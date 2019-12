El Córdoba CF quiere mantener 'La Línea' ganadora

El Córdoba CF busca este domingo desde las 12,30 horas en La Línea de la Concepción su tercera victoria consecutiva, la segunda a domicilio, ante una Balompédica Linense que llega en cierta fase de depresión al encuentro tras la derrota la pasada jornada en el derbi del Campo de Gibraltar ante el Algeciras. Los gaditanos, además, afrontan el partido con una plaga de bajas, siete en total, cuatro por lesión y tres por sanción.

Los blanquiverdes, por su parte, con las ausencias de Fidel Escobar por lesión y de Gabriel Novaes -el brasileño está de viaje en Brasil para solventar problemas burocráticos-, plantearán un esquema similar al de sus victorias ante Don Benito y Sanluqueño, con dos dudas claras, una en el centro de la defensa y la otra en la delantera. Además, llama la atención la inclusión del canterano Fran Gómez en la convocatoria.

Así, Raúl Agné debe resolver la duda del hombre que acompañará a Djetei en el eje de la zaga, tras la baja de Fidel, teniendo a Chus Herrero como principal candidato. El preparador aragonés podría incluir a Xavi Molina en ese puesto, ya que no es una posición que le sea desconocida. No obstante, y para mejorar el balance defensivo, una de las rémoras que Agné reconoció que quiere solventar, Molina podría adelantar su posición al centro del campo y actuar como pivote por detrás de Imanol. El navarro ha demostrado que rinde mejor cuando tiene a un escolta que le libere de ciertas tareas de resta. En los costados, Fernández y Jesús Álvaro repetirán en el once cerrando así la línea de cuatro que actuará por delante de Isaac Becerra.

OPCIONES PARA XAVI MOLINA

En el centro del campo, y con el doble pivote Xavi Molina-Imanol como una posibilidad plausible, Javi Flores y De las Cuevas tienen su sitio garantizado. El alicantino sigue aportando goles fundamentales y este domingo buscará repetir diana ante la Balona. El de Fátima, algo impreciso en línea de tres cuartos e incluso de cara a gol, debe recuperar sus mejores sensaciones. Incluso cuando no le salen las cosas del todo bien, el capitán del Córdoba CF es el mejor para llevar la pelota en transición hasta el área rival.

Mientras, en banda derecha cabe Zelu, algo más gris en los últimos partidos, podría dejar su sitio a Sebas Moyano, goleador la pasada jornada, aunque tampoco sorprendería que el extremo jerezano continúe en el once, ya que es del gusto de Agné.

Arriba, el quebradero de cabeza para el entrenador del Córdoba CF es evidente. Juanto Ortuño no ha visto portería en los últimos cuatro partidos a pesar de que en todos fue titular, y de que los blanquiverdes marcaron un total de seis goles. La pasada jornada, sin ir más lejos, falló un penalti con 0-0 ante el Sanluqueño y fue sustituido en la segunda parte por Owusu. El africano tampoco dio un salto diferencial tras el descanso. De hecho, se le suele ver más cómodo partiendo desde la izquierda, con cierta libertad de movimientos, y no arriba fijando a los centrales. Pero con la ausencia de Gabriel Novaes, a Agné tampoco le queda otra alternativa.

PLAGA DE BAJAS

Enfrente, la Balompédica Linense. Un club histórico, nacido en 1912 y que llega a este encuentro tras caer derrotado en el campo de su eterno rival, el Algeciras, por dos a cero. Su entrenador, Jordi Roger, cuenta con hasta siete bajas, especialmente en zona ofensiva. Así, no puede disponer de dos delanteros -Javi Forján y Dopi- y tampoco del extremo Koroma.

Su once será de circunstancias en un partido fundamental. Con una victoria en sus últimos seis partidos, la Balona se encuentra en mitad de la tabla, en zona de nadie. Pero una derrota ante el Córdoba CF le dejaría más cerca del descenso que del play-off de ascenso, y llevaría a más de un mes la racha sin victorias.

MEDIO CENTENAR DE VALIENTES

En el capítulo de aficiones, cabe destacar que 35 hinchas del Córdoba CF viajarán en un autobús fletado por una empresa de la ciudad. Unidos a los que acudan en coches particulares, habrá, al menos, medio centenar de aficionados blanquiverdes acompañando a su equipo.

Arbitra Abraham Domínguez Cervantes (comité andaluz).