de la pretemporada.

Ficha técnica:

1- Atco. Sanluqueño: Isma Gil, Álex Cruz, Javi Barrios, Ballardo, Diego Cervero, Edu Oriol, Adrián Armental, Theo García, Marcos Torres, Juanmi Carrión y Álex Geijo.

Técnico: Antonio M. Ruiz ‘Romerito’.

Cambios: Romero por Cruz (68’), Arasa por Armental (68’), Caballé por Ballardo (68’), Kevin por Theo (69’), Carmelo por Barrios (77’), Gracia por Cervero (77’), Campos por Oriol (77’).

0- Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Bernardo, Djetei, Espeso, Sidoel, Mario Ortiz, Samu Delgado, De las Cuevas, Samu y Willy.

Técnico: Juan Sabas.

Cambios: Flores por Samu (29’), Álvaro por Espeso (46’), Piovaccari por Willy (46’), Robles por Bernardo (46’), Luismi por De las Cuevas (70’), Del Moral por Sidoel (70’), Julio Iglesias por Mario (70’), Navarro por Moutinho (79’).

Gol: 1-0 (21’) Cervero.

Árbitro: Hernández Maestre (C. Andaluz).

Tarjetas: Javi Barrios (41’), Piovaccari (48’), Djetei (52’), Robles (segundo de Sabas) (60’), Romerito (técnico local) (60’), Marcos Torres (72’).

Estadio: El Palmar. Unos 300 espectadores, con presencia cordobesista.