El Córdoba CF quiere ejecutar la cláusula de compra de Fidel Escobar

La cláusula de adquisición del tránsfer de Fidel Escobar, tasada en 400.000 euros en el contrato de cesión a la llegada del futbolista panameño a la entidad blanquiverde el pasado verano, será ejecutada por los nuevos mandatarios cordobesistas. Fidel Escobar, por el que ha mostrado interés el Real Oviedo, no se moverá de El Arcángel, ya que Javier González Calvo confirmó ayer en una entrevista concedida a PTV Córdoba, que uno de los movimientos de la dirección deportiva en las próximas semanas irá encaminado a contratar en propiedad al central centroamericano.



Fidel Escobar ha manifestado desde su llegada que se encuentra muy a gusto en Córdoba y en el Córdoba CF, a pesar de los problemas de los últimos meses. En una entrevista a este periódico a primeros de octubre, ya afirmó que «empujo para quedarme muchos años en España y en el Córdoba CF» y hace apenas unos días declaró que «yo aquí me quedo hasta el final. Si me compran, yo, feliz. Me he sentido a gusto, contento, en la calle he sentido el cariño» de la afición cordobesista.