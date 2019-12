El Córdoba CF y el riesgo de una nueva parálisis

El camino a la normalidad en el Córdoba CF no tiene pinta de que vaya a ser fácil ni que esté, ni mucho menos, encauzado. Los intereses alrededor de la entidad blanquiverde, lejos de desaparecer, continúan, y sus actores no darán su brazo a torcer fácilmente. La llegada de la administración judicial, la declaración del nuevo concurso de acreedores y la adquisición de la unidad productiva por parte de Infinity ha transmitido una sensación cierta de estabilidad o de búsqueda de la misma. Sin embargo, lo acontecido en los últimos años tiene un reflejo no solo en la actualidad del Córdoba CF, sino que tendrá influencia tanto en el presente como en el futuro inmediato del club de El Arcángel.

La pasada semana, Joaquín Zulategui anunció que presentaría una demanda contra los administradores judiciales, Francisco Estepa y Javier Bernabéu, a raíz del informe judicial emitido por estos tras cumplirse el primer mes de la intervención del Córdoba CF. En el mismo se especificaba que sobre el que fuera secretario del consejo recaían indicios de “vaciado patrimonial” de la entidad blanquiverde a través de dos sociedades.

Asimismo, la que fuera consejera y asesora legal del club, Magdalena Entrenas, presentó una petición de recusación del juez de lo Mercantil, Antonio Fuentes Bujalance, en unos términos muy parecidos a los que presentó en su día la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que posteriormente retiró el organismo federativo. Quizá este movimiento legal sea el que puede afectar más al club, no solo en lo económico, también en lo deportivo, ya que si hay una actuación que detiene los movimientos en el Córdoba CF es, precisamente, esta. Por lo pronto, hay que esperar tres días (cuatro, en realidad) para nombrar un instructor, que debe dirimirse en la Audiencia Provincial. El instructor envía posteriormente al juez la petición de recusación, que también debe dar traslado al fiscal, que tiene otros tres días hábiles para posicionarse. Posteriormente, se tienen otros cinco días para resolver la petición, por lo que en condiciones normales, antes de mediados de enero no se tendrá una resolución sobre la continuidad o no de Fuentes Bujalance en la causa y podría extenderse hasta finales del mes próximo.

Por lo pronto, los pagos en el Córdoba CF se detienen. En apenas unos días, Infinity ha abonado 1,2 millones de euros de los tres que depositó en el juzgado, por lo que una parte importante del dinero atrasado a trabajadores y a algún proveedor se ha satisfecho. Pero este nuevo movimiento podría dejar otra vez en el aire durante un mes los pagos al resto de proveedores y, por supuesto, las cantidades a abonar a primeros de enero. Además, el Córdoba CF podría tener un nuevo problema: los 250.000 euros comprometidos con el Lugo por Sebas Moyano no se han abonado. No es previsible, aunque sí es posible, que el club gallego denuncie ante la RFEF el impago de los 250.000 euros mencionados, lo que podría afectar a la ventana de fichajes en el mercado invernal, ya que hay otras cantidades pendientes, más pequeñas, en el organismo federativo. En caso contrario, habría que decir adiós al de Villanueva del Duque. En la confluencia entre el interés deportivo y el económico los problemas para el Córdoba CF continuarán y el club deberá sortearlos para intentar mantener la estabilidad en el mayor nivel posible. Pero no será fácil.