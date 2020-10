El Córdoba CF jugará el sábado contra el Atlético Sanluqueño

El Córdoba CF disputará su quinto encuentro amistoso de pretemporada el próximo sábado, a las 18.30 horas, en El Palmar, en donde le espera el Atlético Sanluqueño.

La entidad blanquiverde cierra así el partido que tenía pendiente después de que suspendiera los partidos previstos contra el Ciudad de Lucena, el miércoles, y en Linarejos, contra el Linares Deportivo, después de conocerse la situación sanitaria en ambas localidades a causa del covid-19.

El consejero delegado del Córdoba CF, Javier González Calvo, ya informó ayer de que al estar el inicio de Liga bastante cercano «las agendas están completas» y no sería fácil buscar rivales al Córdoba CF. «El Extremadura, por ejemplo, iba a jugar el sábado contra el Atlético Sanluqueño y ahora nos han ofrecido jugar contra ellos el sábado, pero a nosotros nos gustaría poder jugar antes», deseó el consejero delegado blanquiverde, que también explicó que «estamos intentándolo también con los equipos con los que jugamos la semana que viene, adelantar esos partidos para no perder estos días, pero tienen la agenda cerrada. Si no, intentaremos jugar con el filial para que no se pierda la forma», reconoció.

Así, después de que se hiciera oficial a última hora del miércoles la suspensión del encuentro previsto en Linarejos, la entidad blanquiverde ha cerrado el compromiso con el Atlético Sanluqueño, que será el quinto de pretemporada para los de Juan Sabas y también un rival de la misma categoría que en la que milita el Córdoba CF.