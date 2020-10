El Córdoba CF perdona y se lleva un susto

El Córdoba CF cumplió y se estrenó en la Liga 20-21 con una victoria por la mínima ante el Lorca Deportiva en un partido con más grises que brillos, en líneas generales, en el que debió sentenciar si hubiera estado más clarividente en los últimos metros y en los que deja apuntes a futuro en la necesidad de mejorar en diferentes facetas. Una de ellas, la de tener el control del partido, sobre todo en El Arcángel, y ante rivales teóricamente inferiores.

No se trata de medir el nivel de los adversarios, y sí de respetarlos a todos. Saber que ante los que teóricamente son inferiores no se puede fallar. Es un lujo que en esta Liga no se puede permitir el Córdoba CF. Y no lo hizo en su estreno liguero ante el Lorca Deportiva. Tiempo habrá no solo para profundizar en detalles, sino también para comprobar si los errores, que los hubo, van reduciéndose a medida que avanza el campeonato y también si las virtudes, que también existieron, se van potenciando y se les va añadiendo otras.

No pudo tener mejor arranque el Córdoba CF de la 20-21. A los cinco minutos se ponía en ventaja al culminar Piovaccari un contragolpe tras saque de banda lorquino con un gran pase final de Javi Flores al italiano, que superaba a Horta sin problemas. Por si fuera poco, y de nuevo al contragolpe, Sidoel conectaba de nuevo con el goleador cordobesista, que volvía a plantarse solo ante el portero lorquino dos minutos y medio después del tanto que abría el marcador, aunque en esta ocasión Piovaccari tiró al muñeco.

En cualquier caso, la mejor noticia para el conjunto blanquiverde en ese arranque de partido no solo era el gol, sino que transmitía ser superior a su rival. Con el balón se mostraba combinativo, con cierta idea y con llegada por las inmediaciones de Horta con un Javi Flores que llevaba el timón del equipo. Sin balón, lograba que el Lorca Deportiva no supiera el nivel de Edu Frías. El portero cordobesista, una de las sorpresas de Sabas en el arranque liguero, pasaba desapercibido. El Lorca Deportiva tenía el balón, pero siempre en zonas que no entrañaba ningún peligro para la integridad de la portería cordobesista. Baste reseñar que el primer disparo de los visitantes, flojo y muy desviado llegaba en el minuto 24 de encuentro, a cargo de Marcos Legaz. En definitiva, la primer tercio de partido fue absolutamente plácido para el Córdoba CF, que demostraba que solo él podía meterse en problemas, como ocurrió al final de ese primer tercio, con una pérdida de Farrando que finalizaba con un disparo de Oliva, desde la corona del área, que se marchó alto. Por su parte, el Córdoba CF respondía con un pase picado de Farrando a la espalda lorquina que era rematado de volea por Moutinho (31’), al que se le iba también alto el disparo por muy poco.

Javi Flores, en una acción del partido ante el Lorca Deportiva. A.J. GONZÁLEZ

El partido cayó de nivel en la recta final de la primera parte, en la que los locales abusaban del juego directo. Los visitantes no encontraban el camino para inquietar a los de Sabas y estos pretendían llegar con un solo pase al área rival, algo imposible: la frescura no era la misma que en el arranque y, posiblemente, los blanquiverdes debían haber intentado mantener algo más la posesión, sobre todo teniendo en cuenta que los lorquinos ya no mantenían la presión del inicio. Algunas imprecisiones, más de un despiste, varias dudas y la amarilla a Javi Flores dieron por finalizado un primer tiempo en el que lo mejor no solo era el marcador, sino la placidez con la que estaba arrancando la Liga 20-21 para los de Juan Sabas.

Sabas mueve el banquillo

Tras el descanso, el encuentro continuaba por los mismos derroteros, aunque la presión de unos y otros, sobre todo la del Lorca Deportiva, bajó unos enteros. Sabas se decidió a mover el banquillo e introdujo a Julio Iglesias y Luismi Reondo por Sidoel y Moutinho. Estaba claro que el madrileño quería más el balón y olvidarse de tanto juego directo como hubo en la primera mitad.

Funcionó algo mejor el conjunto blanquiverde con los cambios, pero solo unos minutos. Una buena jugada por banda de Luismi Redondo terminó con un centro de Farrando y una dejada de Piovaccari para que Javi Flores le diera medio gol a De las Cuevas, pero el alicantino, incomprensiblemente, disparó alto. Peor fue en la siguiente jugada (64’), cuando Piovaccari le dio tres cuartas partes de gol y De las Cuevas, con la portería para él, se hizo “un Abreu”, disparando a la publicidad.

Los errores en la finalización dejaban un poso de preocupación, dado lo ajustado del marcador y la posibilidad de un error defensivo, como el fallo en el despeje de Javi Flores (69’), que dejó el balón en franquía a Marconato, que mandó el balón a El Arenal. Además, con la salida de Sidoel y con Mario Ortiz como mediocentro posicional, el equipo de Sabas perdió el centro del campo. La falta de definición en los últimos metros, la pérdida de la medular y el empuje del rival complicó el duelo al Córdoba CF. Mussoni cabeceó un centro lateral que obligó a una gran parada de Edu Frías a una mano, abajo, el balón rebotó en el poste y el consiguiente susto hizo reaccionar al banquillo. Sabas introdujo a Del Moral por De las Cuevas para intentar recuperar un centro del campo que había perdido por completo. En esa última recta, la juventud tomó el poder. Julio Iglesias, Alberto del Moral y Luismi Redondo no solo paraban al adversario, sino que hacían merodear al Córdoba CF por el área lorquina. Willy Ledesma pecó de egoísimo teniendo a Luismi solo en el segundo palo y disparó hasta entres ocasiones contra Horta, que respondíó a la insistencia del extremeño con sobriedad.

Con el control recuperado en esa última fase del duelo, el Córdoba CF vio morir el primer envite liguero para saldarlo con triunfo. Una victoria nada brillante, pero en la que cumple con el objetivo mínimo: no fallar en los partidos en los que se cuenta con los tres puntos. Y más, si es en el debut en la competición.

Ficha técnica

1 -Córdoba CF: Edu Frías, Farrando, Djetei, Bernardo, Berto Espeso, Darren Sidoel, Mario Ortiz, Moutinho, De las Cuevas, Javi Flores, Piovaccari.

Entrenador: Juan Sabas.

Cambios: Julio Iglesias por Sidoel (53’), Luismi Redondo por Moutinho (53’), Willy Ledesma por Piovaccari (72’), Samu Delgado por Javi Flores (72’), Del Moral por De las Cuevas (82’).

0 -FC Lorca Deportiva: Hortal, Emilio Iglesias, Baroni, Galiano, Sergio Rodríguez, George Higgins, Serrano, Oliva, Marconato, Marcos Legaz, Mussoni.

Entrenador: Iván Urbano.

Cambios: Mamadou Cellou por Serrano (58’), Pastor por Baroni (67’), Javi Martínez por Marcos Legaz (67’), Lucas Coyette por Emilio Iglesias (80’) , y Julen Gutiérrez por Marconatto (80’)



Árbitro: Delfa Ramos (C. Extremeño).

Tarjetas: Oliva (10’), Baroni (32’), Javi Flores (44’), Mamadou Cello (66’), Piovaccari (69’),

Gol: (5’) Piovaccari.

Campo: El Arcángel. Jornada 1 de la Liga 20-21. 800 espectadores por las restricciones obligadas por la pandemia de coronavirus.