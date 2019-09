El Córdoba CF, líder en valor

El Córdoba CF tiene la plantilla más valorada del grupo IV de Segunda B, según el portal especializado en datos deportivos Transfermarkt. En total, los 23 jugadores de la primera plantilla del club blanquiverde tienen un valor de 5,93 millones de euros, solo 30.000 euros por encima del segundo club más valorado, el Cartagena (5,9 millones). Si el valor de la plantilla fuese definitivo para la clasificación final, cerrarían los puestos de play-off de ascenso el Badajoz (4,70 millones) y el UCAM Murcia (4,60 millones). Curioso y clarificador es el dato del próximo rival del Córdoba CF, el Real Murcia, que con un valor de 2,65 millones de euros tiene la decimocuarta plantilla del grupo IV, con menos de la mitad de valor que la del club blanquiverde. Además, hasta cinco hombres de Enrique Martín copan puestos en el mejor once, el once de bronce del grupo IV, cuatro de ellos de corte defensivo (Fernández, Jesús Álvaro, Djetei e Imanol) y uno atacante (De las Cuevas). El Cartagena tiene dos jugadores en el once de bronce y otros dos en el mejor banquillo del grupo IV.



El portal Transfermarkt.com permite comprobar el balance de ingresos y gastos de los fichajes realizados por cada club. En el caso del Córdoba CF, el balance es positivo en 2,5 millones de euros, ni más ni menos que la operación de venta de Andrés Martín al Rayo Vallecano. Este portal, sin embargo, no especifica el balance en cuanto a fichas. Es decir, además del ahorro de esos 2,5 millones de euros, el club blanquiverde ha logrado una rebaja sensible en las nóminas de la plantilla con la salida de una veintena de jugadores y la llegada de hasta 18 nuevos futbolistas, la mayoría de ellos cobrando sensiblemente menos que los que se fueron. Al contrario de lo que muchos aficionados podrían pensar, Javi Flores no está siquiera entre los 10 futbolistas más valorados del Córdoba CF.

La web Transfermarkt penaliza en exceso a los jugadores con más de 32 años y ello lleva a Javi Flores a la parte media-baja del ranking de la plantilla. Este listado lo encabezan Fernández e Imanol García (500.000 euros cada uno), seguidos por De las Cuevas (400.000 euros, aunque ha perdido bastante valor este verano); Juanto Ortuño y el recientemente incorporado Djetei, ambos con el mismo valor de mercado que el alicantino.



Tres de los jugadores más jóvenes y sin apenas experiencia en Segunda B, Sebastián Castro, Antonio Moyano y Ángel Moreno, son los futbolistas menos valorados de la plantilla de Enrique Martín. De hecho, ni Moreno ni Moyano llegan a tener valoración en Transfermarkt, y el costarricense apenas suma 50.000 euros. Llama la atención que el cuarto por la cola, Fidel Escobar (175.000 euros) sea el futbolista más destacado (para bien) hasta ahora de la plantilla, y el único que ha ido convocado con su selección para este fin de semana. En los rivales del Córdoba CF hay que destacar a algunos jugadores que por su valor de mercado sobresalen del resto y elevan el nivel de su equipo. En el Cartagena destaca Jovanovic. Delantero centro serbio, internacional con la sub-21 del país balcánico, es propiedad del Cádiz, que lo cedió al Lokeren en enero y al club cartagenero en el último día de mercado de verano. Es el fichaje estrella de un Cartagena que tiene en Jurado y Etxeberria (500.000 euros) el cierre de su podio de más valorados. El Badajoz, por su parte, dispone de una plantilla muy compensada en la que hasta 16 jugadores se encuentran entre los 200.000 y los 300.000 euros. Destacan el mediocentro Maestre y el portero Koke Royo, con 300.000 euros de valor. Y el último del play-off de las valoraciones, el UCAM, tiene siete jugadores con 300.000 euros de valor de mercado, liderando la lista Aketxe, seguido del mediocentro Britos y del lateral derecho Gurdiel.