El Córdoba CF y su mal endémico

Para analizar el presente se debe mirar al pasado. Al menos, al pasado reciente. El Córdoba CF encajó en Cartagena dos goles, de nuevo. Ese doblete se ha convertido en una constante lejos de El Arcángel, con seis goles encajados en las tres últimas salidas: la mencionada a Cartagena, la de Algeciras y la de Sevilla. Junto a los otros en Yecla, ocho de los diez goles en contra que suma el conjunto de Enrique Martín deja a las claras no solo que lejos de casa este Córdoba CF tiene un problema importante, sino que defensivamente no es el equipo al que se aspiraba en verano. No deja de ser paradójico en una plantilla con nada menos que siete centrales, diez defensas y que ha jugado cinco de las nueve jornadas disputadas con un sistema de tres centrales y dos carrileros. Pero más allá de las acciones del presente en la búsqueda de la fiabilidad defensiva, posiblemente el Córdoba CF tenga que revertir un mal que se ha convertido en endémico y que tiene su origen, su desarrollo y su desenlace, dramático. Una historia que el club de El Arcángel sigue sin poder revertir.



Para valorar al último equipo cordobesista con cierta consistencia defensiva hay que remontarse nada menos que más de cinco años atrás y, en realidad, lo fue durante el último tercio de aquella temporada, la campaña que finalizó con el ascenso a Primera. El Córdoba CF de Pablo Villa y Luis Miguel Carrión encajó 31 goles en las primeras 26 jornadas ligueras, con una media de casi 1,20 goles por encuentro para una proyección, a final de temporada, en torno a los 50 goles encajados. Una cifra, en el mejor de los casos, mediocre. En la jornada 27 debutó Albert Ferrer, que llegó con una idea preconcebida de juego que tuvo que abandonar al poco tiempo. En los 16 encuentros de Liga regular en los que dirigió al Córdoba CF, Ferrer encajó solo 12 goles en 16 partidos, con una media de menos de un gol por encuentro (0,75) y una proyección de algo más de 31 tantos encajados en una Liga completa, de 42 encuentros. Casi 20 goles menos que la combinación de sus antecesores. Aquel Córdoba CF, a pesar de la remontada clasificatoria, siguió acumulando críticas, ya que el juego, aunque tácticamente defendible, era estéticamente reprochable. El Córdoba CF jugaba feo, pero jugaba bien. Su objetivo inicial con el catalán, que era la salvación, se convirtió en poco tiempo en la lucha por las eliminatorias de ascenso a Primera y, una vez logradas, se consiguió el regreso a la máxima categoría del fútbol nacional. Sin perder la identidad de equipo que jugaba «al cero» en la portería.



Tras el periplo en Primera, el regreso a la categoría de plata supuso un sufrimiento defensivo. Tener en ataque a hombres como Florin Andone, Xisco o Raúl de Tomás disimularon a la vista de los aficionados las carencias defensivas. Aquel Córdoba CF de la 2015/16 terminó siendo el sexto equipo más goleado de la categoría. Encajó solo siete tantos menos que el colista y otros dos descendidos, Ponferradina y Llagostera, encajaron solo dos goles más que los cordobesistas. Sus 52 goles en contra estaban muy lejos de los encajados por los otros cinco de la cabeza de la tabla: Alavés (35), Leganés (34), Nástic (41), Girona (28) y Osasuna (47). El Leganés, con 34 encajados, anotó los mismos goles que el Córdoba CF 59. No era una apuesta de ataque; simplemente, el Córdoba CF no defendía. En la siguiente campaña la cosa no fue mejor, ya que el conjunto blanquiverde fue el cuarto más goleado de la categoría, con otros 52 goles encajados. UCAM y Mallorca, que descendieron, lo hicieron con 51 y 50 tantos en contra, respectivamente. Solo dos descendidos y el filial sevillista, con 56 goles, encajaron más que los blanquiverdes.

El más goleado

En la 2017/18, el aspecto defensivo seguía empeorando, ya que el Córdoba CF finalizó como el tercer equipo más goleado de Segunda División, con 65 goles. Solo el Lorca y la Cultural, con 68 y 67, encajaron más goles que los blanquiverdes.



Y, finalmente, la pasada campaña que, vista la línea descendente no podía terminar de otra manera que siendo el equipo más goleado de Segunda División, con 79 goles, 16 más que el segundo que más encajó. De nada sirvió anotar más goles que once equipos de Segunda: el descenso llegó, como siempre, por la defensa, que no hizo sino confirmar la línea iniciada cinco años antes. Solo un equipo logró conjuntar aquello de jugar bien y estéticamente agradable para el aficionado de El Arcángel. El Córdoba CF de la temporada 2011/12, el de Paco Jémez, siempre alabado por su juego de ataque o de posesión, terminó siendo el cuarto equipo menos goleado de Segunda División aquella temporada. El Córdoba CF actual sigue siendo «hijo» de una macabra tendencia iniciada hace un lustro y que se ha convertido en un mal endémico en El Arcángel: el sistema defensivo del equipo sufre una sangría constante.