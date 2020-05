Córdoba CF: lo que pudo ir mal fue peor

El Córdoba CF terminó ayer la temporada 2019/20. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitió un comunicado en el que se informaba de la finalización de las Ligas, mientras que el club emitió otro, horas después, en el que mostraba su «disconformidad» con la decisión y avisaba de que «defendería sus derechos» una vez recibiera la comunicación oficial.

En el caso de la Segunda División B se especificaba que los cuatro ascensos a Segunda se diluciden a través de un play off exprés, a partido único, sin prórroga en caso de empate y, posiblemente, en sede neutral y única, que se disputaría entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo e intentando respetar la normativa vigente, es decir, con una eliminatoria también para los campeones. En cualquier caso, dichas eliminatorias estarían sujetas a lo que decidan las autoridades sanitarias y no parece que puedan celebrarse antes de finales de junio, en la mejor de las previsiones, por lo que no se descarta aún que los ascensos sean para los cuatro líderes de cada uno de los grupos de Segunda B. Así, la próxima campaña, la Segunda B tendrá 100 equipos repartidos en cinco grupos para que tengan cabida los ascendidos desde Tercera, que seguirán un patrón parecido al de la Segunda B, aunque sus eliminatorias serán en campo neutral y dentro de la misma comunidad autónoma.

Asimismo, la opción de aprobarse una Segunda B Pro o Élite para esta campaña se dio por descartada, pero no para la temporada 2021/22. Al aumentar el número de equipos, el comunicado de la RFEF advierte de que «se recomendará el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones», ya que la próxima campaña tendrá menos tiempo de duración. Debido a la pandemia, la fecha inicial de comienzo de la Liga será en torno a octubre, por lo que tras ese nuevo sistema de competición en subgrupos «se creará una nueva categoría con su propia competición en la temporada 2021/22 entre Segunda División A y Segunda División B con dos grupos de 20 equipos». Para ello, el propio organismo federativo prevé que esa fórmula de subgrupos para la próxima campaña «garantizará aproximadamente 30 jornadas de campeonato».

Por lo tanto, concluye también de manera abrupta una temporada que ha pasado por ser de las más difíciles -si no la que más- en la historia blanquiverde y la más complicada de las últimas décadas. Ahora, el siguiente paso por meta volante que le queda a este Córdoba CF será la aceptación o no por parte de la RFEF de la venta de la unidad productiva, un asunto cuanto menos peliagudo para los intereses cordobesistas.

Si supera ese gran escollo, el Córdoba podrá decir que ha dicho adiós a su annus horribilis, aquel que comenzó con serias dificultades para poder inscribirse en la competición debido a sus penurias económicas. Luego llegó el primer cambio en el banquillo, cuando Raúl Agné relevó a un Enrique Martín. Muy poco tiempo después se produjo la detención del presidente, Jesús León, lo que llevó al club a ser intervenido judicialmente. Los administradores judiciales, Javier Bernabéu y Francisco Estepa, hicieron una fotografía dantesca: al Córdoba CF le quedaban apenas unos días de vida, por lo que se decidió solicitar concurso voluntario de acreedores y poner en subasta la unidad productiva de la entidad blanquiverde. Apareció Infinity-Crowe, que presentó su propio organigrama deportivo a primeros de enero. El juez que dio vía libre al concurso y decretó la venta de la unidad productiva, Antonio Fuentes Bujalance, fue recusado -aún se le debe designar sustituto- y el director deportivo y secretario técnico, después de mostrar el primero su malestar con la llegada del nuevo staff de Infinity, terminaron ambos saliendo de la disciplina cordobesista, hace muy pocos días. Mientras tanto, justo cuando el equipo había alcanzado puestos de privilegio en la tabla, jugaba en casa los que a la postre serían los dos últimos partidos de la temporada, que se saldaron con sendas derrotas: ante el Algeciras (0-1) y ante el Cartagena (0-2). Con un triunfo en uno de los dos, Raúl Agné seguiría en el cargo y estaría pensando en ese play off exprés que ha planteado la RFEF. Por el contrario, ese 0-2 ante los cartageneros supuso su destitución y la llegada del tercer técnico de la temporada, Juan Sabas, que ni tan siquiera ha podido estrenar el cargo en un partido oficial.