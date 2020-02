Al Córdoba CF solo le vale la victoria

Con un ojo puesto en el Cartagena-Marbella que se disputa a la misma hora en el estadio Cartagonova, en el que está en disputa el liderato, el Córdoba CF recibe a las 18.00 horas a un Algeciras en zona de descenso con el objetivo de sumar una nueva victoria en El Arcángel que le sostenga en el play off y le haga soñar en la recta final de la temporada con la ansiada meta del primer puesto.

El equipo de Raúl Agné afronta este partido con dos bajas sensibles. Djetei y Willy Ledesma no superaron sus problemas físicos y no estarán hoy en el coliseo ribereño. El técnico aragonés se lamentó especialmente de la ausencia de Willy, un ariete versátil y muy trabajador que le da muchas variantes en ataque a su equipo. Thierry Moutinho y Piovaccari sí llegan a tiempo. El italiano será de la partida y buscará su primer gol, el segundo si se cuenta el que el árbitro le dio en el acta del partido ante el Sevilla Atlético. Pío no está en su mejor momento físico pero se espera mucho de él en el tramo decisivo del campeonato.

Otro que regresa es Isaac Becerra. Tras cumplir sanción en Cádiz por haber visto la roja directa una semana antes, el arquero catalán es uno de los cuatro apercibidos del equipo blanquiverde y deberá tenerlo en cuenta si no quiere perderse el trascendental encuentro que se jugará dentro de una semana en el mismo escenario ante el Cartagena. Edu Frías cumplió ante el filial cadista y hoy verá el partido desde el banquillo, aunque Agné cuenta con un recambio de garantías para cuando Becerra vea su quinta amarilla.

La conexión entre Javi Flores y De las Cuevas

En defensa Iván Robles y Jesús Álvaro saldrán en los costados. Fidel Escobar es fijo en el eje de la zaga, mientras que Chus Herrero o Xavi Molina son los hombres que cuentan con más opciones de partir de inicio en el otro puesto de central. Esta circunstancia le da muchas papeletas a Imanol para ser de nuevo el pivote del Córdoba CF escoltando a un Javi Flores que actuará con libertad entre líneas.

El conjunto cordobesista sigue dependiendo de la conexión entre el de Fátima y De las Cuevas, el pichichi del equipo. El alicantino, como siempre, partirá de la banda izquierda para caer al centro del ataque. Thierry Moutinho, plenamente restablecido de sus molestias, lo hará por detrás de Piovaccari. En banda derecha Carlos Valverde tendrá una nueva oportunidad de demostrar su punta de velocidad y su desborde pegado a la cal de la banda derecha.

Un Algeciras en la UVI

Enfrente, un Algeciras que se juega mucho en El Arcángel. Es decimoctavo con solo 25 puntos y a cuatro de la salvación, por lo que todo lo que no sea ganar en Córdoba le dejaría en una difícil posición a falta de 11 jornadas para el final de Liga. El equipo gaditano es uno de los peores visitantes del Grupo IV y aún no sabe lo que es sumar los tres puntos lejos del estadio Nuevo Mirador.

Fue el 13 de octubre cuando ambos equipos se vieron las caras en la primera vuelta, aunque mucho ha cambiado en ambas escuadras. De hecho, ni Emilio Fajardo ni Enrique Martín son ya sus entrenadores. El navarro aguantó solo una semana más, tras caer en Cartagena. En Algeciras el Córdoba CF logró ponerse 0-2 a falta de 25 minutos pero dejó escapar los tres puntos. Los dos goleadores blanquiverdes de aquel día, Zelu y Owusu, tampoco continúan en el equipo.

El Córdoba CF tiene una gran oportunidad de recortarle, al menos, a uno de los dos equipos que lideran la tabla y de permanecer en los puestos de privilegio antes de que el Cartagena visite El Arcángel. Un estadio que debe lucir hoy una entrada aceptable. El calor del cordobesismo es vital para una plantilla que sabe perfectamente que se encuentra en el tramo final de la temporada y que cada punto en juego es un peldaño más de la escalera que debe llevarle, allá por el mes de junio, a la gloria de disputar las eliminatorias de ascenso.

- Alineaciones probables:

Córdoba CF: Becerra, Robles, Escobar, Xavi Molina, Jesús Álvaro, Imanol, Carlos Valverde, Javi Flores, De las Cuevas, Thierry Moutinho y Piovaccari.

Algeciras: Jiménez, Choco II, Benítez, Bijimine, Braganza, Ballesteros, Turrillo, Almenara, González, Aboubakar y Cuero.

Árbitro: Salvador Lax Franco, del colegio murciano.

Estadio: El Arcángel

Hora: 18.00 horas.