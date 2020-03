El Córdoba CF no competirá en las dos próximas semanas

El fútbol no profesional se detiene por la crisis del coronavirus. Tanto la RFEF como la RFAF han enviado sendas circulares en las que informan de que todas las competiciones no profesionales y de base, tanto masculinas como femeninas, correspondientes al fútbol y al fútbol sala no se celebrarán, al menos, durante las dos próximas semanas. En concreto, la RFEF ha recomendado a su Comisión Delegado suspender dichas competiciones, mientras que la RFAF, de acuerdo con la Junta y por recomendación de la RFEF, ha decidido suspenderlas.

Por lo tanto, se suspenden todos los encuentros de Segunda División B en las dos próximas jornadas, como el San Fernando-Córdoba CF, que se disputará en próximas fechas, así como el Córdoba-Talavera.

El primer movimiento de los organismos federativos tendía más a que las competiciones se celebraran a puerta cerrada, pero ha quedado desde hace unos minutos más delimitado, al eliminar por completo las competiciones en los próximos 15 días.

De esta manera, también los equipos cordobeses de Tercera (Pozoblanco, Córdoba B, Ciudad de Lucena y Salerm Puente Genil) no disputarán sus encuentros previstos en las dos próximas jornadas de Liga en Tercera División, así como el Córdoba CF Femenino y el Pozoblanco Femenino.

En concreto, el comunidado de la RFAF, informa de que "desde el día de hoy y hasta un nuevo aviso, por instrucción expresa de la Junta de Andalucía y la Real Federación Española de Fútbol, todas las competiciones de ligas deportivas de fútbol y fútbol sala regidas bajo la competencia de la Real Federación Andaluza de Fútbol en Andalucía, así como otros torneos autorizados por la RFAF, quedan aplazadas durante un periodo inicial de 15 días (jornadas oficiales a celebrar durante la semana presente y la siguiente). Se recomienda que los entrenamientos, de celebrarse, se realicen a puerta cerrada y siguiendo las directrices preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias".