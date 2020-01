El Córdoba CF sufre para ganar al colista (0-2)

El Córdoba CF ha sumado su primera victoria del 2020 al imponerse al Recreativo Granada con un gol de Javi Flores y otro de De las Cuevas, este al final de un choque en el que los blanquiverdes brillaron poco, mostraron problemas en la construcción de juego y evidenciaron que, además de necesitar refuerzos en el mercado invernal, coquetean con un estancamiento en su juego.

El conjunto blanquiverde estrenaba mediocentro defensivo con Luis Garrido, una paradoja viendo el banquillo blanquiverde en Los Cármenes. La puesta en escena no pudo ser más anodina. Sin ocasiones y sin disparos entre los tres palos de la portería rival, Recreativo Granada y Córdoba CF tocaban en balón en campo propio y, en cuanto pasaban a la otra mitad del verde se diluían completamente. Los de Agné vivieron el primer cuarto como el inicio en Huelva: intentos y más intentos de salir con el balón jugado, aunque sin éxito. Aunque el filial nazarí transmitía en ese concepto mejores sensaciones que los cordobesistas no conseguían traducir esa mejor imagen en ocasiones, al menos medianamente claras. Así, ese primer cuarto de partido fue completamente plano.

Lo más destacado en la primera hora de partido lo hizo el Córdoba CF al contragolpe, llevado por De las Cuevas con una larga galopada con cesión a Zelu. El gaditano lanzó un disparo que Unai desvió a saque de esquina (min. 26). El Recre, por su parte, respondió con una buena jugada con centro de Miguel García para que Mario disparara de volea y el balón se estrellara en el lateral de la red. Definitivamente, el filial nazarí había transmitido mejores sensaciones y había dado mejor imagen que el conjunto blanquiverde en el primer tercio de un partido en el que los de Agné, además de no conseguir crear juego, cometieron innumerables errores en las entregas.

El 0-0 al descanso no hizo sino constatar que el conjunto blanquiverde había perpetrado el mismo medio partido que en el Colombino, aunque con mejor marcador que entonces. La preocupación, sin embargo, era latente: ni una jugada medio hilvanada, casi ni una ocasión digna de mención, desaparición absoluta de los hombres de ataque y errores de entregas -sobre todo en campo propio- que dejaban en el ambiente la impresión de que el juego cordobesista no solo se ha estancado, sino que va involucionando.

Tras el paso por vestuarios Agné retiró a Luis Garrido, que acusó la falta de competición, e introdujo a Chus Herrero. Pero el panorama no cambió y, de hecho, parecía empeorar aún más cuando en el minuto 53 Nuha Marong remató de cabeza un centro de Migue García que atajó Becerra. Un minuto después, tras una buena jugada de los locales, Mario culminaba la misma con un disparo cruzado al que no llegó por poco Nuha Marong en el segundo palo. Mientras que el Recreativo Granada continuaba transmitiendo que crecía, aunque muy progresivamente, el Córdoba CF estaba metido en un laberinto: no pasaba del centro del campo cuando intentaba construir un ataque y ni tan siquiera lograba robar para probarlo a la contra. La dañada autoestima nazarí por llevar el farolillo rojo de la competición iba creciendo y los de Agné no veían la manera de detener esa mejoría local.

La conexión cordobesa vino a salvar al conjunto blanquiverde cuando en el minuto 60 Fernández lanzaba un buen centro al centro del área nazarí, en donde Javi Flores, incrustado entre los centrales, lograba conectar un cabezazo que introducía el balón por la escuadra de Unai. David Tenorio movió ficha e introdujo a Caio por Mario, pero unos minutos después fue Rubén el que pudo restablecer la igualada en el marcador con dos disparos rasos, dentro del área, que repelió de forma espectacular Isaac Becerra (min. 70).

Agné dio entrada al juvenil Fran Gómez por el lesionado Zelu para intentar imprimir algo de velocidad al ataque, y sobre todo contragolpe, del conjunto blanquiverde, que entró en una fase de empuje por parte del filial nazarí del que el Córdoba CF intentaba aprovecharse. Lo hizo Owusu, robando el balón a Montoro, pero no pudo aprovechar el ghanés el regalo del central granadinista (min. 73). Marong volvió a probar a Becerra con un cabezazo, que salió algo flojo, en el minuto 81, y los de Tenorio empujaban con más corazón que cabeza en el último tramo del encuentro. Por su parte, el Córdoba CF se atrincheró en su área de forma descarada, a la espera de cualquier despiste de los chavales de Tenorio. Y llegó ese momento justo rozando el tiempo reglamentario, con un balón que recibió De las Cuevas en línea de tres cuartos. El alicantino avanzó unos metros y lanzó un disparo duro y raso, inalcanzable para Unai, que finiquitaba el choque, daba la definitiva tranquilidad a los seguidores y suponía el regreso a la senda de la victoria para los de Agné.

Un triunfo sanador tras el empate en Huelva y la derrota en El Arcángel ante el Marbella que, en cualquier caso, no oculta el pobre juego mostrado por un Córdoba CF que no solo necesita refuerzos en forma de jugadores, sino también un repaso a lo ocurrido en las últimas jornadas, con un juego más estancado, amagando con la involución, y con problemas en la construcción y aparición por el área rival. El colista, por momentos, metió en algún apuro a los cordobesistas y el gol de Javi Flores dio algo de serenidad a los visitantes, que fue confirmada al borde del pitido final por el golazo de De las Cuevas. En cualquier caso, este Córdoba CF necesita mucho que repasar y no solo en el mercado de fichajes.

- Ficha técnica:

Recreativo Granada: Unai, Pepe, Montoro, Héctor, Alberto, Sebban, Isi Gómez, Miguel García,Mario, Rubén, Nuha Marong.

Entrenador: David Tenorio. Cambios: Caio por Mario (min. 65), Viedma por Héctor (min. 79) y Echu por Sebban (min. 79).

Córdoba: Becerra, Fernández, Djetei, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Luis Garrido, Imanol García, Zelu, Javi Flores, De las Cuevas, Owusu.

Entrenador: Raúl Agné. Cambios: Chus Herrero por Luis Garrido (min. 46), Fran Gómez por Zelu (min. 70), Vera por Owusu (min. 85).

Goles: 0-1 (60’) Javi Flores, de cabeza, tras centro de Fernández. 0-2 (89’) De las Cuevas, de potente disparo desde la frontal.

Sánchez Villalobos (andaluz), amarillas a Rubén (min. 30), Fernández (m. 44), Mario (m. 62) y Alberto (min. 83)

Campo: Nuevo Los Cármenes

Asistencia: Medio millar de espectadores, la mitad, cordobesistas.