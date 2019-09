El Córdoba CF se querella contra Magdalena Entrenas

El Córdoba CF, Aglomerados Córdoba y Jesús León presentaron la semana pasada una querella contra Magdalena Entrenas por tres supuestos delitos: revelación de secretos, apropiación indebida y deslealtad profesional.

Según pudo saber este periódico, en la querella se especifica, a entender de los tres querellantes, que la aún consejera de la entidad blanquiverde y exasesora del club es responsable de los tres ilícitos. Ya en su conocida rueda de prensa de hace unas semanas, el nuevo asesor del club, Enrique Rodríguez Zarza, anunció que emprendería acciones legales contra la aún consejera de la entidad blanquiverde por apropiación indebida y deslealtad profesional, a lo que ahora ha añadido el de revelación de secretos.

En declaraciones a este periódico, Magdalena Entrenas dejó claro que «a mí no me ha llegado nada», pero que «evidentemente, no me he apropiado de nada, ya que soy consejera y depositaria» del libro de accionistas y «evidentemente, ni he revelado nada ni he cometido ninguna deslealtad». Incluso, Entrenas avisó de que «según el código deontológico de la abogacía, en su artículo 12.3, que igual Zarza ignora y por ello espero que no firme esa supuesta querella, ya que si es así, tiene que saber que ha de comunicarla taxativamente al colegio de abogados» antes de acudir a los juzgados.

En aquella rueda de prensa del 6 de septiembre, Rodríguez Zarza adelantó que «se va a denunciar a la señora Entrenas para que restituya el libro de socios, y para pedirle daños y perjuicios por sus manifestaciones públicas». Incluso, dijo que «estamos jurídicamente en una situación muy interesante, a nivel profesional me divierto mucho con estos casos».

Acto seguido, tras recordar sobre Entrenas que «sus horas en el Córdoba CF están acabadas», le invitó a dimitir como consejera, aunque rechazó que vaya a convocarse una junta de accionistas extraordinaria para tal efecto. Eso sí, reconoció que el club no puede convocar un consejo de administración porque Entrenas tendría derecho a acudir. «No podemos convocarlo con una persona que revela secretos profesionales, puede poner en peligro al club». Por otro lado, acusó a Entrenas de un «profundo desconocimiento del derecho, pidiendo papeles que no le corresponde tener y solicitando documentos que pueden generar revuelo en la entidad. No queremos que obtenga información y cometa más delitos».

A pesar de esas manifestaciones de Rodríguez Zarza, Entrenas envió la pasada semana una nueva misiva al Córdoba CF en la que reclamaba documentación sobre operaciones o movimientos en la entidad blanquiverde. «Dada la gravedad de la situación que se infiere de las publicaciones, el absoluto oscurantismo y la evidente ocultación de datos que se está haciendo, al menos con respecto a esta consejera», Entrenas solicitaba la celebración de un consejo de administración para dar cuenta de todo ello. Además, Entrenas avisaba de que «de mantener esta actitud que pudiera ser hasta constitutiva de infracción penal, me veré obligada a ponerla en conocimiento judicial». La batalla legal continúa en el Córdoba CF.