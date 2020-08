Córdoba CF: nueve meses después

El Córdoba CF espera hoy el dictamen oficial de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) acerca de la solicitud de inscripción realizada por la entidad blanquiverde desde la Unión Futbolística Cordobesa SAD (UFC), una alternativa «novedosa» que tuvo su origen el pasado 5 de diciembre, cuando el administrador concursal, Francisco Estepa, vendió la Unidad Productiva del Córdoba CF SAD al fondo bareiní Infinity Capital, que creó la UFC SAD para recibir dicha Unidad Productiva.

El juez Rodríguez Moyano y la respuesta de la RFEF

Los administradores judiciales del Córdoba CF SAD, Javier Bernabéu y el propio Francisco Estepa, emitieron a primeros de enero su segundo informe mensual al Juzgado de Instrucción número 5 en el que, entre otros asuntos, abordaban la providencia del pasado 4 de enero emitida por el magistrado Rodríguez Moyano para que aclarasen «detalladamente si la RFEF ha manifestado a la administración judicial su negativa a la inscripción de licencia federativa a nombre de la nueva SAD». En dicho informe, Estepa y Bernabéu argumentaban que en el contrato de compraventa de la Unidad Productiva a Unión Futbolística Cordobesa SAD existe una cláusula resolutoria por la que, en caso de que la RFEF no consintiera el traspaso de derechos de una SAD a otra, la sociedad de Infinity pasaría a ser acreedora del Córdoba CF SAD por el importe de las cantidades abonadas hasta ese momento, que en la actualidad se elevan a unos siete millones de.

"Escenario inédito en el que la RFEF no se ha negado"

Pero lo más interesante de aquel informe estaba en el apartado en el que la administración judicial informaba de la reunión que mantuvo con la RFEF el 19 de noviembre pasado -algo a lo que ya se refirió en su anterior informe mensual-, en concreto con sus servicios jurídicos, para informarles de la operación de venta de la Unidad Productiva de la entidad blanquiverde y sobre su viabilidad para un club que se encuentra compitiendo en Segunda B. Según los administradores judiciales, los servicios jurídicos de la RFEF «concluyeron que debían analizar la situación, al ser un escenario inédito en el fútbol español y que, en todo caso, con independencia de la posición procesal» que mantuviera el organismo federativo (detalle muy a tener en cuenta), «en último término acataría lo que resolvieran con carácter firme los juzgados y tribunales».

Asimismo, Estepa y Bernabéu refirieron diversos precedentes ocurridos en el fútbol español de traspasos de derechos federativos, algunos de ellos a través de ventas de unidades productivas y tras las que las sociedades adquirentes continuaron en la competición, «por otros casos, el del Orihuela», recordaban.

Finalmente, los administradores judiciales recalcaban en ese informe de enero que «a día de hoy la RFEF no ha negado al club continuar en la competición, pese a ser conocedora de la venta de la Unidad Productiva», ya que se encuentra personada en el concurso de acreedores. En cualquier caso, Estepa y Bernabéu recordaban el «período transitorio» decidido en el día de la venta de la Unidad Productiva y manifestado públicamente por el consejero delegado de UFC, Javier González Calvo, entre la fecha de firma de la venta y la fecha de finalización de la temporada 19-20, «durante el cual el derecho de uso de los derechos federativos se mantendrá en el Córdoba CF SAD, de manera que sea dicha sociedad la que continúe apareciendo como tenedora de dichos derechos que permiten la participación de los equipos integrados en la unidad productiva».

"Un 2020 dinámico explorando territorios vírgenes"

Desde estas mismas páginas, Estepa reconocía que el caso de la venta de la Unidad Productiva y posterior inscripción en la RFEF era una operación «novedosa» y que «la suerte es para los audaces». De hecho, el administrador concursal auguraba -y acertó- a finales del 2019 cómo sería el año siguiente. «El 2020 se adivina dinámico. Dinámico y sobre todo explorando territorios vírgenes hasta ahora en lo que se refiere a la historia del fútbol, en mi opinión».

De hecho, ya entonces, en diciembre del 2019, Estepa habla de planes (A, B y C) y aseguraba que el Córdoba CF SAD estaba muerto. «Si me lo permite sería un plan C. Porque la Unidad Productiva era el plan B, ya que el plan A era que Aglomerados o Azaveco pusieran dinero en la entidad para poder afrontar la situación de crisis que pasaba. Si hubieran puesto los dos millones de euros, al menos esa disponibilidad de dos millones de euros… Azaveco lleva cinco años sin depositar cuentas anuales, cuando a cualquier persona, cuando pide un crédito en un banco, lo primero que te piden es tu última declaración de la Renta. Y tu nómina. Pues el equivalente en una persona jurídica son las cuentas anuales y Azaveco lleva cinco años sin depositarlas. Y nosotros, en la solicitud de apoyo económico le pedíamos un total de siete millones de euros con un desembolso inicial de dos millones de euros o que nos exhibieran que tenían dichas cantidades. No hicieron ni una cosa ni la otra. Ese era el plan A y si hubiera salido ese plan A ningún aficionado de Córdoba hubiera escuchado la expresión Unidad Productiva. Nuestro plan B fue ese, no fue una idea de la administración concursal, se me presenta ya la oferta tal cual y lo que hago es solicitar el concurso y que se dé trámite a la solicitud para la venta de la unidad productiva. Este plan B era la forma de evitar la muerte del club», defendió.

"Es imposible que los inscriban"

En contra, las posiciones que tenían un interés directo en el Córdoba CF SAD, desde Azaveco a Aglomerados pasando por Bitton Sport. Además de todas las demandas (incluida la presentada contra el administrador concursal) con varias partes, desde ese entorno siempre se ha trasladado que la RFEF diría «no» a la operación. La última vez, hace unos días, tras la junta de accionistas convocada por Estepa en El Arcángel. Carlos González realizó unas declaraciones tras la misma en las que reconocía que «hace días que no tengo contacto con la Federación», pero reiteraba que «con la normativa no se puede inscribir. A partir de ahí, la Federación tendrá que tomar una decisión. Pero es imposible que los inscriban, no dicho por mí, sino por la propia Federación, que así lo ha hecho ver en los escritos de recusación al juez o en los recursos a la venta de la Unidad Productiva».

La resolución definitiva se espera hoy

Hoy está previsto que se ponga fin al asunto. El pasado lunes, el capitán del Córdoba CF, Javi Flores, señalaba desde Torrox que «la plantilla tiene mucha tranquilidad y mucha confianza» y admitía que solo esperaba «que pronto se haga oficial la inscripción» de UFC por parte de la RFEF.

De hecho, llamaba la atención el contraste de esa tranquilidad vivida en estos días en Torrox por parte de todos los profesionales blanquiverdes y la tensión que se vivía en el interior con la junta de accionistas y la reiteración de que el organismo federativo no realizaría la inscripción, algo que por otra parte siempre se ha negado desde el entorno de club. Incluso Estepa dejó por escrito al juez Rodríguez Moyano que la RFEF no le negó esa posibilidad.

Este lunes debe dilucidarse todo y se comprobará si de una vez por todas el Córdoba CF se puede centrar en el fútbol. Aunque sea solo por una temporada, como mínimo.