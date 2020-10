Córdoba CF, radiografía de un candidato

Como todos los clubs del país y del mundo, el Córdoba CF ha debido navegar en un mercado de fichajes ciertamente peculiar, extraño y claramente cauteloso ante la pandemia. No ha sido una ventana con las luces que podían provocar otros años nombres llegados desde la Segunda Divisíon o Primera, incluso, aunque sí que hay alguna plantilla muy destacada, como la del Deportivo de la Coruña, o incorporaciones como la realizada por el Talavera en la figura de Rodrigo, cedido por el Castilla.

Pero la tónica general ha ido encaminada, aparentemente, a completar una plantilla lo más completa posible y no hacia un once titular muy por encima del resto del plantel, como ocurría en otras temporadas. Los cinco cambios por encuentro y la convocatoria de 20 jugadores por partido ha sido un aspecto que se ha valorado por parte de las direcciones deportivas de los clubs. Desde luego, en la del Córdoba CF ha sido así. Ahora solo queda comprobar hasta qué punto se ha elevado el nivel medio de la plantilla blanquiverde para la Liga 20-21 que se inicia en algo más de una semana.

Además, en el caso del Córdoba CF hay que valorar también el rejuvenecimiento del plantel, que la pasada campaña era uno de los tres más veteranos de la categoría y que ante el Cartagena alineó el segundo once con más edad de toda la Segunda B. Entonces, la edad media del equipo titular osciló entre los 27 y los 32,1 años en cada jornada. La plantilla actual tiene una media de 27,5 años.

PORTERÍA | Una justificada continuidad

Isaac Becerra (32 años) apunta a la titularidad otra temporada en el arco blanquiverde. Al de Badalona le costó un poco arrancar la pasada campaña, aunque fue claramente de menos a más durante la competición y, en principio, será el portero que salte de inicio en la temporada. Dotes de mando, pocas dudas bajo palos y experiencia avalan esa candidatura. La alternativa volverá a ser Edu Frías (21 años), llegado hace un año del filial del Espanyol y que aspira a tener partidos. El joven portero catalán se maneja bien con los pies y ha mantenido buen nivel tanto en la pretemporada como en los entrenamientos.

DEFENSA | Buenas torres, dudas con los alfiles

Una línea que ha experimentado una profunda remodelación. La nueva dirección deportiva dio seis bajas: Iván Robles, Raúl Cámara, Chus Herrero, Víctor Ruiz, Fernando Román y Fidel Escobar e incorporó a cuatro jugadores: Álex Robles, Manu Farrando, Bernardo Cruz y Berto Espeso. Álex Robles (21 años) relevará en el lateral derecho a Iván Robles. Inicialmente, el malagueño ha mostrado mejores dotes defensivas que su antecesor sin perder capacidad ofensiva, un último aspecto que sí perdería el equipo con su alternativa: Manu Farrando (25 años). El central puede actuar también como lateral, aunque en este caso, más posicional, con menos opciones y tendencias de incorporarse al ataque. Eso sí, el balear eleva el nivel de contundencia en la defensa, tanto por arriba como por abajo.

El eje defensivo blanquiverde es uno de los que, a priori, más ha mejorado con respecto a la pasada temporada. Y con menos elementos. Se mantiene la experiencia de Xavi Molina (34 años) junto a la brillantez de Mohammed Djetei (25 años). El camerunés fue una de las pocas sorpresas agradables en la pasada temporada y a su velocidad parece aportar en esta pretemporada un punto más de jerarquía y agresividad. Además, la entidad blanquiverde ha incorporado calidad futbolística y referencia sentimental en la figura de Bernardo Cruz (27 años). El canterano cordobesista ha regresado a El Arcángel con un contrato de larga duración, tres años, y debe ser referencia no solo de la defensa, sino del equipo. La primera línea del Córdoba CF debe decir mucho en esta Liga y él será el estandarte.

Finalmente, en la izquierda repite Jesús Álvaro (29 años), que ya reconoció en verano que la pasada temporada anduvo lejos de su mejor nivel. El objetivo del canario, y del equipo, es repetir y mantener la línea que mostró en su etapa en el Cartagena, mostrando mucho peligro en ataque y solvencia defensiva. En caso contrario habrá que tirar de su alternativa: Berto Espeso (22 años). Procedente del Sporting de Gijón, el asturiano ha mostrado virtudes en sus incorporaciones al ataque, aunque deberá seguir en su fase de crecimiento y mejorar en conceptos defensivos.

Farrando y Berto Espeso, dos de los fichajes blanquiverdes. A.J. GONZÁLEZ

DOBLE PIVOTE | Mejora por nivel y versatilidad

Otra zona en la que, aparentemente, se ha mejorado y no poco, debido también al deseo de Juan Sabas de jugar con su esquema base, un 1-4-2-3-1. El Córdoba CF ha incorporado a Djak Traoré (25 años), Darren Sidoel (22 años) y Mario Ortiz (31 años), a los que hay que completar con Javi Flores (34 años). El marfileño y el holandés llegan para ocupar la demarcación de mediocentro defensivo, aunque con el primero hay que tirar de memoria para recordarlo en el Sevilla Atlético, Recreativo y Badajoz, ya que la pretemporada la ha pasado en blanco por la lesión con la que llegó a El Arcángel.

Quizás algo desordenado, Traoré aportará trabajo y capacidad física al mediocampo, mientras que Sidoel tiene más características de interior que de mediocentro defensivo puro. La experiencia de Mario Ortiz, así como su manejo de balón, le convierte en un claro competidor de Javi Flores, que podría migrar a otras posiciones, como la de mediapunta o en banda izquierda, donde Sabas ya le ha situado en pretemporada. Además, la versatilidad de los cuatro mediocentros favorecería el cambio de esquema, principalmente en partidos atascados ante rivales con poco poder ofensivo por banda. Un 1-4-3-3, con Mario Ortiz y Javi Flores por delante del pivote defensivo o con Sidoel en lugar de uno de estos dos últimos no sería descartable, en absoluto.

También, como ya advirtió el propio Sabas, cabe la posibilidad de “partir” el equipo situando a Traoré con Sidoel en el doble pivote y defender claramente con seis para liberar de parte del trabajo defensivo al delantero y a la línea de tres cuartos, claramente, otra de las zonas reforzadas en este Córdoba CF de la 20-21.

MEDIAS PUNTAS | Poder ofensivo en los costados

En principio, una de las zonas que también ha reforzado el Córdoba CF claramente, no solo por lo que había y que se mantiene, sino porque las alternativas serán reales, del mismo o parecido nivel. Si el conjunto blanquiverde ya contaba con Carlos Valverde (35 años) y Thierry Moutinho (29 años), desde El Arcángel no solo han conseguido mantener el nivel, sino hacerlo también bajando la media de edad. El utrerano ya mostró sus cualidades en los pocos partidos de los que dispuso, mientras que el suizo se ha recuperado de sus contratiempos físicos y apunta a ganar peso en el equipo. Para pelear por su puesto le han traído a Alain Oyarzun (27 años), un jugador claramente de categoría superior.

El irundarra, además, aporta peligro a balón parado y si el físico le respeta será uno de los nombres destacados de la categoría. La alternativa a Carlos Valverde por la derecha será Samu Delgado (27 años), que fue indiscutible la pasada temporada en un Marbella que disputó las eliminatorias de ascenso a Segunda. En la mediapunta permanece Miguel de las Cuevas (34 años), que aportará calidad y, sobre todo goles, teniendo como alternativa en el puesto al propio Javi Flores y a Luismi Redondo (22 años), el chaval firmado del Ciudad de Lucena para el filial ha convencido durante el verano a Sabas, que anunció que entrenaría con el primer equipo el resto de la temporada, manteniendo ficha del segundo equipo blanquiverde. El placentino ha mostrado descaro y picardía en los ensayos veraniegos -así como algún gol-, por lo que podría ser más que útil al conjunto blanquiverde.

DELANTERA | Una mirada de recelo

Cualquier equipo de la categoría que contase en su delantera con Willy Ledesma (31 años) y Federico Piovaccari (36 años) se le miraría como un conjunto con capacidad atacante. Sin embargo, tras el mercado invernal de la 19-20 se produjo la lesión del primero y la sequía goleadora del segundo, de ahí que se mire con cierto recelo la capacidad anotadora de este Córdoba CF en el arranque liguero, al menos.

De hecho, el club no solo buscó la opción de fichar más delanteros (Diabaté o Berto González, que puede actuar como segundo punta), sino que ha traído en calidad de cedido a Alberto Salido (20 años), un chaval del Atlético de Madrid con unas cifras goleadoras en la base ciertamente abrumadoras. Asimismo, en El Arcángel no descartan incorporar a otro delantero sub-23 de entre los que estén sin contrato antes del cierre de mercado, ya que aún mantienen una ficha libre en la plantilla. En cualquier caso, tanto a Willy como sobre todo a Piovaccari, no se les puede haber olvidado anotar. Por lo pronto, el italiano es el máximo anotador de la pretemporada blanquiverde, con tres goles.