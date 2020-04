El Córdoba CF y su nuevo laberinto

Entre sondeos, filtraciones, intereses cruzados y circunstancias ingobernables -hay una pandemia en curso, una crisis sanitaria global que ha paralizado el mundo-, los clubs de fútbol del mapa considerado «no profesional» viven su particular laberinto. Y ahí está inmerso el Córdoba CF, que aguarda acontecimientos desde un frente de prudencia e inquietud. Aunque no se ha pronunciado de manera oficial -como sí han hecho otras entidades de su entorno-, entre los muros de El Arcángel se respira una sensación de agravio por la propuesta lanzada por Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) para un final express de las competiciones.

La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF), que preside el cordobés Pablo Lozano, presentó a la Española (RFEF) los resultados de un sondeo con unos doscientos clubs de la región implicados en la propuesta de concluir los torneos de esta temporada y la fórmula para decidir los ascensos. Hubo una ronda de consultas sobre el plan de Rubiales -que afecta a Segunda B y Tercera, más las ligas Reto Iberdrola y Segunda femeninas y las de fútbol sala masculinas y femeninas de Primera y Segunda- y se recabaron opiniones para todos los gustos. Básicamente, quienes se salvan del descenso lo asumen con gustosa resignación; los que tenían fundadas esperanzas de pelear por el ascenso lo ven con otro prisma. Y ahí se sitúa el conjunto blanquiverde. No hay consenso dentro de las federaciones territoriales y también hay diferencias entre ellas a la hora de abordar una vía para que el fútbol termine al gusto de la mayoría. Porque de todos es imposible.

El borrador federativo contempla un sistema de play off a partido único, con sistema de concentración, con el fin de garantizar, al menos, el mismo número de ascensos que estaba previsto en el inicio de la competición. Disputarían el ascenso a Segunda División los cuatro primeros clasificados de cada uno de los cuatro grupos de la Segunda B en el momento en que se cerró la competición. Entre estos 16 equipos no figuraría el Córdoba CF, que estuvo dentro del cuarteto cabecero justo hasta unos días antes de que la pandemia del covid-19 asolara el mundo. Que el arco del play off se amplíe hasta ocho equipos es una de las opciones que se están barajando, y a la que por lógica se suma el Córdoba CF para poder mantener su opción de seguir compitiendo.

En la casa blanquiverde preferirían unas eliminatorias con los ocho primeros. Otros no lo ven así. El presidente del Fútbol Club Cartagena, Francisco Belmonte, aplaudió ayer la propuesta de la RFEF por un motivo claro: le daría la posibilidad de llegar al fútbol profesional ganando un partido.

"Nos lo hemos ganado y, aunque pueda parecer justo o injusto, es lo que hay y hay dada la situación sanitaria del país y hay que poner en valor una trayectoria", dijo el mandatario. El Cartagena es el líder del grupo IV de Segunda B con 54 puntos logrados en 28 jornadas, uno más que el Marbella, que es segundo a falta, a priori, de 10 jornadas para que concluya el campeonato.

El Cartagena jugaría un partido frente a uno de los otros tres primeros clasificados en el grupo I (Atlético Baleares), II (Logroñés) o III (Castellón, aunque en este caso el club de la Plana está pendiente de un recurso presentado por el Villarreal B).

"Siento satisfacción por el trabajo bien hecho, el cual nos podría llevar a estar a tan sólo 90 minutos de subir de categoría y eso es algo que hay que poner en valor, así como el hecho de estar por cuarto año consecutivo para ascender", apuntó Belmonte. La situación de liderazgo del cuadro blanquinegro llegó, precisamente, en la última jornada que se disputó antes de la paralización de la competición. Fue en El Arcángel y ante el Córdoba CF. Ese 8 de marzo se impuso por 0-2 ante los de Raúl Agné -destituido tras esa jornada y sustituido por Juan Sabas, que no ha debutado-, que iban quintos. El Marbella se dejó el liderato al empatar a cero en su visita al Recreativo de Huelva.

Una nueva categoría, un 'play off' ampliado...

El CD Badajoz ha propuesto crear para la próxima temporada una categoría intermedia entre la Segunda y la Segunda B con 18 equipos, los 16 que conforman la zona de ascenso de los cuatro grupos de la categoría de bronce, más dos que saldrían de una fase entre los quintos y sextos de la categoría. El equipo entrenado por Pedro Munitis es tercero del Grupo IV de Segunda B.

El director general de la entidad, Álvaro Trigo, ha explicado que esta sería la única manera de que quede todo cuadrado y no generar cinco grupos en la tercera competición nacional con 100 equipos, algo que les parece "una burrada y no tiene ni pies ni cabeza". Ha afirmado que no son contrarios a la "resolución express" de la temporada como plantea la RFEF, pero creen que no es justo para todos los equipos.

La opción de incluir a los ocho primeros en el play off ha sido elegida por varios clubs implicados en la lucha en distintos grupos. El San Fernando, sexto del grupo IV tras el Córdoba, puso sobre la mesa a través de su presidente, Manuel Gómez Fontao, la posibilidad de que un futbolista diera positivo por coronavirus en este nuevo período de competición, por lo que "habría que paralizarlo todo de nuevo".

El presidente del conjunto gaditano, al margen de las aspiraciones de ascenso de su equipo, opinó que una solución posible sería dar la temporada por nula y comenzar la nueva campaña con los mismos contendientes en cada categoría.