El Córdoba CF se la juega en cuatro campos

El Córdoba CF perdió toda opción de ascender con el final anticipado de la liga en Segunda B, pero aún ahora, a finales de julio, tiene mucho en juego. Y es que la planificación deportiva será matizada por lo que ocurra con Zelu en el Logroñés y Fernando Román en el Marbella. Además, el futuro de Sebas Moyano dependerá de si el Lugo mantiene o no su puesto en Segunda División. Por Javi Galán la SAD del Córdoba CF ingresará 300.000 euros gracias al ascenso del Huesca, dinero que irá para pagar a los proveedores.

Adiós a Zelu | El Logroñés asciende

Uno de los futbolistas con los que no contaba la dirección deportiva comanda por Juan Gutiérrez Juanito era Zelu. El mediapunta jerezano salió como cedido al Logroñés en el pasado mercado invernal y se convirtió en pieza clave del equipo entrenado por Sergio Rodríguez.

Ayer, el Logroñés ascendió a Segunda tras imponerse en la tanda de penaltis al Castellón, en el play off de campeones. Tras el ascenso, el equipo riojano ejecutará la opción de compra y se quedará en propiedad con Zelu. Un futbolista al que nunca acompañó la suerte en el Córdoba CF. Salió cedido a la Cultural Leonesa en el verano del 2018, cuando el límite salarial acuciaba al club, y nuevamente el pasado invierno, tras la llegada de Infinity. La inestabilidad deportiva y extradeportiva en El Arcángel le pasó factura. Ahora tendrá una gran oportunidad en Segunda.

El Huesca, a Primera | 300.000 euros por Javi Galán

Una buena noticia para el Huesca, para Javi Galán y para el Córdoba CF SAD, que ingresará unos 300.000 euros por el ascenso a Primera División del Huesca de Javi Galán. Además, Galán ha sido una pieza importante durante la temporada, completando más de 1.600 minutos en 26 partidos, el último ayer, en la victoria definitiva ante el Numancia.

El contrato de venta del carrilero extremeño lo firmó la SAD, por aquel entonces propiedad de Jesús León, y no la unidad productiva que lidera ahora el grupo de inversión bareiní Infinity, por lo que la cantidad que se ingrese irá destinada al pago de acreedores.

Pendiente del Marbella | La cesión de Fernando Román

El Marbella, equipo entrenado por David Cubillo, perdió ayer por 0-2 ante el Peña Deportiva en la primera ronda del play off de ascenso a Segunda. Román está allí a préstamo hasta junio del 2021, aunque un ascenso del Marbella podría haber provocado la ruptura del acuerdo y su regreso a El Arcángel. En Segunda B el central madrileño tendrá más opciones de jugar asiduamente en el club marbellí

Por tanto, la derrota ante el Peña Deportiva facilita las cosas en este sentido a la dirección deportiva del Córdoba CF, que cuenta actualmente con cuatro centrales.

Djetei es el único, de los que continúa de la pasada temporada, que fue un fijo en los esquemas de los distintos técnicos que pasaron por el banquillo blanquiverde. A él se unió hace unos días el holandés Darren Sidoel, el primer fichaje veraniego del Córdoba CF, que también tiene en nómina a Xavi Molina y a Víctor Ruiz; este último estuvo cedido en el filial del Levante y tiene contrato por una campaña más, aunque se le busca salida para facilitar la incorporación de otro central.

El futuro de Sebas Moyano | ¿Otra ficha menos?

El cuarto campo del que deberá estar pendiente el Córdoba CF estos días es el Anxo Carro de Lugo. Allí defenderá mañana el equipo gallego una escasa renta de un punto sobre el descenso, que marca el Deportivo de la Coruña. El rival, un Mirandés que no se juega nada, ya que no tiene opciones ni de bajar a Segunda B ni de meterse en el play off de ascenso a Primera.

Este partido, a priori intrascendente para el club blanquiverde, en realidad es importante. En caso de que el Lugo se mantenga en Segunda, tendrá que ejecutar la opción que tiene sobre Sebas Moyano, incluido en un rocambolesco préstamo por el expresidente Jesús León. De este modo, el Córdoba CF obtendría unos 25.000 euros y dejaría de contar con un futbolista que, al igual que Zelu, no tuvo oportunidades en las últimas temporadas. El técnico Juan Sabas cuenta con De las Cuevas, Moutinho y Valverde en las bandas y vería como buena la salida de Moyano, liberando además una ficha para un futbolista de ataque.